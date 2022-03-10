Казань, , 13:52 — REGNUM В Татарии за сутки иммунизацию от коронавируса прошли более 1,3 тыс. человек. Повторно вакцинирован 258 551 житель, сообщает минздрав РТ.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего по состоянию на 10 марта от коронавируса первым компонентом вакцинированы 2 млн 473 тыс. 995 человек, за сутки привили 1346 жителей. Второй компонент вакцины получил 1 млн 925 тыс. 721 человек.

Привиться от коронавируса можно в поликлиниках и в мобильных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за время пандемии зарегистрировано 128 718 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 972 пациента, скончались 1772 человека.

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