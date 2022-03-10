Курган, , 17:14 — REGNUM В Курганской области за сутки на 10 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 71 человек, выписались по выздоровлению 2242. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ковид-бригада скорой помощи Vk.com/a.brechalov

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Всего за сутки выявлен 551 заражённый коронавирусом курганец, на 42 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 10 марта выявлено 94 655 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 86 912 человек, скончались 1262 пациента (на семь человек больше, чем днём ранее).

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