Красногорск, , 14:43 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 213 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 10 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 77 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 4 069 человека выздоровели после COVID-19.

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