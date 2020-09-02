Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России в сентябре 2020 года перевалило за миллион. Ежедневно в стране регистрируются тысячи новых случаев, однако регионы продолжают снимать «коронавирусные» ограничения. Ожидается, что с 5 сентября в Москве начнётся массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований. Подробности о ситуации с SARS-CoV-2 в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

08:21 02.09.2020 В Москве с 5 сентября начнётся массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург. Читайте также: Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве 5 сентября

08:32 02.09.2020 Дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, а это более 24 млрд рублей, выделены российским правительством. Читайте также: В России ещё 24 млрд рублей направлены на выплаты медикам и соцработникам

08:46 02.09.2020 В Оренбургской области жители Новотроицка опасаются, что городской родильный дом перепрофилируют в COVID-центр. В интернете создана петиция против закрытия роддома, передает корреспондент ИА REGNUM. Между тем в минздраве Оренбургской области заявили, что информация о закрытии родильного дома не соответствует действительности. Об этом: Оренбуржцы опасаются открытия COVID-центра на базе роддома

09:07 02.09.2020 В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 1359 человек. Об этом 2 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1359 пациентов», — сказала она. Подробности в материале: Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1359 пациентов

09:08 02.09.2020 Для медицинских и социальных работников Забайкалья, работающих с больными — носителями коронавируса — предусмотрено выделение ещё более 230 миллионов рублей. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и.о. губернатора Забайкальского края Андрея Кефера. «На выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания из резервного фонда Правительства РФ краю выделено более 120 миллионов рублей. Дополнительно от Федерации нам поступило 15 миллионов. Медицинские работники Забайкалья получат стимулирующих выплат ещё на 110 миллионов рублей», — пояснил чиновник. Об этом: Забайкальские медики и соцработники получат дополнительные выплаты

09:12 02.09.2020 В Батайске Ростовской области одну из групп детского сада № 121 «Звездочка» изолировали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре. Подробности в материале: В одном из детских садов Батайска из-за SARS-CoV-2 изолировали группу

09:23 02.09.2020 В Туве за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения по республике, за весь период эпидемии в регионе зарегистрировано 6890 случаев. Подробности в материале: В Туве выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

09:24 02.09.2020 Требование справок от педиатра о состоянии здоровья ребёнка, пропустившего один день школьных занятий, в Ростовской области является незаконным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре. Читайте подробнее: В Ростовской области опровергли слухи о справках за прогул в школе

09:25 02.09.2020 В Псковской области за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в то время как выписали после выздоровления сразу 57 человек, что более чем вдвое превышает показатель инфицирования. Об этом 2 сентября сообщили в областном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Псковской области коронавирусом переболели 3400 человек

09:34 02.09.2020 В Ростовской области за неделю дезинфекции подверглись 31,6 тыс. общественных пространств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 сентября. Читайте также: В Ростовской области за неделю обработали 31 тыс. общественных пространств

09:39 02.09.2020 За последние сутки в Карелии выявлены 27 новых носителей коронавирусной инфекции, среди них пять детей. Выписан 31 человек. Об этом сообщил 2 сентября на своей странице в соцсети глава региона Артур Парфенчиков. Большинство заболевших и выздоровевших — в Петрозаводске. Читайте также: Очагом коронавируса в Карелии остаётся Петрозаводск

09:41 02.09.2020 Несмотря на заявления о готовности школ к новому учебному году, власти Алтайского края так и не решили вопрос с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по защите детей от коронавируса. В частности, речь идёт об оснащении учебных заведений дорогостоящими приборами — рециркуляторами. Как сообщает «Толк» со ссылкой на родителей школьников, многие из них будут покупать их вскладчину и недоумевают: почему деньги нельзя было выделить раньше и на что пойдут уже выделенные из бюджета? Напомним, только на днях министерство образования Алтайского края известило о дефиците рециркуляторов и бактерицидных ламп в образовательных организациях региона. Как следует из официального сообщения, на их приобретение распоряжением губернатора Виктора Томенко выделено 87 млн рублей. Но когда необходимые приборы будут закуплены и появятся в учебных заведениях — неизвестно. Подробности в материале: На Алтае так и не решили вопрос с рециркуляторами для школ

09:41 02.09.2020 Специалисты Роспотребнадзора 2 сентября посетят школы во всех регионах России проведут открытые «Уроки здоровья». Об этом: Роспотребнадзор проведёт в российских школах «Уроки здоровья»

09:51 02.09.2020 В новом учебном году более 40 тысяч школ открыли свои двери для очного образования. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Вчера начался новый учебный год. Мы к нему готовились. Многие школьники соскучились по школе, по учителям, родители также ждали этого праздника. Вчера более 40 тысяч школ открыли двери. Конечно, этот год важен с точки зрения соблюдения санитарных требований, потому что если их соблюдать, то будет минимум угрозы здоровья учеников и учителей. Это мы видим на ЕГЭ, где соблюдались меры, и вспышек заболевания не зафиксировано», — сказал Кравцов. Читайте подробнее: Кравцов: «дистант» никогда не заменит очную систему образования

09:51 02.09.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 68 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения на 2 сентября: Сургут — 18 положительных тестов; Нижневартовск — 13; Радужный — 7; по пять случаев в Покачах, Ханты-Мансийске и Советском районе. Всего с начала пандемии в Югре на 2 сентября зарегистрировано 19 744 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 18 601 человек, 169 пациентов с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 1 сентября составляет 1,04. Об этом: В Югре за сутки выявили 68 заражений коронавирусом

09:54 02.09.2020 Возврата к дистанционному обучению в школах удастся избежать, если соблюдать санитарные правила. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Если соблюдать санитарные правила, то минимизируется риск заражения. Важно не допустить риск возврата к дистанционному обучению. Многое зависит от того, насколько школьники соблюдают эти правила. Должен быть режим для их соблюдения. В этом ничего страшного нет», — сказал Кравцов. Читайте подробнее: Кравцов призвал не допустить возврата к дистанционному обучению

10:00 02.09.2020 В Пензенской области число погибших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 сентября достигло 109 человек. Еще одна пациентка с диагнозом COVID-19 скончалась за последние сутки. Подробности в материале: В Пензенской области число жертв COVID-19 выросло до 109 человек

10:01 02.09.2020 В Кемеровской области изменены правила проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Так, спортивные и физкультурные мероприятия со зрителями теперь можно проводить при заполненности спортивного сооружения до 50%. Подробности в материале: В Кузбассе зрителям разрешили посещать спортивные мероприятия

10:04 02.09.2020 Принятие решения об открытии российских школ в обычном формате связано с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Полгода дети не переступали порог школы, и, взвесив все риски и разработав правила, с 1 сентября правительство и президент РФ Владимир Путин сказали об очном начале занятий, но по новым правилам. Ребята, которые много лет учатся в школе, приходят и видят новые правила: им надо входить в разные входы, к ним приходят учителя, их общение ограничили. Сегодняшний праздник после перерыва связан с новыми правилами, и их надо соблюдать, чтобы быть здоровым», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова рассказала, с чем связано решение открыть школы в очном формате

10:06 02.09.2020 В Югре со 2 сентября снят ряд ограничений, ранее введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции. О этом сообщает региональный оперативный штаб. Разрешена деятельность СПА-салонов, массажных кабинетов, соляриев и саун. Возобновляется деятельность кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% мест, а также пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций с возможностью бронирования мест. Кроме того, с 7 сентября 2020 года в Югре в обычном режиме будут работать многофункциональные центры. Читайте подробнее: В Югре открываются сауны, кинотеатры и санатории

10:08 02.09.2020 На уроках и на переменах в школах не стоит нарушать санитарно-эпидемиологические правила. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы начинаем в сложных условиях — но начинаем новый год очно. На переменах не надо нарушать имеющиеся правила. Вы же ещё потом придёте домой — и надо, чтобы и ваши близкие были здоровы. Если вдруг вы чихаете — хотя люди чихают от разных причин — надо закрывать лицо. Можно это делать носовым платком или бумажным. При дыхании тоже небольшие количества того, что есть в носу, выделяются, и образуется небольшое облачко, которое из наших дыхательных путей вылетает», — сказала Попова. Читайте также: Попова призвала школьников не пользоваться чужими учебниками

10:08 02.09.2020 В Саратовской области по состоянию на 2 сентября коронавирус подтвержден у 12,55 тыс. человек, за сутки инфекцию выявили еще у 112 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8116 человек, за сутки — 78 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 76 человек. Об этом: В Саратовской области выявили 112 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:12 02.09.2020 В психоневрологическом интернате села Колояр Вольского района Саратовской области у 34 человек выявили коронавирусную инфекцию (среди проживающих — 30 случаев заражения, четыре — среди персонала). Читайте также: В саратовском интернате произошла вспышка коронавируса

10:18 02.09.2020 Испытания вакцины от коронавируса прошли на людях старше 70 лет, сообщил директор ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передаёт 2 сентября РИА Новости. По словам Гинцбурга, вакцину получили сотрудники института старше 70 и даже 80 лет — всего 10−15 человек. Подробности в материале: Центр им. Гамалеи испытал вакцину от коронавируса на пожилых

10:19 02.09.2020 Власти Югры продлили до 20 сентября 2020 года ряд ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Продлён режим обязательной самоизоляции пенсионеров от 65 лет и старше, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Запрещена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров, а также кальянных. Читайте подробнее: В Югре до второй декады сентября продлён ряд ограничений по COVID-19

10:20 02.09.2020 Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 17 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Кемерово лидирует по числу выявленных случаев заражения за сутки в Кузбассе

10:27 02.09.2020 В Челябинской области за 1 сентября обнаружили ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом особщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 14 550 случаев COVID-19. На лечении находятся 2588 граждан. Читайте подробнее: В Челябинской области обнаружено ещё 73 случая COVID-19

10:30 02.09.2020 В Санкт-Петербурге выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщили утром 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Сегодняшний суточный показатель на четыре случая больше, чем был днем ранее. Читайте также: В Петербурге подтвердились еще 189 случаев заражения коронавирусом

10:31 02.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу на 2 сентября. Алтайский край. altairegion22.ru

10:32 02.09.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрирован новый, 80-й летальный случай среди пациентов, ранее заболевших COVID-19. Об этом 2 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Ленобласти зарегистрирован 80-й летальный исход от COVID-19

10:36 02.09.2020 В Челябинской области за 1 сентября скончались ещё четверо пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Случаев летального исхода от COVID-19 за отчётный период не выявлено. Все умерли от других заболеваний. Среди них двое мужчин 79 лет и 91 года и две женщины 65 и 92 лет. Читайте также: В Челябинской области умерли ещё четыре заразившихся коронавирусом

10:39 02.09.2020 Прививка новой российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, была сделана некоторым сотрудникам данного учреждения, возраст которых составляет 70−80 лет. Об этом 2 сентября рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Читайте также: В Центре им. Гамалеи сообщили, как вакцина от COVID-19 действует на пожилых

10:43 02.09.2020 За минувшие сутки в РФ выявили 4952 носителя коронавируса, сообщает 2 сентября оперативный штаб Москвы. Новые случаи были зафиксированы в 84 регионах. Наибольшее их количество выявлено в Москве — 625. Далее следуют Петербург — 189, Подмосковье — 158, Нижегородская область — 147, Ростовская область — 145. В группе лидеров оказались Ставрополье, Свердловская и Саратовская области. Об этом: В России за сутки выявили 4952 случая заражения коронавирусом

10:43 02.09.2020 Матчи новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» смогут посетить до 2 тысяч болельщиков за раз. Об этом сообщила пресс-служба ХК. Читайте подробнее: На хоккейные матчи в Новосибирске пустят только часть болельщиков

10:44 02.09.2020 В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки констатировали еще 21 летальный случай от коронавирусной инфекции. Аналогичные показатели суточной смертности наблюдались в начале и в середине августа. Читайте подробнее: Суточная смертность от COVID в Петербурге продолжает нарастать

10:47 02.09.2020 В Смольном разработан рамочный документ на случай второй волны коронавируса. Однако в нем не прописаны четкие даты и меры, но указаны направления, по которым чиновники планируют вести работу. Об этом: Названы меры, к которым прибегнут в Петербурге при второй волне COVID-19

10:47 02.09.2020 В Чувашии за последние сутки выявлены 33 носителя коронавируса, зарегистрирован один летальный исход. Об этом: В Чувашии победили коронавирус ещё 28 человек

10:48 02.09.2020 За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции скончались 115 человек. Об этом 2 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. «Зафиксировано 115 летальных исходов», — говорится в информации. Всего с начала распространения коронавируса врачи зафиксировали 17 414 летальных исходов. Читайте подробнее: За сутки 115 жителей России умерли от коронавирусной инфекции

10:50 02.09.2020 В Свердловской области за 1 сентября подтверждено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. COVID-19 лабораторно установлен ну 49 жителей Екатеринбурга. Также выявленные пациенты есть в Асбесте, Берёзовском, Белоярском, Богдановиче, Ревде, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Кушве, Красноуральске, Первоуральске, Рефтинском, Каменске-Уральском, Каменском районе, Ирбите, Качканаре, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Нижнесергинском районе, Реже, Серове, Полевском и в Шалинском городском округе. Подробности в материале: На Среднем Урале зарегистрировано ещё 115 случаев COVID-19

10:50 02.09.2020 С лидером российской либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимиром Жириновским, который ранее сделал себе прививку от коронавируса, все будет хорошо. Уверенность в этом 2 сентября выразил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Читайте подробнее: В Центре Гамалеи оценили состояние привившегося от COVID-19 Жириновского

10:51 02.09.2020 В Пензенской области по информации на 2 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8279 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 79 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7698 пензенцев, за сутки — 85 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 109 человек. Читайте также: В Пензенской области за сутки от COVID-19 выздоровели 85 пациентов

10:52 02.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 сентября, выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 49 человек, в под меднаблюдением дома — 11, сообщает краевой минздрав. Об этом: В Прикамье выявлено ещё 60 носителей коронавируса

10:52 02.09.2020 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 4952 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России за сутки выявили 4952 новых случаев заражения коронавирусом

10:55 02.09.2020 Муниципальные выборы в Забайкалье пройдут в условиях непрекращающиеся эпидемии коронавируса. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, 13 сентября на территории 27 муниципальных районов края к замещению планируется 1713 мандатов. Читайте подробнее: На муниципальных выборах Забайкалье пройдет 281 избирательная кампания

10:57 02.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 сентября, зафиксировано два летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти стали сопутствующие заболевания, сообщает краевой минздрав. Об этом: В Прикамье скончались ещё двое пациентов с COVID-19

10:59 02.09.2020 Власти Санкт-Петербурга приняли решение о новом смягчении ограничительных мер в связи с коронавирусом. Речь идет об открытии театров, кинотеатров, фуд-кортов, магазинов-островов в торговых центрах, о снятии запретов на проведение массовых мероприятий. Соответствующий документ 2 сентября подписал губернатор Александр Беглов. Читайте также: Театры, кинозалы и фуд-корты Петербурга откроют 12 сентября

10:59 02.09.2020 В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 120 и 95. Читайте также: В Ульяновской области за сутки от COVID-19 выздоровели 120 пациентов

