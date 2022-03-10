Екатеринбург, , 20:18 — REGNUM В Свердловской области отменены практически все коронавирусные ограничения. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из всех антиковидных мер сохранён лишь масочный режим в общественных местах. Впрочем, жители региона его не очень-то и соблюдают. Также в силе остаётся рекомендация гражданам в возрасте от 60 лет и старше и тем, кто имеет хронические заболевания, соблюдать режим «самоизоляции». А все работодатели должны обеспечивать исполнение требований санитарной безопасности в помещениях.

На такие меры власти пошли после снижения заболеваемости COVID-19. Его фиксирует региональный оперштаб.