Чита, , 09:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 156 666 (+803 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 129 095 пациентов (+1243 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2 542 человека (+5 за сутки).

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 211 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 137 находятся в тяжёлом состоянии (-14), 24 пациентов подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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