10:59 02.09.2020 В Свердловской области за 1 сентября от COVID-19 умерли шестеро пациентов. Об этом сообщает оперштаб. Сведений о поле скончавшихся официально не представлено. Также нет данных об их возрасте. Общее число случаев — 460. Читайте также: В Свердловской области от COVID-19 скончались 460 пациентов

11:01 02.09.2020 В Астраханской области 2 сентября подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5809 положительных тестов. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом

11:05 02.09.2020 В Костромской области сообщили о смерти сорок второго больного COVID-19 Подробности: https://regnum.ru/news/society/3051879.html

11:06 02.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 2 сентября выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3294 случаев. Об этом: В Удмуртии выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

11:08 02.09.2020 В Мурманской области за сутки скончались три пациента с новой коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 в регионе вросло до 165. Подробности в материале: Три пациента с COVID-19 скончались за сутки в Мурманской области

11:12 02.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 сентября, выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с начала пандемии лаборатории области провели исследования 486 087 тестов на SARS-CoV-2, в том числе 3018 анализов выполнено за последние сутки. Подробности в материале: В Оренбуржье за сутки выявили 87 носителей коронавируса

11:12 02.09.2020 В Удмуртии по данным на утро 2 сентября от последствий заражения коронавирусом скончались ещё трое человек за последние сутки. С учетом этих случаев число погибших от COVID-19 жителей республики выросло до 63 человек. Подробности в материале: Три человека скончались от COVID-19 в Удмуртии за сутки

11:13 02.09.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 14 выявлены в Кургане, который остаётся основным очагом заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Курганской области на 2 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3050 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус подтвердился у 23 человек

11:16 02.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 2 сентября проведено 280 409 исследований для подтверждения заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Удмуртии провели более 280 тыс. исследований на коронавирус

11:17 02.09.2020 Ещё 26 носителей коронавируса выявлено в Брянской области за минувшие сутки. Выписаны 33 пациента, сообщили 2 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявили 26 носителей коронавируса

11:18 02.09.2020 В Татарии по данным на 2 сентября зарегистрирован 62-й смертельный случай от COVID-19. За минувшие сутки скончалась 79-летняя женщина. Подробности в материале: В Татарии ещё одна женщина скончалась от COVID-19

11:21 02.09.2020 В Воронежской области 2 сентября выявлено 99 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 340 носителей вируса. Об этом: В Воронежской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом

11:25 02.09.2020 За истекшие сутки 93 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 2 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 93 носителя коронавируса

11:29 02.09.2020 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 145 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 сентября. Подробности в материале: В Ростовской области за сутки подтвердили 145 случаев заражения SARS-CoV-2

11:33 02.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки от COVID-19 скончались пять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 сентября. Читайте также: В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё пять пациентов

11:34 02.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу на 2 сентября. Мурманская область. vk.com covid_murman

11:35 02.09.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин. Уверен, что всё плохое в жизни города рано или поздно забудется. Об этом он написал 2 сентября в личном блоге. Мэр написал, что единство жителей Москвы сейчас ощущается «как-то по-особенному». «Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей. И, конечно, чувствуем, как много значат для нас родные и друзья. Вместе мы смогли обуздать новую неизвестную болезнь», — отметил Собянин. Читайте подробнее: Собянин — москвичам: мы смогли обуздать неизвестную болезнь

11:36 02.09.2020 За последние сутки 27 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области, сообщили 2 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В больницах находятся 158 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. Подробности в материале: В Рязанской области выявили 27 новых носителей коронавируса

11:39 02.09.2020 По состоянию на 2 сентября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 17 089 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 110 случаев заражения. Подробности в материале: В Красноярском крае выявлено более 17 тысяч носителей коронавируса

11:40 02.09.2020 Осложнения после вакцинирования от коронавируса у людей не наблюдаются, а эффекты характерны для любой вакцины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын. «По осложнениям ничего не изменилось. Никаких серьезных осложнений, так сказать, не обнаружено. То, что называется, осложнения пресловутые. Вот размахивают списком «144 побочных эффекта» — это всё осложнения уровня любой обычной вакцинации… Это даже не осложнения, это именно наблюдаемые эффекты», — сказал Лисицын. Об этом: Эпидемиолог заявил об отсутствии осложнений после вакцины от коронавируса

11:41 02.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 сентября выявили 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 129 842 случаев. Подробности в материале: В Поволжье впервые за месяц выявили более 900 случаев заражения SARS-CoV-2

11:42 02.09.2020 В Республике Калмыкия за сутки выявили 79 носителей коронавирусной инфекции, выздоровели 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 2 сентября. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 79 носителей коронавируса

11:44 02.09.2020 По состоянию на 2 сентября заражены коронавирусом 6563 жителя Татарии, за сутки инфицированы еще 27 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5393 человека, за сутки победили инфекцию 37 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 62 человека. Читайте подробнее: В Татарии вторые сутки выявляют 27 новых случаев заражения коронавирусом

11:45 02.09.2020 Сто человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели на Ставрополье 1 сентября. Всего в регионе с начала пандемии болезнь победили 8 тыс. 262 человека, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Об этом: На Ставрополье выздоровели более 8,2 тыс. заразившихся коронавирусом

11:45 02.09.2020 Москва за свою историю многое видела, но 2020 год стал для неё один из самых необычных. Об этом 2 сентября написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Мэр поздравил москвичей с Днём города, напомнив, что столице исполнилось 873 года. «На своем веку она многое повидала, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы», — заявил мэр. Подробности в материале: Собянин: 2020 год вписал необычную страницу в историю Москвы

11:46 02.09.2020 Вакцина от коронавируса нового типа в настоящее время в России проходит этап послерегистрационных исследований. Об этом 2 сентября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24». Об этом: Вакцина от коронавируса: что даст очередной этап испытаний на добровольцах?

11:53 02.09.2020 44 новых носителя коронавируса выявлены в Белгородской области за прошедшие сутки. Выписаны 94 пациента, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области выявили ещё 44 носителей коронавируса

11:54 02.09.2020 Три человека с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 1 сентября. Всего в республике с начала пандемии скончались уже 502 носителя инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Дагестане число жертв COVID-19 превысило 500

11:56 02.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 2 сентября выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 967 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: Среди нижегородцев выявили рекордное число заражений коронавирусом за месяц

12:00 02.09.2020 По состоянию на утро 2 сентября в Нижегородской области число жителей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, увеличилось до 481 человека. Подробности в материале: В Нижегородской области скончались ещё четыре человека с диагнозом COVID-19

12:02 02.09.2020 Глава компании «Сибур» Дмитрий Конов поставил себе прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V», который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Читайте подробнее: Глава компании «Сибур» привился от коронавируса российской вакциной

12:08 02.09.2020 В Марий Эл по состоянию на 2 сентября выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4293 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом: В Марий Эл выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

12:12 02.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 2 сентября исследование на коронавирус прошли 749 517 человек. Подробности в материале: Почти 750 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус

12:12 02.09.2020 Российская вакцина от коронавируса продолжает проходить испытания, при этом серьёзных побочных эффектов по-прежнему не обнаруживается. Об этом 2 сентября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Серьёзных осложнений нет» — о российской вакцине от коронавируса

12:15 02.09.2020 В Кабардино-Балкарии фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние недели ежедневный прирост пациентов с диагнозом COVID-19 увеличился с 14 (9 августа) до 28 (1 сентября), сообщили в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии отмечается рост числа носителей коронавируса

12:15 02.09.2020 В нынешнем сезоне на юге России в общей сложности отдыхало 7 млн туристов, что в два раза меньше в сравнении с обычным уровнем отдыхающих, однако в условиях пандемии такой результат является хорошим. Об этом 2 сентября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на открытии выставки «Знай наше». Подробности в материале: На юге РФ в летнем сезоне отдыхала половина от обычного числа туристов

12:18 02.09.2020 Ещё 38 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за прошедшие стуки. Выписаны 28 пациентов, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Ивановской области подтвердили 38 случаев заражения коронавирусом

12:23 02.09.2020 Приготовления при использовании вакцины от коронавируса ничем принципиально не отличаются от обычной медицинской практики. Об этом 2 сентября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Медосмотр при прививании от коронавируса «проходит в обычном порядке»

12:24 02.09.2020 В Мордовии по состоянию на 2 сентября выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 5524 случаев. Читайте также: В Мордовии второй день подряд выявляют 31 новый случай заражения SARS-CoV-2

12:25 02.09.2020 Российский авиационные компании потеряли за первое полугодие текущего года от пассажирских перевозок 121 млрд рублей. Это следует из данных Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), 2 сентября приводимых ТАСС. Подробности в материале: Убыток авиакомпаний России за полгода составил 121 млрд рублей

12:38 02.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 107 019 человек. При этом впервые почти за три месяца число новых выявленных за сутки носителей коронавируса превысило количество выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за последние сутки выявили 918 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 856 человек. Читайте подробнее: В ПФО число новых носителей SARS-CoV-2 превысило число выздоровевших

12:47 02.09.2020 Иностранные вакцины от коронавирусной инфекции смогут производить фармацевтические компании из России, используя свои производственные мощности. Об этом 2 сентября рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе «Поздняков» телеканала НТВ. Подробности в материале: Фрамкомпании из России смогут производить иностранные вакцины от COVID-19

12:48 02.09.2020 Коронавирус. 2 сентября. Ставропольский край. scovid19. pobeda26.ru

12:49 02.09.2020 Работа районной больницы села Верх-Усугли в Забайкальском крае станет поводом для разбирательств. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого заместителя министра здравоохранения региона Андрея Балуева, об отсутствии диагностического оборудования, физиокабинета, нехватки специалистов жители данного населённого пункта заявили в обращении к главе Забайкалья Александру Осипову. Читайте также: Жители забайкальского села пожаловались на работу районной больницы

13:00 02.09.2020 За минувшие сутки ещё 51 носитель коронавируса выявлен в Орловской области. Скончался один человек, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Орловской области выявили 51 носителя коронавируса

13:01 02.09.2020 За последние сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 203. Читайте также: В Омской области скончались 203 пациента с коронавирусом

13:02 02.09.2020 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за истекшие сутки. Скончался один человек, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Тульской области подтвердили 30 случаев заражения коронавирусом

13:05 02.09.2020 В Курской области 2 сентября зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7177 положительных тестов. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом

13:08 02.09.2020 Большой новосибирский планетарий с сегодняшнего дня, 2 сентября, вновь начал принимать посетителей после карантина из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации. Подробности в материале: Новосибирский планетарий открылся после карантина

13:21 02.09.2020 Возобновить свою работу с 12 сентября петербургские театры, кинотеатры и концертные залы смогут только при соблюдении целого ряда условий, касающихся обеспечения эпидемической безопасности, установленных Роспотребнадзором. Об этом 2 сентября заявили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Читайте подробнее: В Петербурге назвали условия работы театров и кинотеатров с 12 сентября

13:26 02.09.2020 За прошедшие сутки в Томской области выявлено 47 носителей коронавируса, за весь период — 5795, сообщили 2 сентября в региональной администрации. Читайте также: В Томской области коронавирус выявлен у 5795 человек

13:31 02.09.2020 В августе 2020 г. в Алтайском крае выявлено почти в 4,5 раза меньше случаев коронавируса, чем в июле. Показатель за месяц увеличился на 29%. Такие данные сегодня, 2 сентября, со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает оперативный штаб региона. За прошедший месяц в целом в Сибири было подтверждено 20 624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 29% больше, чем в июле. На 31 августа в федеральном округе выявлено 90 615 случаев заболевания. Алтайский край по итогам прошедшего месяца покинул второе место рейтинга регионов СФО с наибольшим приростом случаев заражения коронавирусом и замыкает пятерку данного рейтинга. Об этом: В Алтайском крае говорят о постепенном снижении новых случаев коронавируса

13:37 02.09.2020 Новую инфекционную больницу в Пскове и ее отделение в Великих Луках, построенные военными строителями по поручению президента Владимира Путина, подключили к электроснабжению. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе компании «Россети». Читайте также: Новую инфекционную больницу в Псковской области подключили к электросети

13:39 02.09.2020 Российские регионы, в которых уровень популяционного иммунитета превышает 20%, назвал 2 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков перечислил регионы РФ с наиболее высоким иммунитетом к SARS-CoV-2

13:49 02.09.2020 Достоверно доказанным является только один клинический случай повторного заражения коронавирусом в России. Об этом заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24». Об этом: В России доказано одно повторное заражение коронавирусом

14:05 02.09.2020 Свежие статистические данные об ожидаемой продолжительности жизни в России в очередной раз доказывают необходимость возврата прежнего пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте подробнее: Миронов: в России снижаются шансы дожить до пенсии

14:24 02.09.2020 Коронавирус. 2 сентября. Краснодарский край. vk.com opershtab23

14:24 02.09.2020 В Пензе от телефонной мошенницы пострадала 70-летняя женщина, которая обратилась с заявлением в полицию о списании со счета 519 тыс. рублей. Пострадавшей злоумышленница пообещала перечислить компенсацию в размере 5,2 тыс. рублей за COVID-19, выведав реквизиты банковской карты и смс-коды. Об этом: В Пензе женщина потеряла полмиллиона рублей, ожидая компенсации за COVID-19

14:54 02.09.2020 В Северной Осетии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4989. За минувшие сутки прирост составил 23 человека, такие данные привел 2 сентября минздрав региона. Читайте также: В Северной Осетии число носителей коронавируса приближается к пяти тысячам

15:04 02.09.2020 Новосибирская область готова к хранению вакцины от коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство. Поступление первой партии вакцины от коронавируса в Новосибирскую область ожидается в ближайшее время. Подробности в материале: Новосибирская область ждёт первую партию вакцины от коронавируса

15:08 02.09.2020 В Тамбовской области 2 сентября выявлено 25 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлен 6801 носитель вируса. Читайте также: В Тамбовской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

15:08 02.09.2020 В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выявлено 53 носителя коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения достигло 5216, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Карачаево-Черкесии в пять раз увеличился прирост числа COVID-пациентов

15:10 02.09.2020 Руководство Дагестана пока не планирует ужесточать режим ограничительных мер, действующий в республике на фоне пандемии коронавируса. Однако власти намерены требовать соблюдения правил Роспотребнадзора, особенно в транспорте, сообщил глава региона Владимир Васильев. Об этом: Васильев: в Дагестане не планируется ужесточать режим ограничительных мер

15:14 02.09.2020 Директора Колоярского отделения Черкасского психоневрологического интерната в Вольском районе Саратовской области, где ранее произошла вспышка COVID-19, уволили. В учреждении инфекцией заразились 34 человека. Читайте подробнее: Директор саратовского интерната уволен после вспышки COVID-19

15:17 02.09.2020 В петербургских школах запретили отправлять домой без сопровождения детей с признаками заболевания. В учебных заведениях с началом учебного года усилено медицинское обеспечение образовательного процесса. Читайте также: В Петербурге запретили в одиночку отпускать домой детей с температурой

15:25 02.09.2020 Российские предприятия с начала пандемии экспортировали за границу антикоронавирусные товары, в отношении которых ранее действовали ограничения на экспорт, на 2,5 млрд рублей. Об этом 2 сентября заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Читайте также: РФ экспортировала антикоронавирусные товары на 2,5 млрд рублей — Мантуров

