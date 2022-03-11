Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии после COVID-19 выздоровели 425 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус победили 102,6 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 130,4 тыс., 45% из которых приходится на жителей столицы республики Улан-Удэ. За сутки выявлено 339 новых носителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 316 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в штабе.

Зарегистрировано также три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Таким образом, всего жертвами коронавируса стали 2909 человек.