Курск, , 13:43 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 67 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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10 марта зарегистрировано 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 132 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 109 тыс. 655 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 94 тыс. 218 пациентов, в том числе 710 — за последние сутки.

Всего скончались 2320 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.