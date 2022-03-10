Брянск, , 17:30 — REGNUM Ограничительные меры в части профилактики COVID-19 частично снимаются в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в оперативном штабе региона.

Кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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С учётом снижения заболеваемости COVID-19 количество участников публичных мероприятий увеличивается со 100 до 500 человек. Также снимается запрет на спортивные соревнования, однако должно соблюдаться условие присутствия не более 70% зрителей от общей вместимости места проведения мероприятия.

Для организаций общепита отменено ограничение на одновременное нахождение предельного количества посетителей.