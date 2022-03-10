Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM В Свердловской области отказались от ряда антиковидных мер. Это стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости COVID-19 в регионе. Соловеющий указ 10 марта подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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На территории региона теперь не будут требовать QR-коды. Без их предъявления можно будет пройти даже в музеи и госучреждения. Кроме того, в регионе сняли запрет на проведение массовых мероприятий и ограничение на заполняемость площадок для их проведения. По словам губернатора Евгения Куйвашева, при дальнейшем снижении уровня заболеваемости в Свердловской области могут отказаться от ношения масок.

На данный момент ношение масок в общественных местах остается обязательным. Также сохраняются рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для пожилых людей с хроническими заболеваниями.