15:27 02.09.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и во время режима повышенной готовности сделать услуги сотовых операторов бесплатными, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября. Читайте подробнее: Миронов предложил ввести госрегулирование тарифов на интернет

15:28 02.09.2020 В Липецкой области 2 сентября подтвержден 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5159 положительных тестов. Читайте также: В Липецкой области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом

15:35 02.09.2020 В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 28 человек. Подробности в материале: В Липецке скончался ещё один пациент с COVID-19

15:36 02.09.2020 Две женщины скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в Волгограде, сообщили в региональном оперативном штабе 2 сентября. Читайте подробнее: В Волгограде скончались две пенсионерки с коронавирусом

15:39 02.09.2020 Во Владимирской области 2 сентября подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6374 носителя вируса. Об этом: Во Владимирской области выявлены 29 новых носителей коронавируса

15:42 02.09.2020 Во Владимирской области по состоянию на 2 сентября зарегистрировано 195 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. После выздоровления были выписаны 5520 пациентов. Подробности в материале: Во Владимирской области скончался ещё один пациент с COVID-19

15:47 02.09.2020 Посещать суды Нижегородской области журналистам разрешили только при соблюдении мер безопасности. Представители СМИ должны приходить в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Подробности в материале: В Нижегородской области разрешили журналистам посещать заседания судов

15:55 02.09.2020 Плацебо вместо вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получат около 10 тыс. из 40 тыс. участников пострегистрационных исследований препарата. Об этом 2 сентября сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Читайте также: 10 тыс. участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

16:00 02.09.2020 Восемь медицинских учреждений Белгородской области получат современные аппараты компьютерной томографии до конца 2020 года. Часть оборудования приобретается спонсором, часть — через госконтракты. Читайте подробнее: В больницах Белгородской области установят новые аппараты КТ

16:11 02.09.2020 Врач делает компьютерную томографию. minzdravkk.ru

16:15 02.09.2020 В Тверской области 2 сентября выявлено 23 новых положительных теста на коронавирус. Всего в регионе выявлено 5455 носителей вируса. Скончались 196 пациентов. Читайте также: В Тверской области выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

16:27 02.09.2020 В Смоленской области 2 сентября выявлено десять новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлено 6186 носителей вируса. Читайте подробнее: В Смоленской области за сутки выявили десять новых носителей коронавируса

16:31 02.09.2020 В Мурманской области тест на коронавирус SARS-CoV-2 сдали 4936 педагогов. У 18 преподавателей результат оказался положительным. Об этом: У 18 мурманских учителей нашли опасный коронавирус

16:59 02.09.2020 Решение об очередном смягчении ограничительных мер в Петербурге с 12 сентября принято в связи с улучшением эпидемической обстановки в городе. А конкретная дата выбрана в связи с необходимостью учета инкубационного периода у тех, кто вернулся в Петербурга из отпусков. Об этом заявил 2 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Читайте подробнее: Смольный объяснил выбор даты для снятия ограничений в Петербурге

17:07 02.09.2020 В Республике Карелия скорректированы меры безопасности в условиях пандемии коронавируса для сферы услуг, торговли и туризма. Власти увеличили предельно допустимое количество посетителей объектов торговли и смягчили требования для траурных залов, во время церемоний прощания. Читайте подробнее: В Карелии увеличили лимит количества людей в ТЦ и траурных залах

17:14 02.09.2020 Медицинская система Петербурга сейчас гораздо лучше подготовлена к лечению и выявлению больных с COVID-19, чем в апреле-июне, заявил 2 сентября вице-губернатор Северной Евгений Елин. Об этом: Смольный сообщил о готовности Петербурга к ухудшению эпидемической ситуации

17:28 02.09.2020 Вход в один из ТРЦ Петербурга. Дарья Драй ИА REGNUM

17:35 02.09.2020 Открытие сезона в Музыкальном театре Республики Карелия отложили до октября из-за вспышки коронавируса. На сегодняшний день в учреждении культуры заболели 16 человек. Читайте также: В Карелии перенесли открытие Музыкального театра из-за вспышки коронавируса

17:41 02.09.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 сентября зарегистрировано 7865 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7034 человека, 31 пациент с COVID-19 скончался. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 45 человек

17:45 02.09.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 134 положительных результата тестов. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 29 носителей коронавируса

17:55 02.09.2020 В Калужской области в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли жители Обнинска 1959 и 1963 годов рождения. Всего скончались 69 пациентов. Подробности в материале: В Калужской области скончались два пациента с COVID-19

17:58 02.09.2020 В Липецкой области с 1 сентября с соблюдением всех профилактических рекомендаций санитарных врачей разрешили работу кинотеатров. Залы разрешили заполнять лишь частично, между зрителями должны оставаться свободные кресла и ряды. Подробности в материале: В Липецкой области возобновили работу кинотеатры

18:08 02.09.2020 На Ямале за сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения на 2 сентября: Муравленко — 9 положительных тестов; Салехард — 8; по шесть в Новом Уренгое, Лабытнанги, Тарко-Сале и Ноябрьске. С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 2 сентября 2020 года зарегистрировано 13 503 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 019 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались. Об этом: На Ямале за сутки выявили ещё 46 носителей коронавируса

19:07 02.09.2020 Санитайзеры в школе города Чебоксары (Чувашия). gcheb.cap.ru

19:19 02.09.2020 Северной Осетии предоставили из федерального центра еще 180 млн рублей, которые будут направлены на выплаты медработникам за участие в лечении пациентов с коронавирусом. Денежные средства выделены из резервного фонда правительства по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, передает ГТРК «Алания». Читайте также: На доплаты медикам Северной Осетии выделят из еще 180 млн рублей

19:24 02.09.2020 2950 жителей Свердловской области с 1 августа побывали за границей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Из них к 31 августа о своём COVID-статусе информацию вовремя предоставили 2739 граждан. Из них у 11 человек обнаружен коронавирус. Подробности в материале: За месяц за границей побывали 2950 свердловчан

19:31 02.09.2020 В Удмуртии может быть возобновлен обязательный режим ношения медицинских масок в общественных местах. Читайте также: В Удмуртии не исключили возврата обязательного масочного режима

19:55 02.09.2020 В Екатеринбурге школа №148 две недели будет обучать детей и подростков в дистанционном режиме. Эта мера вводится с 3 сентября, пишут СМИ. Информацию журналистам подтвердили в городском департаменте образования. Причиной стало подозрение на коронавирус у одного из сотрудников. Об этом: В Екатеринбурге школу перевели на «дистанционку» из-за коронавируса

19:59 02.09.2020 В Курганской области разрешили проводить банкеты и зрителям посещать спортивные мероприятия. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции. При этом между посетителями ресторанов и спортивных трибун должна быть соблюдена санитарная дистанция в 1,5 м. Помимо этого, в Курганской области возобновляется работа читальных залов в архивах, сообщает штаб. Об этом: Курганцам разрешили посещать банкеты и «болеть» на трибунах

20:16 02.09.2020 В Нижнем Тагиле Свердловской области 130 детей попали в карантин после отдыха в местном лагере. Об этом пишут СМИ. По данным изданий, причиной стал коронавирус, выявленный у одной из сотрудниц. Инфекцию обнаружили у неё уже через несколько дней после окончания лагерной смены. Новый учебный год дети начали дистанционно. Читайте также: 130 свердловских детей попали после лагеря в карантин

20:45 02.09.2020 В Курганской области десять медицинских работников награждены медалью «За самоотверженность в борьбе с пандемией». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: За самоотверженность в борьбе с пандемией награждены 10 курганских медиков

21:17 02.09.2020 В Вооружённых силах по состоянию на 2 сентября выявлено 516 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте подробнее: Почти 11 тысяч российских военнослужащих излечились от коронавируса

21:28 02.09.2020 Проверка температуры у военнослужащего. Mil.ru

22:03 02.09.2020 В ярославской школе № 13 один класс отправлен на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус у одного из учеников. Об этом сообщили 2 сентября в правительстве региона. Читайте также: В Ярославле коронавирус выявлен у старшеклассника

22:06 02.09.2020 Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 появится в Коми в ноябре. Читайте подробнее: Вакцина от коронавируса поступит в Коми в ноябре

23:11 02.09.2020 В Москве за сутки скончались ещё 13 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 4855. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте подробнее: В Москве за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19

04:40 03.09.2020 В Амурской области продолжается ежесуточное увеличение числа выявленных носителей коронавируса. За последние сутки в регионе провели 1781 исследование на коронавирусную инфекцию, лабораторно заражение подтвердилось у 31 человека. Читайте также: В Амурской области растёт число выявленных носителей коронавируса

04:58 03.09.2020 В Еврейской автономной области продолжают ежесуточно выявлять единичные случаи заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось ещё у шести человек. Читайте также: В Еврейской АО выявили новых носителей коронавируса

05:34 03.09.2020 В Республике Алтай зарегистрирован 12-й летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в среду, 2 сентября, скончалась 88-летняя жительница города Горно-Алтайска. Подробности в материале: В Горном Алтае скончался ещё один пациент с COVID-19

05:41 03.09.2020 За минувшие сутки в Приморье подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом, 91 пациент выздоровел. Читайте также: В Приморье выявлено почти десять тысяч носителей коронавируса

05:42 03.09.2020 В Бурятии зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в стационаре в Улан-Удэ скончался 82-летний пациент. Читайте также: Число летальных случаев от COVID-19 в Бурятии достигло 54

06:05 03.09.2020 Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила о готовности подключить отопление 90% жителей Новосибирска. Компания готова принимать заявки на подключение к теплоснабжению до официального начала отопительного сезона. Об этом в официальном письме мэру города Анатолию Локтю сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. «Решение принято с учётом эпидемиологической ситуации и с целью снижения рисков осенних респираторных заболеваний, — прокомментировал Колмаков. — Также учитываем предстоящее похолодание. Не хотим, чтобы горожане испытывали дискомфорт от резкого снижения температуры, особенно дети и пожилые люди». Читайте также: СГК готова начать отопительный сезон в Новосибирске до официального старта

06:11 03.09.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 3 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 103 человека, причём 70 добавились только за последние сутки. Не обошлось без трёх новых летальных случаев пациентов с COVID-19. Читайте также: За последние сутки жертвами COVID-19 стали трое жителей Приангарья

06:25 03.09.2020 За минувшие сутки специалисты в Бурятии выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за всё время эпидемии подтверждено 5427 случаев, 3090 из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. Читайте также: В Бурятии выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

06:30 03.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье несколько ухудшилась. По данным оперативного штаба региона, на утро 3 сентября выявлены 4735 носителей SARS-CoV-2 (36 человек за последние сутки). Из них 4321 пациент (37 за сутки) вылечен и выписан из медицинских учреждений. Читайте подробнее: В Забайкалье отмечен рост заболеваемости COVID-19

06:33 03.09.2020 В Хабаровском крае за последние сутки было выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 90 пациентов, один скончался. Читайте также: В Хабаровском крае скончались 92 пациента с коронавирусом

06:34 03.09.2020 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Турочакского, Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Канского, Чойского и Майминского районов, а также Горно-Алтайска. В числе заражённых шесть детей. Читайте подробнее: В шести районах Республики Алтай выявлены новые носители SARS-CoV-2

06:50 03.09.2020 В Ульяновской области увеличивается количество автобусных рейсов, которые были сокращены в условиях пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Для ульяновских школьников увеличат число автобусных рейсов

06:55 03.09.2020 На Камчатке за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе лабораторно коронавирус подтвердился у 3901 человека. Читайте также: На Камчатке растёт число выявленных носителей коронавируса

07:06 03.09.2020 За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 23 человек, за весь период — у 3478. Об этом сообщили 3 сентября в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии выявили 23 новых носителя коронавируса

07:07 03.09.2020 В Приволжском федеральном округе 193 некоммерческие организации получат средства из Фонда президентских грантов по итогам третьего специального конкурс. Организаторы отмечают, что многие заявки связаны с оказанием помощи семьям с заразившимися коронавирусом. Читайте также: В Поволжье почти 200 проектов НКО получат президентские гранты

07:14 03.09.2020 В Туве за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, более половины новых носителей зарегистрировано в Кызыле. Подробности в материале: В Туве за сутки выявлено 23 носителя коронавируса

07:24 03.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро, 3 сентября, отмечен рост тяжелобольных (121, плюс пять пациентов за последние сутки) и тех, кто находится на аппарате ИВЛ — 37 (плюс семь пациентов за последние сутки). Не обошлось без двух новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Подробности в материале: Алтайских пациентов с коронавирусом всё чаще подключают к ИВЛ

07:39 03.09.2020 В Перми разрешили возобновить работу планетария. При этом учреждение должно соблюдать ряд условий, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте подробнее: В Перми возобновляет работу планетарий

07:48 03.09.2020 Пермский цирк, который находится в федеральном подчинении, может открыться 1 октября, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте также: Пермский цирк может открыться 1 октября

07:52 03.09.2020 Рост заболеваемости COVID-19 в Забайкальском крае произошёл потому, что все большее количество людей возвращается к работе, вышли на занятия студенты и школьники. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, главный санитарный врач региона Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора. «Расслабляться не нужно, коронавирус продолжает циркулировать. Мы видим, когда люди без масок, не соблюдая социальную дистанцию, провоцируют распространение инфекции», — сказала Светлана Лапа. Читайте также: Названа причина роста заболеваемости COVID-19 в Забайкалье

07:59 03.09.2020 В Приморье за два дня с начала вакцинации бесплатно привились от гриппа в мобильных пунктах более тысячи человек. Читайте также: В Приморье более тысячи человек добровольно привились от гриппа

08:03 03.09.2020 В Пермском крае оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение о продлении коронавирусного режима до 20 сентября. Пожилые граждане должны продолжать соблюдать безопасное поведение, сообщает пресс-служба краевой администрации. Главный санитарный врач региона ВиталийКостарев подчеркнул, что в Прикамье продолжается снижение заболеваемости. Средненедельный показатель снизился на 5%. При этом наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены среди старшего поколения — от 50 лет. Подробности в материале: Коронавирусный режим в Прикамье продлён до 20 сентября

08:16 03.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу на 3 сентября. Алтайский край. [altairegion22.ru]

08:20 03.09.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 3 сентября, за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. За сутки скончались два пациента — у жительницы Прокопьевска 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у жительницы Новокузнецка 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки скончались две пациентки с коронавирусом

08:42 03.09.2020 В Хакасии число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 43. Читайте также: В Хакасии скончались ещё три пациента с коронавирусом

08:43 03.09.2020 Правительство Ставрополья направило в федеральный центр запрос на получение вакцины от новой коронавирусной инфекции. Ее поступление в регион ожидается в начале октября, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Читайте подробнее: Губернатор Ставрополья намерен на себе испытать вакцину от COVID-19

08:44 03.09.2020 Мобильные врачебные бригады будут выезжать из Махачкалы в села Дагестана для помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Читайте подробнее: В Дагестане подготовят бригады врачей для помощи селам в борьбе с COVID-19

08:55 03.09.2020 В Ульяновске из больницы выписана 93-летняя пациентка, которая две недели назад поступила с заболеванием COVID-19. Об этом: Ульяновская долгожительница победила коронавирус

