Саранск, , 15:39 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 121 пациент. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 14 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1049 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также больные, не получившие его подтверждения. Состояние 3016 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 630 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 55 786 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 62 266 случаев заражения коронавирусом, из них 226 — за минувшие сутки.