Москва, , 10:10 — REGNUM Свыше 300 московских врачей в составе 41 мультидисциплинарной бригады в пандемию коронавируса выезжали в регионы России и в соседние страны и помогали медикам в борьбе с COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

Врачи © Simon Ruf/UNMEER

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Так, с начала пандемии столичные врачи помогли 23 регионам России в проведении диагностики и лечения пациентов с COVID-19. В частности, они выезжали в Ингушетию, Дагестан, Удмуртию, на Камчатку, в Хабаровск, Екатеринбург, Иркутск и др, а также в Казахстан и Узбекистан.

Московские медики помогли организовать работу в поликлиниках и скорой помощи, перепрофилировать обычные клиники в коронавирусные стационары, проводили семинары для коллег и консультировали пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве около 20 тысяч медицинских работников, которые помогают пациентам, заболевшим COVID-19, прошли психологические тренинги.

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