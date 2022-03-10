Салехард, , 13:14 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 10 марта за сутки госпитализировано 29 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 329 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают»

Выздоровели за сутки 785 ямальцев. Заразились коронавирусом 235 человек — на 125 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 11 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 10 марта зарегистрировано 131 555 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 116 601 человек, 1018 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В больницы Ямала с коронавирусом за сутки попали 22 человека