09:04 03.09.2020 Власти Пермского края решили не проводить парад Победы, вероятной датой которого ранее называлось 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства культуры. «На прошлой неделе 33% всех заболевших в Пермском крае — жители в возрасте 50−64 года, 35% — старше 65 лет», — отметил главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев. Подробности в материале: В Пермском крае вместо парада Победы проведут виртуальные мероприятия

09:11 03.09.2020 В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время были выписаны 58 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Скончались ещё три пациента: мужчины, двоим было 65 лет, третьему — 80 лет. Всего в регионе умерли 367 человек», — уточняется в оперативном сообщении. Читайте подробнее: Ещё три новосибирца стали жертвами коронавируса

09:23 03.09.2020 За минувшие сутки в Москве ещё 1157 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом 3 сентября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1157 пациентов», — сказала она. Читайте подробнее: Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1157 человек

09:40 03.09.2020 Российская Федерация возобновляет перелеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, заявили 3 сентября в правительстве. Об этом: Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

09:53 03.09.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее гражданам РФ многократно выезжать за границу для ухода за больными родственниками. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. «Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Об этом: Граждане РФ могут многократно выезжать за рубеж для ухода за родственниками

09:54 03.09.2020 Школьные столовые, раздевалки и помещения для лабораторных работ наиболее опасны с точки зрения распространения в образовательных учреждениях коронавирусной инфекции, кроме того, ученики старших классов активнее распространяют вирус. Так считает ряд российских вирусологов, пишет 3 сентября газета «Известия». Ранее учёные из Калифорнийского университета в США предположили, что осенью симптомы СOVID-19 могут проявиться у более чем 40% учителей старших классов. Среди педагогов средней школы заразиться могут примерно 37%, в младшей школе — 4%. Такие данные учёные получили путём моделирования. «В идеале класс действительно должен быть сокращен до десяти человек», — отметила старший научный сотрудник ТюмГУ Мария Орлова. Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов добавил, что заразиться также можно в помещениях для лабораторных работ, а также на уроках физкультуры и труда. Подробности в материале: Вирусологи предположили, как СOVID-19 будут распространять школьники

09:55 03.09.2020 Запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ) на 308 млн рублей создан в медицинских организациях Дагестана для борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Читайте также: В Дагестане создан запас лекарств и СИЗ для борьбы с COVID-19 — минздрав

09:56 03.09.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее ограничения на многократное пересечение границы некоторым категориям граждан. Документ опубликован 3 сентября на официальном сайте правительства России. Ограничения не будут действовать на тех граждан России, родственники которых проживают за рубежом и нуждаются в уходе. Отменяются ограничения и для иностранцев, чьи родственники проживают в России, и им требуется уход. Подробности в материале: Мишустин снял ограничения на выезд за границу для ухода за близкими

10:03 03.09.2020 В Татарии с 3 сентября в два раза увеличивается допустимое число гостей на банкетах и других мероприятиях, проводимых на открытых верандах ресторанов и кафе. Теперь число гостей может быть до 100 человек. Кроме этого, в республике увеличивается предельно допустимое число зрителей на трибунах стадионов с 25% до 50%. Подробности в материале: Власти Татарии вновь смягчили коронавирусные ограничения

10:10 03.09.2020 Антикризисные меры поддержки бизнеса стоит продлить до конца 2021 года, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом: Бизнес-омбудсмен попросил Мишустина продлить отсрочки по налогам

10:12 03.09.2020 В районной поликлинике Тарбагатайского района Бурятии у посетителей на словах спрашивают о температуре за неимением термометра. Возмущённые этим местные жители потребовали объяснений от главы муниципалитета. Об этом: В бурятской больнице температуру посетителей узнают на словах

10:18 03.09.2020 В Саратовской области по состоянию на 3 сентября коронавирус подтвержден у 12 658 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 108 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8187 человек, за сутки — 71 пациент. С момента начала наблюдения скончались 76 человек. Об этом: В Саратовской области за сутки коронавирус выявили ещё у 108 человек

10:21 03.09.2020 В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 23 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, среди которых трое детей. Вместе с тем в регионе продолжает отмечаться положительная динамика роста числа выздоровевших — 53 человека выписаны за сутки. Об этом 3 сентября сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Подробности в материале: В Карелии выявили 23 заболевших COVID-19, 53 человека выздоровели

10:26 03.09.2020 В Челябинской области за 2 сентября подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. К утру 3 сентября в регионе насчитывается уже 14 626 случаев COVID-19. Больных на лечении находится 2598 человек. Об этом: В Челябинской области подтверждено ещё 76 случаев COVID-19

10:37 03.09.2020 За минувшие сутки в Петербурге диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 191 человека. Это на два случая больше, чем было выявлено в предыдущий день. Об этом 3 сентября сообщили в федеральном оперштабе. Подъем суточной заболеваемости начался с 21 августа и не прекращается по сей день. Читайте также: В Петербурге установлен еще 191 случай заражения коронавирусом

10:38 03.09.2020 За минувшие сутки в России исследования подтвердили 4995 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 сентября сообщает оперштаб Москвы. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Наибольшее число их в Москве — 690. Далее следуют Петербург — 191, Подмосковье — 163, Нижегородская область — 143, Ростовская область — 139, Ставрополье — 130. В группе лидеров также Свердловская и Саратовская области. Об этом: В России выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 03.09.2020 За истекшие сутки на территории России было выявлено 4995 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом

10:41 03.09.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 3 сентября выросло до 12 тыс. 367, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. За минувшие сутки в регионе инфекцию выявили у 130 человек — это самый высокий суточный прирост, начиная с 20 августа. Читайте также: На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 130 человек

10:41 03.09.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили еще 34 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, при этом 31 человек из числа ранее заболевших выздоровел. Об этом 3 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Ленобласти за сутки выявили 34 новых носителя SARS-CoV-2

10:41 03.09.2020 За минувшие сутки в России ещё 114 человек скончались от коронавирусной инфекции. Об этом 3 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 114 летальных исходов», — говорится в информации. Всего с начала распространения коронавируса в РФ зафиксировали 17 528 летальных исходов. Читайте также: В России от коронавирусной инфекции умерли ещё 114 человек

10:41 03.09.2020 В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 почти сравнялось с числом выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 27 и 29. Об этом: В Чувашии за сутки выявлено 29 носителей коронавируса

10:44 03.09.2020 За сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с COVID-19, за весь период — 492. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19

10:45 03.09.2020 Случаев заражения коронавирусом среди игроков сборной России по футболу нет. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба команды. Об этом: В сборной России по футболу не выявили случаев заражения коронавирусом

10:45 03.09.2020 Коронавирус. Смоленская область. vk.com smolenskcovid19

10:47 03.09.2020 В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 втрое больше новых выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 297 и 94. Читайте также: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 297 человек

10:52 03.09.2020 114 детей с признаками простудных заболеваний 1 сентября не допустили до занятий в школах Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, медицинские организации каждый день собирают информацию о заболевших школьниках. Читайте также: В Самарской области 114 учеников не пустили в школы

10:53 03.09.2020 За последние сутки в Санкт-Петербурге констатировали еще 22 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции COVID-19. По данным оперштаба на 3 сентября, Петербург вновь оказался на первом месте по суточной смертности в РФ, превысив показатель Москвы на девять случаев. Подробности в материале: В Петербурге список смертей от COVID-19 пополнили 22 фамилии

10:54 03.09.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 72 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения на 3 сентября: Сургут — 25 положительных теста; Нижневартовск — 12; Ханты-Мансийск — 7; Октябрьский район — 6. Всего с начала пандемии в Югре на 3 сентября зарегистрировано 19 816 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 713 человек, 170 пациентов с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 3 сентября составляет 1,06. Читайте также: В Югре за сутки коронавирус выявили у 72 человек

10:58 03.09.2020 В Костромской области коронавирус за сутки выявлен у 24 человек Подробности: https://regnum.ru/news/society/3052977.html

11:01 03.09.2020 Глава Роспотребнадзора в Костромской области Александр Кокоулин заявил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в регионе. Рост числа заболевших в августе удалось остановить дополнительными ограничительными мерами. Подробности: https://regnum.ru/news/society/3052984.html

11:02 03.09.2020 По состоянию на 3 сентября заражен коронавирусом 6591 житель Татарии, за сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5443 человека, за сутки победили инфекцию 50 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 62 человека. Читайте подробнее: В Татарии выявили ещё 28 носителей коронавируса

11:02 03.09.2020 В Пензенской области по информации на 3 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8364 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 85 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7778 пензенцев, за сутки — 80 пациентов. С момента наблюдения скончались 110 человек. Очередной жертвой коронавируса стал 68-летний мужчина. Читайте также: В Пензенской области продолжается ежедневный прирост пациентов с COVID-19

11:03 03.09.2020 Школам необходимо принимать детей в здании школы, а не измерять им температуру на улице. Об этом заявил замминистра просвещения Виктор Басюк в ходе совещания Рособрнадзора с региональными органами. «Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться. Наведите порядок в своих образовательных организациях», — цитирует Басюка пресс-служба ведомства в телеграм-канале «Большая перемена РФ». Подробности в материале: Минпросвещения запретило собирать учеников перед школами

11:05 03.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 сентября, выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Лечение в больницах получают 54 человека, еще пятеро находятся дома под медицинским наблюдением, сообщает краевой минздрав. Об этом: В Прикамье число выявленных носителей коронавирусом превысило 8 тысяч

11:13 03.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 сентября, зафиксировано три летальных исхода пациентов с COVID-19. Причиной их смерти названы сопутствующие заболевания. Данные опубликованы в информационной сводке на портале permkrai.ru. Об этом: В Прикамье скончались ещё трое пациентов с COVID-19

11:15 03.09.2020 На текущей неделе в Северо-Западном федеральном округе три региона показывают летальность COVID-19 выше общероссийской — это Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области. В остальных восьми регионах СЗФО летальность ниже среднего уровня по России. Читайте также: В трех регионах СЗФО летальность COVID-19 превышает среднюю по России

11:16 03.09.2020 В Томской области по состоянию на 3 сентября подтверждено 5839 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Томской области выявили 25 новых носителей коронавируса

11:18 03.09.2020 Власти Бурятии анонсировали возобновление работы учреждений дополнительного образования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, они смогут открыться с 14 сентября. Подробности в материале: В Бурятии с 14 сентября откроются учреждения дополнительного образования

11:23 03.09.2020 Все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, которая создана центром «Вектор», двукратно получили данный препарат и в настоящее время выписаны из стационара. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Об этом: Участников испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор» выписали

11:24 03.09.2020 В Псковской области за сутки выявили еще 26 заражённых коронавирусом людей, при этом 30 человек из числа ранее заболевших выписаны за последние сутки. Об этом 3 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Псковской области выявили еще 26 заражённых коронавирусом

11:25 03.09.2020 32 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе подтверждено 7888 фактов заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом

11:29 03.09.2020 В Мурманской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 166 — за минувшие сутки скончался один человек. Читайте также: В Мурманской области скончался 166-й пациент с СOVID-19

11:30 03.09.2020 На Ямале за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения на 3 сентября: Новый Уренгой — 11 положительных тестов, по семь в Салехарде и Ноябрьске. С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 3 сентября 2020 года зарегистрировано 13 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 032 человека, 91 пациент с COVID-19 скончался. Читайте также: На Ямале выявили за сутки 44 носителя коронавируса

11:30 03.09.2020 На Камчатке на Озерновском рыбоконсервном заводе № 55 произошла вспышка коронавируса — у 28 работников подтвердилось заражение SARS-CoV-2. Читайте также: На Камчатке на рыбоконсервном заводе произошла вспышка коронавируса

11:34 03.09.2020 В Екатеринбурге ещё одна школа переведена на дистанционное обучение по причине коронавирусной инфекции. Об этом сообщает свердловское областное управление Роспотребнадзора. Речь идёт о школе №179. Там есть подозрение на COVID-19 у сотрудника. Ещё в двух школах ограничения касаются отдельных классов. Это школы №16 и №120. Подробности в материале: Ещё одну школу Екатеринбурга перевели на «дистанционку» из-за COVID-19

11:34 03.09.2020 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Выздоровели 145 человек, двое скончались, сообщили 3 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили 98 случаев заражения коронавирусом

11:35 03.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 3 сентября, референс-центр подтвердил 88 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В Оренбуржье выявлено ещё 88 случаев заражения коронавирусом

11:38 03.09.2020 В Астраханской области 2 сентября подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5844 положительных теста. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

11:38 03.09.2020 В Кемеровском президентском кадетском училище среди нескольких воспитанников выявили коронавирус. Об этом 3 сентября сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина. Читайте подробнее: В Кемерово у кадетов президентского училища выявили коронавирус

11:40 03.09.2020 В Ленинградской области в рамках постковидной диспансеризации «Ленинградское здоровье» у 10% из 9767 жителей, сдавших экспресс-тесты, обнаружились антитела к COVID-19. Читайте также: В Ленобласти у 10% сдавших тест нашли антитела к COVID-19

11:40 03.09.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 15 выявлено в Кургане, остальные — в Шумихинском, Сафакулевском, Каргапольском, Кетовском и Половинском районах. Всего с начала пандемии в Курганской области на 3 сентября зарегистрирован 3071 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: Коронавирус в Зауралье на 3 сентября: 21 заражение, одна смерть

11:41 03.09.2020 В Астраханской области по состоянию на 3 сентября подтвержден 76-й летальный случай среди пациентов с COVID-19. 20 июля скончался мужчина 1951 года рождения. Об этом: В Астраханской области скончался ещё один пациент с COVID-19

11:43 03.09.2020 До конца 2022 года намечено завершить пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Информация об этом 3 сентября размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава России. Об этом: Третий этап испытаний вакцины «Спутник V» закончится до конца 2022 года

11:47 03.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 3 сентября выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3343 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

11:47 03.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 139 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 сентября. Читайте подробнее: В Ростовской области подтвердили 139 случаев заражения коронавирусом

11:49 03.09.2020 За минувшие сутки 42 положительных теста на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Скончался один человек, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области подтвердили 42 случая заражения коронавирусом

11:50 03.09.2020 За последние сутки 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области, сообщили 3 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 165 пациентов, восемь из них — на ИВЛ. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом

11:51 03.09.2020 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 сентября. Читайте подробнее: В Ростовской области скончались четыре пациента с COVID-19

11:54 03.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 3 сентября от последствий заражения коронавирусом скончались трое жителей республики за последние сутки. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 66 человек. Об этом: В Удмуртии от COVID-19 скончались ещё три человека

11:58 03.09.2020 В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 83 носителя коронавирусной инфекции, выздоровели — 34 человека. Об этом сообщает пресс-служба главы республики 3 сентября. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 83 носителя коронавируса

11:58 03.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 3 сентября провели 283 445 исследований для подтверждения заражения коронавирусом. Читайте также: В Удмуртии провели более 283 тыс. исследований на коронавирус

11:59 03.09.2020 В Воронежской области 3 сентября выявлен 101 новый положительный тест на коронавирус. Всего в регионе выявлен 14 тыс. 441 носитель вируса. Подробности в материале: В Воронежской области выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом

12:00 03.09.2020 В каждом школьном автобусе Карачаево-Черкесии будет назначен сопровождающий. Он будет отвечать за соблюдение мер противоэпидемиологической безопасности при перевозке детей, сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Об этом: В Карачаево-Черкесии в каждом школьном автобусе назначат сопровождающего

