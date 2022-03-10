Ульяновск, , 07:02 — REGNUM В Ульяновской области снижается суточное количество заразившихся коронавирусом, в том числе штаммом «Омикрон». Соответствующие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По обновлённым данным ведомства, на 9 марта в регионе зарегистрировано 22 новых случая заражения штаммом «Омикрон». В управлении добавляют, что все заболевшие — жители Ульяновской области, которые не выезжали за пределы региона.

«Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо», — заявляют в ведомстве.

Отметим, что в Ульяновской области значительно упало количество вновь выявляемых случаев заражения штаммом «Омикрон». Неделей ранее (2 марта), в регионе подтверждено 118 новых случаев заражения «Омикроном», двумя неделями ранее (22 февраля) — 91 новый случай заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе снижается число заражающихся коронавирусом: очередной спад начался в марте и регистрируется каждые сутки. Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 181 510 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 164 405 человек, умерли от ковида 4432 жителя.

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