Ижевск, , 10:17 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 марта прививку от коронавируса сделали 693 967 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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Второй компонент препарата получили 547 553 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 204 жителя республики. Второй компонент препарата получили 82 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 687 человек. 125 857 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие три дня — 285 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 378 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 137 151 житель республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 157 642 случая заражения коронавирусом, из них 350 — за минувшие сутки.

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