12:01 03.09.2020 В Свердловской области ещё шесть человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Пол и возраст умерших власти региона не раскрывают. Нет также и сведений о том, сколько пациентов с ковидом ушли из жизни от других заболеваний. Подробности в материале: Ещё шесть свердловчан умерли от COVID-19

12:02 03.09.2020 В Воронежской области по состоянию на 3 сентября зарегистрировано 117 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом. Подробности в материале: В Воронежской области скончались ещё два пациента с COVID-19

12:02 03.09.2020 Эксперты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии коронавируса. Подробности в материале: Названы популярные схемы мошенничества в период пандемии в России

12:03 03.09.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 сентября зарегистрировано 7914 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7060 человек, 31 пациент с COVID-19 скончался. Читайте также: В Тюменской области за сутки коронавирус подтвердился у 49 человек

12:04 03.09.2020 Коронавирус. Саратовская область. saratov.gov.ru

12:08 03.09.2020 В Республике Калмыкия произошла вспышка коронавирусной инфекции в республиканском психоневрологическом диспансере. В настоящее время очаг локализован, сообщила главный врач учреждения Ольга Харченко, передаёт ИА REGNUM. Об этом: В Калмыкии локализовали вспышку COVID-19 в психдиспансере

12:11 03.09.2020 Количество зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане, по данным на 10:30 3 сентября, достигло 11 тыс. 219. За вчерашний день в республике инфекцию выявили у 74 человек, сообщил федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Дагестане продолжается рост показателей заболеваемости COVID-19

12:12 03.09.2020 Депутаты «Справедливой России» внесут законопроекты о выплатах пенсионерам во все региональные законодательные собрания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: Заксобрания регионов России обсудят выплаты пенсионерам

12:17 03.09.2020 В Челябинской области за 2 сентября ушли из жизни ещё четыре человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Среди них двое мужчин 64 и 68 лет и две женщины 72 и 81 года. Все они скончались от имевшихся у них заболеваний. Собственно от COVID-19 умерших нет. Подробности в материале: В Челябинской области умерли ещё четыре пациента с коронавирусом

12:20 03.09.2020 За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 43 человек, за весь период — у 9412. Об этом сообщили 3 сентября в областном оперштабе. Об этом: В Омской области выявили почти 9500 носителей коронавируса

12:26 03.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 сентября выявили 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 130 764 случаев. Читайте подробнее: В Поволжье вновь выявили более 900 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:27 03.09.2020 98 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлен 8781 факт заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом

12:31 03.09.2020 За прошедшие сутки 38 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Ивановской области. Выписаны 73 человека, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Ивановской области выявили 38 носителей коронавируса

12:33 03.09.2020 Ещё 48 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Орловской области подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом

12:34 03.09.2020 За весь период в Омской области умерли 207 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Подробности в материале: В Омской области за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

12:39 03.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 3 сентября выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных заражений в регионе выросло до 28 110 случаев. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 143 новых случая заражения коронавирусом

12:41 03.09.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел вакцинацию от сезонного гриппа и сообщил о планах привить не менее 60% горожан в этом сезоне. Для этого вакцинация в поликлиниках будет организована в две смены. Он объяснил необходимость прививки негативным фактором коронавируса. Из-за этого прививочная кампания в Петербурге стартовала раньше обычного. Об этом: Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинацию в две смены

12:43 03.09.2020 За последние сутки 28 новых носителей коронавируса выявлено в Тульской области. Скончались два человека, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Тульской области выявили ещё 28 носителей коронавируса

12:44 03.09.2020 По состоянию на утро 3 сентября в Нижегородской области с начала пандемии скончались от последствий заражения коронавирусом 485 человек. Подробности в материале: Ещё четверо нижегородцев скончались от COVID-19

12:44 03.09.2020 Жители Ставропольского края за первое полугодие 2020 года, на которое пришлись ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, суммарно сократили свои потребительские расходы в среднем на 16,2 тыс. рублей. Об этом говорят результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Подробности в материале: Жители Ставрополья на фоне пандемии урезали свои расходы на 16,2 тыс. руб

12:45 03.09.2020 В Пензенской области по оперативной информации на 3 сентября под наблюдением врачей остаются 3583 человека, сняты с коронавирусного учета 28 622 жителя области. В лабораториях с начала пандемии провели более 258,4 тыс. исследований, обследовали свыше 245,8 тыс. человек. Подробности в материале: В Пензенской области обследовали на коронавирус более 245 тыс. человек

12:55 03.09.2020 В случае сохранения в Крыму существующего индекса передачи коронавируса число случаев заражения коронавирусной инфекцией на полуострове к концу ноября может вырасти более чем в восемь раз. Такой прогноз дал аналитический центр Крымского федерального университета, передает 3 сентября пресс-служба университета. Подробности в материале: Учёные дали прогноз о резком росте случаев коронавируса в Крыму

12:59 03.09.2020 За истекшие сутки 27 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Брянской области. Лаборатории провели 1385 исследований, сообщили 3 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 27 случаев заражения коронавирусом

13:09 03.09.2020 В Карачаево-Черкесии проверяют готовность системы здравоохранения к возможному увеличению числа пациентов с COVID-19. Поставлена цель — создать двухмесячный запас лекарственных средств и подготовить к работе в случае необходимости резервные госпитали. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии создадут двухмесячный запас лекарств и дезинфекторов

13:09 03.09.2020 В Татарии за вчерашний день, 2 сентября, отстранили 111 учеников от школы с признаками ОРВИ. У кого-то выявили насморк, у кого-то покашливание и завышенную температура тела. Читайте также: Более 100 детей в Татарии отстранили от уроков с симптомами ОРВИ

13:11 03.09.2020 В Саратовской области за счет федерального бюджета планируют привить от гриппа 1,139 млн человек, в том числе 276 тыс. детей. Читайте также: Почти 426 тыс. доз вакцин от гриппа поступило в Саратовскую область

13:15 03.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на утро 3 сентября исследования на коронавирус провели в отношении 754 978 нижегородцев. Об этом: Почти 755 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус

13:19 03.09.2020 В Кемерове случаи заражения коронавирусом выявлены у воспитанников президентского кадетского училища. Об этом на брифинге сегодня, 3 сентября, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина. Подробности в материале: В кадетском училище Кемерова выявлены случаи заражения коронавирусом

13:22 03.09.2020 В Марий Эл по состоянию на утро 3 сентября выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 4309 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

13:29 03.09.2020 В Марий Эл по состоянию на утро 3 сентября с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 41 человек. Читайте подробнее: Ещё двое жителей Марий Эл скончались от COVID-19

13:32 03.09.2020 В Курской области 3 сентября зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7205 положительных тестов. Читайте также: В Курской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом

13:34 03.09.2020 В Курской области по состоянию на 3 сентября зарегистрировано 54 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом. Читайте подробнее: В Курской области скончался ещё один пациент с COVID-19

13:39 03.09.2020 В Тамбовской области 3 сентября выявлено 26 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 6827 носителей вируса. Подробности в материале: В Тамбовской области выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом

13:42 03.09.2020 Во Владимирской области 3 сентября подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6405 носителей вируса. Читайте также: Во Владимирской области выявлен 31 новый носитель коронавируса

13:44 03.09.2020 В Липецкой области 3 сентября подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5193 положительных теста. Читайте подробнее: В Липецкой области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом

13:48 03.09.2020 Врач в защитном костюме. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:54 03.09.2020 В Тверской области 3 сентября выявлено 22 новых положительных теста на коронавирус. Всего в регионе подтверждено 5477 положительных тестов. Об этом: В Тверской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

13:56 03.09.2020 В Тверской области по состоянию на 3 сентября зарегистрировано 199 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом. Читайте также: В Тверской области скончались ещё три пациента с COVID-19

13:59 03.09.2020 От коронавирусной инфекции скончался 45-летний житель Саратовской области. Таким образом, по состоянию на 3 сентября общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии достигло 77 человек. Об этом: В Саратовской области от COVID-19 скончался 45-летний мужчина

14:01 03.09.2020 Система прохода в школы России не должна приводить к скоплению людей. Об этом в ходе совещания с региональными образовательными структурами заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности, и, в тоже время, не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться», — цитирует Кравцова телеграм-канал «Большая перемена РФ». Читайте подробнее: Кравцов призвал избегать скопления очередей перед школами

14:03 03.09.2020 В Оренбургской области глава города Орск Василий Козупица принял решение уйти на изоляцию из-за общения с людьми, у которых выявлено заражение коронавирусом, сообщили 3 сентября в городской администрации. Читайте подробнее: В Оренбуржье мэр Орска перешёл на удалённый формат работы

14:05 03.09.2020 В Мордовии по состоянию на 3 сентября выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 5556 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Мордовии за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

14:14 03.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 108 050 человек. Подробности в материале: В Поволжье выздоровели после заражения коронавирусом более 108 тыс. человек

14:19 03.09.2020 В Ингушетии число пациентов, сумевших справиться с COVID-19, стремится к 4000 человек. За все время удалось преодолеть болезнь уже 3963 жителям региона, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Ингушетии число вылечившихся от COVID-19 приближается к четырем тысячам

14:24 03.09.2020 В Смоленской области 3 сентября подтверждено 16 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 6202 носителя вируса. Читайте также: В Смоленской области за сутки выявили 16 новых носителей коронавируса

14:26 03.09.2020 Несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, а число больных пневмонией и подключённых к аппаратам ИВЛ растёт, власти региона приняли решение о некотором послаблении карантинных ограничений. Как сообщает сегодня, 3 сентября, оперативный штаб региона в ходе совещания, которое провёл губернатор Виктор Томенко, было отмечено, что переход к новому этапу является преждевременным, но после рассмотрения обращений министерства спорта и министерства культуры Алтайского края принято решение разрешить деятельность кинотеатров, (допускается заполнение зрительных залов в кинотеатрах не более 50% от общей вместимости) и деятельность учреждений культуры и искусства (в том числе театров, концертных залов, дворцов культуры, сельских клубов при заполняемости зрительных залов не более 50%, а общее количество зрителей не может превышать 500 человек). Читайте подробнее: Алтай смягчает карантинный режим на фоне сложной ситуации по коронавирусу

14:30 03.09.2020 В Смоленской области по состоянию на 3 сентября зарегистрировано 130 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть. Читайте также: В Смоленской области скончался ещё один пациент с COVID-19

14:55 03.09.2020 Президент Владимир Путин готов помочь Чувашии в развитии медицинской инфраструктуры. В частности, речь идёт о строительстве республиканской инфекционной больницы и реконструкции клинической больницы. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым. Читайте также: Путин поможет Чувашии со строительством инфекционной больницы

14:55 03.09.2020 Врио главы Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что в республике особое внимание уделили выплатам медицинскому персоналу, который находится на передовой по борьбе с коронавирусом. За счёт средств республиканского бюджета выплаты получает персонал, которому не предусмотрена федеральная поддержка, — в частности, диспетчеры скорой медицинской помощи, технический персонал, всего порядка 900 человек. Федеральными выплатами охвачено более 7,3 тыс. человек.

14:56 03.09.2020 В Чувашии для лечения пациентов с COVID-19 было создано втрое больше коек, чем установлено федеральным нормативом: в республике сформировано 1955 коек при нормативе в 609. В настоящее время больницы поэтапно возвращаются в плановый режим работы.

15:00 03.09.2020 Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус. Алексей Колчин © ИА REGNUM

15:12 03.09.2020 Россия и Белоруссия могут договориться о поставках вакцины от коронавируса в ближайший месяц. Об этом агентству БелТА заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Надеюсь, что в ближайшие три-четыре недели мы придем к финальному соглашению», — сказал Мурашко. Читайте также: Мурашко рассказал, когда Белоруссия получит вакцину от коронавируса из РФ

15:14 03.09.2020 Врио главы Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что «ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, обнажила проблемы, прежде всего в системе здравоохранения, которые в республике имелись»: [[[quote-0]]]

15:25 03.09.2020 До 70% разрешат увеличить заполняемость театральных залов с середины сентября текущего года. Об этом 3 сентября сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, в ходе своего выступления на видеоконференции министров культуры стран БРИКС. Об этом: С середины сентября залы театров можно будет заполнять на 70%

15:26 03.09.2020 Коронавирус. Липецкая область. vk.com lipetskcovid2019_official

15:32 03.09.2020 Доходы населения за первое полугодие текущего года выросли почти в четверти российских регионов. Об этом 3 сентября свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza. Об этом: Почти в четверти регионов РФ за полугодие выросли доходы — исследование

15:44 03.09.2020 В Саратовской области не планируют вводить карантин из-за коронавируса с 20 сентября. Слухи опровергли в региональном управлении Роспотребнадзора. Об этом: В Саратовской области опровергли слухи о введении с 20 сентября карантина

15:47 03.09.2020 Два человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в Волгоградской области. В обоих случаях пациентами были возрастные пенсионеры, сообщили 3 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

15:55 03.09.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Северной Осетии превысило 5000 человек. По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 3 сентября, количество носителей вируса составило 5013 человек. Об этом: В Северной Осетии число носителей коронавируса превысило пять тысяч человек

16:00 03.09.2020 За последние сутки в Архангельской области выявили 74 новых случаев заболевания COVID-19, 36 из них — в областном центре. Читайте также: В Архангельской области список ковидных пациентов пополнили 74 человека

16:24 03.09.2020 В правительстве не исключают, что России удастся избежать второй волны пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе пленарной сессии Столыпинского форума. «Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии», — сказал Борисов. Читайте также: В правительстве допустили, что Россия избежит второй волны пандемии

16:26 03.09.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 3 сентября, достигло 3461, сообщил минздрав региона. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 21 человека. Подробности в материале: В Адыгее число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 3500

16:34 03.09.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек за последние сутки. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 166 положительных результатов тестов. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 26 носителей коронавируса

17:04 03.09.2020 Информация о коронавирусе. Томская область. tomsk.gov.ru

17:08 03.09.2020 Москва потратила на борьбу с коронавирусной инфекцией около 300 млрд рублей. Об этом в ходе Столыпинского форума заявил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Говоря о потерях, мы на сегодняшний день видим выпадающие доходы до полутриллиона только в этом году и плюсом около 300 миллиардов рублей дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом», — сказал Ефимов. Читайте подробнее: Власти Москвы потратили на борьбу с коронавирусом около 300 млрд рублей

17:46 03.09.2020 Власти Москвы потратили около 300 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Читайте подробнее: Власти Москвы оценили затраты на борьбу с коронавируосм в 300 млрд рублей

18:13 03.09.2020 Во Владимирской области разрешены спортивные массовые мероприятия с участием зрителей, но только на открытом воздухе. Зрители должны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Читайте подробнее: Во Владимирской области разрешили спортивные мероприятия со зрителями

18:54 03.09.2020 В Мордовии возобновляют работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общепита. При этом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий: банкетов и поминок. Читайте подробнее: В Мордовии открываются кафе и рестораны

19:18 03.09.2020 В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, проведение мероприятий восстановится в полном объёме. При этом необходимо при соблюдении санитарных требований. Подробности в материале: Собянин разрешил проведение конгрессов и выставок в Москве

19:56 03.09.2020 Коронавирус. Московская область. vk.com coronavirus_mo

20:58 03.09.2020 В Костроме частные медицинские центры отказываются принимать людей с температурой и признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом костромичи пишут в социальных сетях.

