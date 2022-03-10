Рязань, , 13:51 — REGNUM В Рязанской области за прошедшие сутки госпитализировано 69 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано 11 летальных исходов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 108 631 жителя Рязанской области. Справились с заражением 94 925 носителей инфекции, в том числе 1 245 пациентов выписаны за минувшие сутки. От осложнений при коронавирусе скончались 3 133 человека.

В оперативной рабочей группе правительства региона уточнили, что темп прироста за сутки снизился до 0,61%.