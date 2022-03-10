Казань, , 11:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Татарии подтвердили 717 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 733 положительных теста. Госпитализировали за прошлый день 167 носителей коронавирусной инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 10 марта всего в республике зарегистрировано 128 718 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 972 пациента, скончались 1772 человека. За сутки больничный закрыли 2911 пациентов, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии провели 5 606 461 исследование для выявления новой коронавирусной инфекции.

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