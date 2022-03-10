Иркутск, , 07:36 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 10 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8185 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 265 832 (+1871 за сутки). Госпитализированы 2320 (-267 за сутки). В то же время излечились 237 084 пациента (+3459 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 640 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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