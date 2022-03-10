Красноярск, , 13:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 587 носителей коронавируса, выздоровели 4624 человека. Госпитализация потребовалась 255 ковид-пациентам (9 марта — 52). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 309 022 человека. За весь период пандемии в крае выявлено 351 573 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Красноярском крае было подтверждено 628 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4789 человек.

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