21:26 03.09.2020 В Мурманской области скончался 35-летний пациент с COVID-19. Об этом: В Мурманской области от COVID-19 скончался 35-летний мужчина

21:29 03.09.2020 Новый препарат «Левилимаб» включён в схему лечения коронавирусной инфекции Минздравом РФ. Об этом говорится в новых рекомендациях, оформленных Минздравом, по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Читайте подробнее: Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат

21:30 03.09.2020 В Вооружённых силах по состоянию на 3 сентября выявлено 503 военнослужащих с коронавирусом, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте также: Минобороны: более 500 российских военнослужащих инфицированы коронавирусом

22:20 03.09.2020 Страны из «Группы двадцати» проявляют интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.

22:54 03.09.2020 Коронавирус. Архангельская область. vk.com covid_arkhreg

23:04 03.09.2020 В Москве за последние сутки скончались десять пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 4885, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве за сутки скончались десять пациентов с COVID-19

04:12 04.09.2020 За минувшие сутки в Приморском крае выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 95 человек, двое пациентов скончались. Читайте также: В Приморье умерли 107 пациентов с коронавирусом

04:19 04.09.2020 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, обе пожилые пациентки скончались в стационаре в Улан-Удэ. Читайте также: В Бурятии третьи сутки подряд умирают пациенты с COVID-19

04:46 04.09.2020 В Бурятии за последние сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 5481. Читайте также: 54 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Бурятии

04:49 04.09.2020 В Магаданской области за три дня вакцинации сделано 3526 прививок — 4,2% от плана. Читайте также: В Магаданской области от гриппа привились более 3,5 тысячи человек

05:07 04.09.2020 Новосибирской области удалось стабилизировать ситуацию по COVID-19. Об этом во время совещании в правительстве региона в режиме видеосвязи заявил первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Читайте также: Новосибирские власти заявили о стабилизации ситуации по COVID-19

05:12 04.09.2020 По словам первого замминистра образования Колымы Ирины Горностаевой, изменение формата обучения будет в случае ухудшения эпидобстановки по коронавирусу. Читайте подробнее: Пока нет причин для дистанционного обучения: минобразования Колымы

05:13 04.09.2020 В Республике Алтай фиксируют летальные случаи среди пациентов с коронавирусом третий день подряд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончалась 64-летняя жительница Кош-Агачского района. Подробности в материале: В Горном Алтае умерла ещё одна пациентка с коронавирусом

05:20 04.09.2020 В Магаданской области за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Колыме обследовали на коронавирус более 56 тысяч человек

06:29 04.09.2020 В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2181. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 19 новых носителей, причём основной «вклад» снова внёс Кош-Агачский район. Читайте подробнее: На Алтае за сутки выявили 19 носителей коронавируса

06:35 04.09.2020 В Чувашии после отмены части ограничений из-за пандемии коронавируса возобновляется работа мобильных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Читайте также: Мобильные ФАПы в Чувашии возобновляют работу

06:37 04.09.2020 В Амурской области в Алексеевской гимназии Благовещенска учащиеся 10 класса получили ожоги глаз из-за того, что учительница забыла выключить кварцевую лампу. Читайте подробнее: В Приамурье школьники получили ожоги глаз из-за включённой кварцевой лампы

06:48 04.09.2020 В Хабаровском крае врио губернатора Михаил Дегтярёв с 4 сентября отменил все ограничения, связанные с коронавирусом. Читайте также: В Хабаровском крае сняли все коронавирусные ограничения

06:50 04.09.2020 За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 25 человек, за весь период — у 3503. Об этом сообщили 4 сентября в правительстве республики. Читайте подробнее: В Хакасии выявили 25 новых носителей коронавируса

07:04 04.09.2020 В Туве за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии достигло 6934. Подробности в материале: Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Туве приблизилось к семи тысячам

07:09 04.09.2020 Медицинские работники в защитных костюмах. mos.ru

07:13 04.09.2020 В чувашском Новочебоксарске в рамках благотворительной акции «Ельниковской роще» передано 4 тонны кормов для животных зоопарка и оборудование для лесоочистки. Из-за пандемии коронавируса с марта зоопарк не принимает посетителей и поэтому испытывал финансовые трудности с приобретением кормов. Читайте подробнее: Оставшийся без корма зоопарк в Чувашии спасли благотворители

07:23 04.09.2020 В связи с известием о дополнительных правительственных выплатах медикам и социальным работникам за борьбу COVID-19, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у кандидата медицинских наук, врача высшей категории и депутата Алтайского краевого законодательного собрания Павла Шумихина: нет ли проблем с начислением данных выплат? Он рассказал о некоторых нюансах: «Прецедентов, когда бы по часам определяли продолжительность контакта с «ковидными» пациентами с целью минимизировать выплаты медработникам, в последнее время не фиксируется. Очевидно, что чиновники в сфере здравоохранения восприняли посыл президента о недопустимости снижения доплат под различными предлогами как руководство к действию. Однако, ситуацию с выплатами за работу с пациентами, инфицированными SARS-CoV-2, нельзя назвать абсолютно безоблачной…». Об этом: «COVID-19 без лабораторного подтверждения»: о сложностях в диагностике

07:31 04.09.2020 В Перми Театр-Театр вручил сотрудникам отделений, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, подарочные сертификаты в знак искренней благодарности за спасенные жизни и сохраненное здоровье пермяков. Об этом упреждение культуры сообщает на своей странице в соцсети. Руководство театра уже встретилось в главврачами пяти COVID-центров. В ближайшие дни билеты на спектакли получат сотрудники еще семи больниц. Подробности в материале: В Перми Театр-Театр сделал подарок сотрудникам COVID-центров

07:40 04.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро 4 сентября, отмечен существенный рост пациентов с внебольничной пневмонией (3420 человек, плюс 50 за последние сутки) и ОРВИ (3601 человек, плюс 5 за последние сутки). Тяжелобольных — 116 (минус пять пациентов за последние сутки) тех, кто находится на аппарате ИВЛ — 33 (минус четыре пациента за последние сутки). Не обошлось без пяти новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 356 человек. Читайте подробнее: Алтайские носители коронавируса стали чаще заболевать пневмонией

08:16 04.09.2020 Наука позволяет России двигаться вперед даже в период пандемии и государство активно поддерживает научные центры. Так, например, на оснащение лабораторий научно-технологического университета «Сириус» будет выделено 2,4 млрд рублей. «На встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре мы подробно обсуждали меры поддержки науки, привлечение молодежи для работы в этой сфере. Именно с этой целью и создавался Научно-технологический университет «Сириус», — отметил председатель правительства РФ.

08:19 04.09.2020 Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Будет отобрано 40 000 человек. Вакцина уже успешно прошла предрегистрационные клинические испытания и поступила в медицинские организации города Москвы. Что нужно знать про вакцину, созданную исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи? Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф: — Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих — невозможно. Человек не будет являться носителем вируса.— У получивших вакцину появятся антитела, то есть сформируется иммунитет против COVID-19. Препарат переносится организмом так же, как обычная прививка.

08:23 04.09.2020 Уязвимость мирового информационного поля к фейкам привела к тому, что вслед за безобидными и нелепыми слухами появляются откровенно опасные для жизни и здоровья людей рекомендации по борьбе с вирусом. Кроме того, в интернете развился и новый вид травли: фейковые обвинения в зараженности COVID-19. Так, случаи неадекватной реакции окружающих в отношении людей, зараженных коронавирусом, стали предметом разбирательств со стороны правоохранительных органов и властей регионов Сибири, таких как Алтайский край, Кемерово, Иркутская и Новосибирская область. Цитата из канала alexandr_malkevich.

08:24 04.09.2020 В приоритетные группы для вакцинации от коронавирусной инфекции Минздравом РФ рекомендовано, помимо работников медицинской сферы и учителей, также включить сотрудников полиции, призывников, работников сферы услуг и торговли, и школьников в возрасте старше 18 лет. Об этом сообщается в обнародованной 3 сентября восьмой версии методических рекомендаций министерства по борьбе с SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Минздрав РФ определил приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

08:29 04.09.2020 Еще один смертельный случай зафиксирован среди пациентов в Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе погибло уже 111 человек. Подробности в материале: В Пензенской области от COVID-19 скончались 111 человек

08:35 04.09.2020 Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили в Ставропольском крае до 17 сентября. Это следует из постановления главы региона Владимира Владимирова, опубликованного на краевом интернет-портале правовой информации. Читайте также: На Ставрополье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

08:47 04.09.2020 Свыше 211 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Об этом: В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остается 211 тыс. человек

08:49 04.09.2020 В Ингушетии зафиксирован первый случай смерти медицинского работника от COVID-19. Не смогла справиться с болезнью старшая медицинская сестра операционного блока одной из ингушских больниц. У женщины был диагностирован коронавирус. Об этом: В Ингушетии скончался от COVID-19 первый медработник

08:51 04.09.2020 Резерв врачей сформируют в Дагестане для временного трудоустройства в госпитали, предназначенные для лечения пациентов с COVID-19. Для этого требуются анестезиологи-реаниматологи и специалисты терапевтического профиля, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Читайте также: В Дагестане сформируют резерв врачей для COVID-госпиталей

08:53 04.09.2020 В Москве возле пунктов на вакцинацию от гриппа выстроились очереди. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, у мобильных пунктов вакцинации выстроились десятки желающих сделать прививку. Такая картина наблюдается в разное время дня и в разных местах города. «Поликлиника на севере Москвы — очереди с утра до вечера. Каждого пациента минут десять держат», — сообщил корреспонденту житель города. Другой совершил экскурсию, чтобы найти место посвободнее, но сделать укол так и не решился. Читайте также: Никакой дистанции: москвичи стоят в очередях за прививкой от гриппа

08:58 04.09.2020 За время действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса 80% жителей России набрали лишний вес, а 90% нуждаются в посещении фитнес-клубов. Читайте также: В России около 90% жителей нуждаются в посещении фитнес-клубов

08:58 04.09.2020 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 сентября, за минувшие сутки было выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны за это же время 37 человек. Таковы данные оперативного штаба региона. «Скончались ещё четыре пациента: мужчины, им было 59 лет и 63 года, и женщины в возрасте 60 лет и 61 год. Всего в регионе умер 371 человек», — уточняется в оперативном сообщении. Читайте подробнее: В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

09:04 04.09.2020 В Саратовской области по состоянию на 4 сентября коронавирус подтвержден у 12 760 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 102 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8242 человека, за сутки — 55 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 77 человек. Подробности в материале: В Саратовской области выявили ещё 102 носителей коронавируса

09:04 04.09.2020 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 4 сентября, за прошедшие сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Отмечается, что за это время один пациент скончался — у жителя Новокузнецка 1952 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Читайте подробнее: Жертвой коронавируса стал житель Новокузнецка

09:08 04.09.2020 Официальные физкультурные и спортивные мероприятия без зрителей разрешили проводить на Ставрополье с 4 сентября. Запрет, действовавший в связи с пандемией коронавируса, отменен постановлением главы региона Владимира Владимирова. Читайте подробнее: На Ставрополье разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей

09:09 04.09.2020 В Москве ещё 1196 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 4 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1196 пациентов», — сказала она. Об этом: Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1196 пациентов

09:13 04.09.2020 Свыше 1,94 млн доз вакцины от гриппа должно поступить в текущем году в Самарскую область. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе уже начали прививать от гриппа школьников и учителей. Подробности в материале: Самарская область получит почти 2 млн доз вакцины от гриппа в этом году

09:18 04.09.2020 По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 37,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 334 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 04.09.2020 остаются 211 128 человек.

09:19 04.09.2020 Дистанционное образование. Edu.gov.ru

09:21 04.09.2020 Мэру Биробиджана Александру Головатому, у которого лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, стало хуже. Его госпитализировали. Подробности в материале: Заразившемуся коронавирусом мэру Биробиджана стало хуже

09:24 04.09.2020 Москва прошла пик заболеваемости COVID-19 в щадящем режиме. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причём прошли в щадящем режиме, без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Мы прошли, и значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию», — сказал Собянин. Читайте подробнее: Собянин рассказал о естественной иммунизации Москвы от COVID-19

09:30 04.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает сегодня, 4 сентября, оперативный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 4770 человек (35 за последние сутки). Об этом: В Забайкалье за сутки выявили 35 новых носителей SARS-CoV-2

09:56 04.09.2020 В Оренбурге кинотеатр «Космос» заявил об открытии и начале продажи билетов на киносеансы. Между тем министр культуры региона заявила, что действия сотрудников «Космоса» противоречат сразу двум документам, и существует риск применения принудительных мер. Подробности в материале: Открытие кинотеатра в Оренбурге — риск для применения принудительных мер?

10:18 04.09.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 4 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 184 человека, причём 71 добавился только за последние сутки. Не обошлось без одного нового летального случая пациента с COVID-19. Читайте также: Ещё один житель Приангарья скончался от COVID-19 за последние сутки

10:22 04.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 4 сентября выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 3392 случаев. Об этом: В Удмуртии выявили ещё 49 случаев заражения коронавирусом

10:23 04.09.2020 В Московской духовной академии введён карантин после обнаружения коронавируса у её ректора, сообщили в РПЦ.

10:24 04.09.2020 Медицинских работников Курганской области наградили медалью «За самоотверженность в борьбе с пандемией» vk.com covid19_kurgan

10:27 04.09.2020 В Чувашии дошкольные образовательные организации, которые с начала пандемии коронавируса работали в формате дежурных групп, возвращаются в прежний режим работы. Читайте подробнее: Детсады в Чувашии возобновят работу в полном режиме

10:30 04.09.2020 Большая часть москвичей получили «естественную иммунизацию» за время эпидемии COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное, но при этом мы самое пиковое заболевание прошли, причём прошли в щадящем режиме, без какой-то гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали, но прошли. Всё-таки значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию. Санитарные меры, которые мы вводили, — всё это сгладило и увело пандемию на такой уровень, который приемлем для того, чтобы мы нормально работали и жили», — сказал он в интервью НТВ

10:32 04.09.2020 За минувшие сутки ещё двое жителей Удмуртии с подтверждённым заражением коронавирусом скончались. С учетом новых случаев общее число жертв COVID-19 в республике составило 68 человек. Читайте подробнее: Ещё двое жителей Удмуртии скончались с диагнозом COVID-19

10:33 04.09.2020 На 41% снизилось количество договоров участия в долевом строительстве за первое полугодие текущего года в Башкирии. Об этом сообщает ИА «Башинформ». По информации журналистов, за шесть месяцев текущего года было зарегистрировано около 6,3 тысяч таких договоров. По словам специалистов, снижение произошло из-за введения в России ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса. Об этом: В Башкирии снизилось число договоров участия в долевом строительстве

10:34 04.09.2020 Министерство здравоохранения России выделило Кузбассу 4,1 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина. Подробности в материале: В Кузбассе ожидают более 4 тысяч доз вакцины от коронавируса

10:35 04.09.2020 В осенний период в Москве будут появляться предпосылки для увеличения числа выявленных случаев коронавируса. Об этом в своём блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Пандемия — еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих», — сказал Собянин. Читайте также: Собянин не исключил осложнений ситуации с коронавирусом осенью

10:38 04.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 4 сентября проведено 287 103 исследования для выявления коронавирусной инфекции. Об этом: В Удмуртии провели более 287 тыс. исследований на коронавирус

10:39 04.09.2020 Ограничения по числу участников свадеб и похоронных церемоний могут ввести в Дагестане на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Читайте подробнее: В Дагестане планируют ограничить число участников свадеб и похорон

10:40 04.09.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах для работников, принимающих участие в борьбе с коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе правительства. Согласно документу, поддержку получат сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и другие специалисты, помогающие больным коронавирусной инфекцией или задействованные в борьбе с распространением вируса. Им выделят стимулирующие выплаты за особые условия труда. Об этом: Мишустин подписал постановление о выплатах за борьбу с коронавирусом

10:40 04.09.2020 Власти и жители Москвы не допустили ухудшения ситуации со здравоохранением и смогли защитить старшее поколение от коронавируса. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. «По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть», — написал Собянин. Подробности в материале: Собянин: Москва прошла пандемию с минимальными потерями

10:44 04.09.2020 В Свердловской области за 3 сентября зарегистрировано ещё 123 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. COVID-19 подтверждён лабораторно у 57 жителей Екатеринбурга. Также он обнаружен в Верхней Пышме, Красноуфимске, Первоуральске, Кушве, Нижнем Тагиле и ряде других муниципалитетов. Читайте также: На Среднем Урале зафиксировано ещё 123 случая COVID-19

10:45 04.09.2020 За минувшие сутки в России выявили 5110 носителей коронавируса, сообщает 4 сентября оперативный штаб Москвы. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Наибольшее количество в Москве — 692 случая. Далее следуют Петербург — 193, Подмосковье — 164, Нижегородская область — 145, Ростовская область — 142. Также в группе лидеров находятся Ставрополье, Свердловская и Самарская области. Подробности в материале: В России выявили 5110 новых случаев заражения коронавирусом

10:46 04.09.2020 Более 119 млн рублей выделили в Мурманской области на региональные стимулирующие выплаты медикам. Источником финансирования стал резервный фонд областного правительства. Читайте подробнее: Еще 119 млн рублей выделили в Мурманской области на доплаты медикам

10:46 04.09.2020 В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 и выявленных носителей коронавируса почти одинаковое. Об этом: В Чувашии вылечили от COVID-19 ещё десятки пациентов

10:47 04.09.2020 Власти Москвы не дали себя убедить разговорами о якобы несерьёзности угрозы коронавируса. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид — несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами», — написал Собянин. Об этом: Собянин напомнил о критике за якобы «избыточную» реакцию на COVID-19

10:49 04.09.2020 За последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 193 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел 101 человек из числа ранее заболевших COVID-19. Суточный рост новых случаев продолжается с конца августа. Об этом: В Петербурге выявили 193 новых носителя коронавирусной инфекции

10:50 04.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 сентября, выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице лечение получают 48 человек, еще 12 находятся дома под медицинским наблюдением, сообщает краевой минздрав. Подробности в материале: В Прикамье выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом

10:50 04.09.2020 Дистанционное образование в период пандемии коронавируса проходило «не без проблем». Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. «Школьники не потеряли учебный год. Дистанционное обучение проходило не без проблем, но в целом оказалось успешным. Результаты ЕГЭ — не хуже, чем в прошлом году. Значит, не зря мы внедрили «Московскую электронную школу», — написал Собянин. Подробности в материале: Собянин оправдал внедрение МЭШ дистанционным образованием в пандемию

10:51 04.09.2020 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умер 121 человек. Об этом 4 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксирован 121 летальный исход», — говорится в информации. Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали 17 649 летальных исходов. Читайте подробнее: В России от коронавирусной инфекции умер ещё 121 человек

10:52 04.09.2020 30 граждан, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба главы республики. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было зафиксировано 7918 фактов заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом

10:54 04.09.2020 Ещё 32 носителя коронавируса выявлены в Брянской области за минувшие сутки. Лаборатории проверили 1525 тестов, сообщили 4 сентября в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области выявлены 32 носителя коронавируса

10:55 04.09.2020 В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 вдвое больше выявленных носителей коронавируса. Подробности в материале: Ульяновские врачи вылечили от COVID-19 ещё 211 пациентов

10:57 04.09.2020 Количество летальных исходов, непосредственно вызванных коронавирусной инфекцией, в Петербурге 4 сентября превысило 2,5 тыс. случаев. За последние сутки медики констатировали еще 20 смертей от заболевания COVID-19, что на два случая меньше, чем днем ранее. Читайте также: Количество смертей от COVID-19 в Петербурге превысило 2,5 тысячи

11:00 04.09.2020 Увеличение доли выздоровевших от коронавируса в Москве: 1 апреля — 4 сентября. Данные оперативного штаба Москвы.

11:01 04.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 сентября, зафиксировано два летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Прикамье за сутки от COVID-19 умерли двое пациентов

11:02 04.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 сентября выявили 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 131 704 случаев. Подробности в материале: В ПФО третьи сутки подряд выявляют более 900 новых заражений коронавирусом

11:03 04.09.2020 В Пензенской области по информации на 4 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8454 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 90 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7879 жителей региона, за сутки — 101 пациент. С момента наблюдения скончались 111 человек. Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки коронавирус выявили ещё у 90 человек

11:06 04.09.2020 По состоянию на 4 сентября заражены коронавирусом 6618 жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 27 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5489 человек, за сутки — 46 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 62 человека. Об этом: В Татарии выявили ещё 27 носителей коронавируса

11:07 04.09.2020 В новосибирской школе №13 шестой класс отправили на дистанционное обучение. У одного из учеников выявили коронавирус. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на директора учебного заведения Татьяну Устинову. Читайте также: В школе Новосибирска из-за коронавируса закрыли один из классов

11:09 04.09.2020 В Ленинградской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай меньше, чем днем ранее, и в целом показатель суточного заражения находится на уровне конца августа. Однако растет смертность от COVID-19. Подробности в материале: В Ленобласти от COVID-19 скончались еще два человека

11:13 04.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 4 сентября, выявлено 90 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, с 25 августа в регионе число ежедневно выявляемых носителей SARS-CoV-2 не превышало 90 человек. Читайте также: В Оренбуржье за сутки выявили 90 случаев заражения коронавирусом

11:14 04.09.2020 В Ростовской области второй волны коронавируса нет, сообщил в ходе онлайн-брифинга главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Подробности в материале: Роспотребнадзор: второй волны коронавируса в Ростовской области нет

11:14 04.09.2020 Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 4 сентября, достигло 11 тыс. 292, сообщил федеральный оперативный штаб. По этому показателю республика в настоящее время занимает 21-е место среди субъектов РФ. Подробности в материале: В Дагестане восьмой день подряд выявляют более 70 носителей коронавируса

11:15 04.09.2020 За минувшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 96 жителей Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 4 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 96 носителей коронавируса

11:15 04.09.2020 В Нижегородской области по состоянию на 4 сентября выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 28 225 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили ещё 145 случаев заражения коронавирусом

11:18 04.09.2020 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области за истекшие сутки, сообщили 4 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 168 пациентов с подтверждённым диагнозом, в том числе один ребёнок. Читайте также: В Рязанской области выявили 32 новых носителя коронавируса

11:19 04.09.2020 За прошедшие сутки ещё трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 488 человек. Читайте подробнее: Трое нижегородцев скончались от COVID-19 за сутки

11:20 04.09.2020 За последние сутки 40 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Белгородской области. 58 пациентов выздоровели, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области выявили 40 новых носителей коронавируса

11:21 04.09.2020 В Челябинской области за 3 сентября выявлено ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружено уже 14 699 заразившихся. Из них 2624 находятся на лечении с COVID-19. Читайте подробнее: В Челябинской области обнаружено ещё 73 заразившихся коронавирусом

11:22 04.09.2020 Ещё 40 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие стуки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Ивановской области подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом

11:23 04.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 4 сентября, зафиксировано четыре летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. С начала пандемии в регионе выявлено 10 295 случаев заражения коронавирусом. Оправились от коронавирусной инфекции 9 225 пациентов (за сутки выписано из больниц 110 человек). Читайте также: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё четыре пациента

11:23 04.09.2020 По состоянию на утро 4 сентября в Нижегородской области тесты для подтверждения заражения коронавирусом сдали 761 353 человека с начала пандемии. Читайте подробнее: В Нижегородской области более 761 тыс. человек сдали тесты на коронавирус

11:26 04.09.2020 За истекшие сутки 49 новых носителей коронавируса выявлено в Орловской области. выписано 48 пациентов, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Орловской области выявили ещё 49 носителей коронавируса

11:26 04.09.2020 За сутки в Вологодской области после COVID-19 выздоровели 50 человек. Общее число переболевших опасной инфекцией выросло до 3061. Подробности в материале: В Вологодской области скончался 39-й пациент с COVID-19

11:27 04.09.2020 В Челябинской области за 3 сентября умерли четверо пациентов, которые ранее оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Собственно от COVID-19, как и во многие прошлые разы, скончавшихся нет. 96-летний мужчина, а также женщины 60, 73 и 82 лет умерли от других заболеваний. Читайте также: В Челябинской области умерли мужчина и три женщины с коронавирусом

11:28 04.09.2020 Прививочная кампания против гриппа в Новосибирской области начнётся с 8 сентября. Первая партия вакцины уже поступила в регион. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве. Всего планируется привить 1,7 млн новосибирцев. «В этом году две таких сложных инфекции, как COVID и грипп, существуют примерно в один и тот же сезон. И возможно наложение одной инфекции на другую. Как они будут совместно протекать, никто пока не понимает. Но учитывая, что инфекция существенно подавляет иммунную систему, опасности для людей, которые могут переболеть, высокие. Поэтому хотелось бы, чтобы граждане уже сейчас воспользовались возможностью защитить себя и своих близких хотя бы от одной инфекции — от гриппа», — подчеркнула главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева. Подробности в материале: Названы сроки начала вакцинации против гриппа в Новосибирской области

11:28 04.09.2020 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки. Скончались два человека, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Тульской области подтвердили 27 случаев заражения коронавирусом

11:29 04.09.2020 В Марий Эл по состоянию на 4 сентября выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4326 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Марий Эл выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

11:29 04.09.2020 За минувшие сутки в Москве выявили 692 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщили в оперативном штабе столицы. «Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», — говорится в информации. Читайте также: В Москве выявили ещё 692 случая заражения коронавируса

11:36 04.09.2020 На сегодняшний день в России количество случаев заболевания COVID-19 достигло 1 015 105. Такие данные сегодня, 4 сентября, опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Читайте также: Оперштаб назвал число новых случаев заражения коронавирусом в РФ

11:38 04.09.2020 В Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией остается на низком уровне. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. Подробности в материале: Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 3%

11:38 04.09.2020 В Мордовии по состоянию на 4 сентября выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 5587 случаев. Подробности в материале: В Мордовии число носителей коронавируса достигло 5587 человек

11:40 04.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 142 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 4 сентября. Об этом: В Ростовской области подтвердили 142 случая заражения коронавирусом

11:42 04.09.2020 Вакцинация россиян из групп риска от COVID-19 может начаться после 13 сентября — Институт им. Гамалеи.

11:42 04.09.2020 Дезинфекция автобусов в Ленинградской области. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:47 04.09.2020 Вакцинация от коронавируса добровольцев в Москве в рамках третьей фазы клинических исследований стартует в ближайшее время, препарат уже доставлен в клиники, сообщил замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. «Вчера открылись несколько центров, сегодня вакцина развезена в эти центры, и в ближайшее время, в ближайшие дни, стартует третья фаза клинических исследований», — сказал он. (RT).

11:48 04.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 109 008 человек. От общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 131 704 человек, более 82,76% уже выздоровели. Об этом: В Поволжье с начала пандемии коронавирус победили более 109 тыс. человек

11:51 04.09.2020 Пандемия еще не закончена. Тем не менее сегодня можно подвести некоторые промежуточные итоги борьбы с коронавирусом. «По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города», — рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе.

11:52 04.09.2020 Оренбургская область перешла на второй этап снятия ограничений коронавирусного режима. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19. Об этом: Оренбуржье перешло на второй этап коронавирусного режима

12:00 04.09.2020 Медсестра краевой инфекционной больницы Ставрополья Любовь Цирихова, заразившаяся коронавирусом, не может добиться положенного ей единовременного пособия, пишут местные СМИ. Прокуратора региона по данному факту проводит проверку. Об этом: На Ставрополье медсестра, заразившаяся COVID-19, не может добиться выплат

12:01 04.09.2020 В Свердловской области за 3 сентября ещё четыре человека умерли от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Пол и возраст пациентов власти не называют. Также они не приводят данных о том, сколько пациентов с коронавирусом скончались от других причин. Подробности в материале: На Среднем Урале от COVID-19 умерли уже 470 пациентов

12:01 04.09.2020 В Железноводске о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию жителям и туристам будут напоминать городские достопримечательности. С 5 сентября «заговорят» Пушкинская галерея и фонтан, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. Об этом: На Ставрополье о масочном режиме «заговорят» даже фонтаны и памятники

12:03 04.09.2020 Определены победители дополнительного специального конкурса Фонда президентских грантов 2020 года, который проходил для поддержки социально ориентированных НКО в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора из 14 социально значимых проектов Забайкальского края победителями были признаны четыре: «Дыши свободно» (Ассоциация фтизиатров Забайкальского края), «Молодость неравнодушна: православная молодежь помогает!» (православный приход храма рождества Иоанна Предтечи города Читы читинской епархии РПЦ), «С добрым сердцем помогай!» (Всероссийское общество глухих), «ДоброЦентр Забайкалья» (Союз добровольцев России). Общая сумма их финансирования составит около трёх миллионов рублей. Об этом: В Забайкалье названы лауреаты президентских грантов

12:05 04.09.2020 В Астраханской области 4 сентября подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5894 положительных теста. Читайте также: В Астраханской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом

12:05 04.09.2020 На Ямале за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 21 новый случай выявлен среди вахтовых рабочих из других регионов. С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 4 сентября 2020 года зарегистрировано 13 594 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 042 человека, 92 пациента с COVID-19 скончались. Читайте подробнее: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 47 человек

12:07 04.09.2020 В Астраханской области по состоянию на 4 сентября подтвержден 77-й летальный случай среди пациентов с COVID-19. 21 июля скончалась женщина 1951 года рождения. Читайте также: В Астраханской области скончалась ещё одна пациентка с COVID-19

12:11 04.09.2020 Вакцинация жителей России от коронавирусной инфекции может быть начата после того, как партия вакцины «Спутник V» выйдет в гражданский оборот, а разрешение на ее (партии вакцины) создание должно быть получено с 10 по 13 сентября. Об этом 4 сентября сообщил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов в интервью каналу «Россия-24». Подробности в материале: В России вакцинацию от COVID-19 могут начать после 13 сентября

12:15 04.09.2020 Три человека, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, умерли на Ставрополье 3 сентября. Общее число жертв COVID-19 в крае достигло 247, сообщил федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: На Ставрополье число жертв COVID-19 приблизилось к 250

12:16 04.09.2020 34 медицинских работника в Башкирии, переболевших COVID-19, получили материальную помощь от Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения. По словам председателя республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина, лишь за два первых месяца пандемии первичные организации профсоюза республики направили свыше шести миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты, а также на улучшение бытовых условий в COVID-госпиталях. Об этом: В Башкирии 34 переболевших COVID-19 медика получили выплаты от профсоюза

12:17 04.09.2020 Собянин заявил на встрече с Путиным, что сделал прививку от коронавируса: «Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше. Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы».

12:18 04.09.2020 Встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным (в режиме видеоконференции). Фото с сайта Кремля.

12:19 04.09.2020 Путин обсудил с Собяниным борьбу с коронавирусом в Москве: «Хочу это отметить и поблагодарить и Вас, всю Вашу команду за результаты вашей работы. Вместе с тем когда мы встречаемся, мы всегда говорим и о проблемах. Не может не быть проблем в таком крупном мегаполисе — 10 с лишним миллионов человек плюс 3 миллиона приезжих каждый день. Население растет с каждым годом. Поэтому есть и проблемные вопросы, мы о них всегда говорим, всегда их обсуждаем, поговорим и на этот раз, безусловно».

12:19 04.09.2020 В Псковской области за минувшие сутки выявили 34 новых случая коронавирусной инфекции. Это на восемь случаев больше, чем днем ранее. Статистику испортили несколько новых фактов заражения в ранее выявленных очагах. Читайте также: В Псковской области добавились случаи коронавируса в активных очагах

12:20 04.09.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 75 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего с начала пандемии в Югре на 4 сентября зарегистрирован 19 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 842 человека, 172 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 4 сентября составляет 1,09. Читайте также: В Югре за сутки коронавирус выявили у 75 человек

12:20 04.09.2020 С начала 2020 года Железноводск посетили около 45 тысяч человек. Чаще других выбирают этот курорт Кавминвод для отдыха и оздоровления жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростова и Дагестана. Санатории заполнены на 100%, прогнозы на «бархатный» сезон позволяют надеяться, что здравницы выйдут из коронакризиса с минимальными потерями. Об этом: Курорты Кавминвод надеются на «бархатный сезон»

12:27 04.09.2020 В Новосибирскую область в начале ноября поступят 10 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил заместитель главы регионального министерства здравоохранения Андрей Лиханов. «Вакцинация проводится в два этапа, то есть мы можем охватить этой партией вакцины 5 тысяч человек», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Лиханова. Подробности в материале: Стало известно, когда в Новосибирскую область поступит вакцина от COVID-19

12:29 04.09.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Курганской области на 4 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3096 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом: Коронавирус в Курганской области на 4 сентября: 25 заражений, одна смерть

12:29 04.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 4 сентября. Подробности в материале: В Ростовской области за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

12:30 04.09.2020 Массовая вакцинация населения началась в Пензенской области. В числе первых, кто пришел поставить прививку от гриппа, был губернатор Иван Белозерцев. Читайте также: Губернатор Пензенской области сделал прививку от гриппа

12:32 04.09.2020 Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, 82-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы. Подробности в материале: В Самарской области за сутки скончался один пациент с COVID-19

12:34 04.09.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он доложил 4 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Я принял решение, коллеги из института (Гамалеи) мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай Бог, чтобы было так и дальше», — сказал мэр. Подробности в материале: Собянин доложил Путину, что сделал прививку от коронавируса

12:42 04.09.2020 В Воронежской области 4 сентября подтверждено 99 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 14 тыс. 540 носителей вируса. Подробности в материале: В Воронежской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом

12:44 04.09.2020 В Воронежской области по состоянию на 4 сентября зарегистрировано 118 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки была подтверждена одна смерть. Подробности в материале: В Воронежской области скончался ещё один пациент с COVID-19

12:44 04.09.2020 В России за прошедшие сутки выявлено 5110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте подробнее: В России число заразившихся коронавирусом возросло за сутки на 5110

12:44 04.09.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 сентября зарегистрирован 7961 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровел 7091 человек, 31 пациент с COVID-19 скончался. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки коронавирус подтвердился у 47 человек

12:49 04.09.2020 В Курской области 4 сентября зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7240 положительных тестов. Подробности в материале: В Курской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

12:50 04.09.2020 В Тамбовской области 4 сентября выявлено 26 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 6853 носителя вируса. Читайте также: В Тамбовской области выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом

12:52 04.09.2020 SARS-CoV-2 в Сибири. В Кузбассе отмечено самое большое в Сибири снижение темпа прироста заболеваемости коронавирусом — в 1,2 раза. Итоги недели. Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», по состоянию на 4 сентября увеличилось в Кемеровской области — Кузбассе — на 10%. Показатель снизился на 2 пункта. В списке регионов СФО Кузбасс продолжает возглавлять тройку «антилидеров» с самой высокой долей прироста заболевших.

12:52 04.09.2020 В Удмуртии стартовала прививочная кампания от гриппа. Прививки можно сделать во всех медицинских организациях республики бесплатно. Читайте подробнее: Все медучреждения Удмуртии начали вакцинацию от гриппа

12:52 04.09.2020 В Новосибирской области первая учебная неделя в школах прошла в штатном режиме. Об этом заявили в правительстве региона. В регионе создан оперативный штаб, где информация и обратная связь аккумулируется ежедневно — для принятия оперативных решений. Сегодня, 4 сентября, участники оперштаба подвели итоги первой учебной недели. Отмечается, что, несмотря на нестандартную текущую ситуацию, первые дни занятий в целом прошли в штатном режиме, без чрезвычайных ситуаций. Подробности в материале: Новосибирский оперштаб: первая учебная неделя прошла в штатном режиме

12:53 04.09.2020 Во Владимирской области 4 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6437 носителей вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области выявлены 32 новых носителя коронавируса

12:55 04.09.2020 Еще два пациента с коронавирусом скончались за последние сутки в Саратовской области. На сегодняшний день, 4 сентября, общее число погибших от COVID-19 достигло 79 человек. Читайте подробнее: Ещё два жителя Саратовской области скончались от COVID-19

13:01 04.09.2020 Во Владимирской области по состоянию на 4 сентября зарегистрировано 196 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. Подробности в материале: Во Владимирской области скончался ещё один пациент с COVID-19

13:03 04.09.2020 В Смоленской области 4 сентября выявлено 20 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 6222 носителя вируса. Читайте подробнее: В Смоленской области за сутки выявили 20 новых носителей коронавируса

13:05 04.09.2020 Жители Санкт-Петербурга начали собираться в очереди перед мобильными пунктами вакцинации от гриппа, которые с конца августа дежурят возле станций метро и в местах с наибольшим потоком пассажиров. Корреспондент ИА REGNUM узнал мнение горожан о вакцинации и сам убедился в безопасности такой процедуры. Читайте также: Петербуржцы стоят в очередях у метро, чтобы вакцинироваться от гриппа

13:08 04.09.2020 За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 51 человека, 61 человек выздоровел, два пациента с COVID-19 скончались, сообщили 4 сентября в администрации региона. Читайте также: В Томской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

13:14 04.09.2020 Разработанный в Петербурге препарат «Илсира» для терапии тяжелых осложнений при COVID-19 включен в методические рекомендации Минздрава России для медиков, занятых лечением коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в в биотехнологической компании BIOCAD. Об этом: Петербургский препарат от COVID-19 получил рекомендацию Минздрава

13:21 04.09.2020 Коронавирус не окажет существенного влияния на явку на выборах — секретарь ЦИК.

13:21 04.09.2020 Медицинский работник в защитном костюме. mos.ru

13:23 04.09.2020 В Саратовскую область из федерального бюджета поступят средства на выплаты медикам и социальным работникам в сумме более 760 млн рублей. Средства выделяются из резервного фонда правительства России. Об этом: На выплаты медикам Саратовская область получит более 760 млн рублей

13:31 04.09.2020 Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за коронавируса, продлён до 4 октября. Подробности в материале: В Хакасии из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности

13:33 04.09.2020 На территории Татарии со 2 сентября начали работать 2807 участковых избирательных комиссий, в том числе 46 участков в местах временного пребывания граждан. Все комиссии укомплектованы необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Читайте также: В Татарии работают более 2,8 тыс. избирательных комиссий

13:39 04.09.2020 В Тверской области 4 сентября выявлено 23 новых положительных теста на коронавирус. Всего в регионе подтверждено 5500 положительных тестов. Подробности в материале: В Тверской области выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

13:41 04.09.2020 В Тверской области по состоянию на 4 сентября зарегистрировано 202 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены три смерти. Читайте также: В Тверской области скончались ещё три пациента с COVID-19

13:46 04.09.2020 Решение о допуске студентов из стран, с которыми у РФ закрыто сообщение, нужно принимать взвешенно. Об этом на совещании о готовности вузов к работе с иностранными студентами в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков. «Решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран — это решение достаточно непростое, его нужно принимать взвешенно, с опорой на мнение специалистов. До сих пор решение не принято», — сказал Фальков. Подробности в материале: В Минобрнауки не спешат с допуском к занятиям студентов из закрытых стран

13:48 04.09.2020 В Липецкой области 4 сентября подтвержден 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5225 положительных тестов. Подробности в материале: В Липецкой области подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом

13:51 04.09.2020 В Забайкальском государственном университете занятия так и не начались из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба вуза, принятое руководством решение начать учёбу после 12 сентября поможет университету провести санитарно-эпидемиологические меры. «Эта неделя будет каникулярной, то есть следующие летние каникулы студентам уменьшат на тот же срок», — сообщили в пресс-службе ЗабГУ. Читайте также: Забайкальский госуниверситет приостановил обучение из-за коронавируса

13:52 04.09.2020 Рекомендации по профилактике коронавируса. Плакат. admtyumen.ru

13:52 04.09.2020 Пересечения потоков детей и взрослых будут исключены в школах, где будут организованы избирательные участки для проведения выборов в Единый день голосования 13 сентября. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина в ходе брифинга в доме правительства региона. «Если говорить об избирательных участках на территории школ — я не готова сейчас сказать, сколько у нас будет таких учебных заведений. Но, естественно, если такие школы будут, если в них будут проходить выборы, то потоки детей и взрослых будут разведены, в любом случае перемешивание детей и взрослых исключено, и этого не будет», — сказала Каклюгина.

13:55 04.09.2020 В Петербурге для детей, находящихся на лечении в детских больницах, в том числе с заболеванием COVID-19, сегодня, 4 сентября, в 15:00 начнется online-линейка. В ней примут участие Нонна Гришаева, Александр Олешко, Яна Чурикова, Артем Королёв, музыканты группы Система Станиславского. Об этом: В детских больницах Петербурга заболевших ребят навестят «звёзды»

13:56 04.09.2020 За сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, за весь период — 498. Читайте также: Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае

14:09 04.09.2020 В Карачаево-Черкесии День республики и День города Черкесска пройдут в 2020 году без проведения массовых мероприятий. Такое решение принято главой республики Рашидом Темрезовым в соответствии со складывающейся обстановкой из-за коронавируса, сообщили 4 сентября в пресс-службе руководителя региона. Читайте также: В Карачаево-Черкесии отказались от массовых мероприятий в День республики

14:10 04.09.2020 В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался 74-летний житель областного центра. Читайте также: В Липецке скончался ещё один пациент с COVID-19

14:15 04.09.2020 Глава Минобороны РФ Шойгу сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса.

14:22 04.09.2020 В Забайкальском крае ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться достаточно напряженной. Об этом свидетельствуют данные руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы о массовой вспышке SARS-CoV-2 в в посёлке Шерловая Гора Борзинского района, где с 16 августа по 2 сентября выявили сразу 14 носителей инфекции. Подробности в материале: В забайкальском посёлке выявлена вспышка коронавируса

14:23 04.09.2020 Роспотребнадзор Забайкальского края призывает жителей региона продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. 75.ru

14:23 04.09.2020 В российской армии первыми прививку от COVID-19 могут получить медики и командиры всех уровней — Шойгу.

14:24 04.09.2020 Шойгу делает прививку от коронавируса. Цитата из видео.

14:31 04.09.2020 В Северной Осетии дан старт новому учебному году. Во всех школах республики прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. По традиции начало учебного года в субъекте передвинуто на 4 сентября из-за траурных мероприятий, посвященных трагедии в бесланской школе №1 в 2004 году. Все торжественные линейки прошли с учетом требований Роспотребнадзора и длились не более 20 минут, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Северной Осетии. Подробности в материале: В Северной Осетии прошли торжественные линейки к началу учебного года

14:32 04.09.2020 Журнал The Lancet опубликовал официальные результаты двух первых фаз испытаний российской вакцины «Спутник V». Читайте также: Опубликованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

14:35 04.09.2020 Молодой мужчина и пенсионер скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, в Волгоградской области. В региональном оперативном штабе 4 сентября рассказали подробности о летальных исходах, зарегистрированных за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Волгоградской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

14:35 04.09.2020 Возможной причиной переноса начала занятий в Забайкальском государственном университете является смерть от COVID-19 декана энергетического факультета Забайкальского государственного университета Сергея Мирошникова. По данным пресс-службы вуза, он скончался в Чите 1 сентября на 61-м году жизни. «Коллектив Забайкальского государственного университета выражает глубокую скорбь по поводу безвременного ухода Сергея Филипповича Мирошникова и приносит соболезнования родным и близким», — сказано в официальном сообщении. Читайте также: Жертвой COVID-19 стал декан Забайкальского госуниверситета

14:36 04.09.2020 За весь период в Омской области скончались 211 пациентов с коронавирусом, в том числе четверо — за прошедшие сутки. Читайте также: Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Омской области

14:36 04.09.2020 Прививку вакцины от коронавирусной инфекции российского производства сделал себе министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 4 сентября рассказали журналистам в Минобороны России. Читайте также: Шойгу прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции

14:48 04.09.2020 Вакцина «Спутник V» вырабатывает иммунитет, достаточный для противодействия любой дозе коронавируса — разработчик.

14:50 04.09.2020 Говорят, чиновники начали делать прививки от SARS-CoV-2 ради доступа к первому лицу. Мол, без антител вход закрыт.

14:53 04.09.2020 В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 82 человек, выздоровели — 22 жителя. Об этом сообщает минздрав РК 4 сентября. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 82 носителя коронавируса

14:54 04.09.2020 В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки зафиксирована смерть еще двоих пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число случаев летального исхода пациентов с коронавирусом достигло 28 человек, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Карачаево-Черкесии скончались два пациента с коронавирусом

14:58 04.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу на 4 сентября. Алтайский край. [altairegion22.ru]

15:01 04.09.2020 В 2020 году бюджет Астрахани из-за коронавируса недополучит 5,9% налоговых доходов от субъектов малого и среднего бизнеса. Потери казны, по состоянию на начало июля, составят 260,4 млн рублей. Подробности в материале: Коронавирус лишил бюджет Астрахани 260 миллионов рублей

15:12 04.09.2020 В Чечне умер еще один житель региона, у которого был поставлен диагноз COVID-19. Общее число смертей от этого опасного заболевания достигло в республике 39, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе. Последний смертельный случай произошел в Чечне 21 августа. Читайте также: В Чечне скончался еще один пациент с коронавирусом

15:16 04.09.2020 Учащихся школы № 10 Великого Новгорода с 4 сентября перевели на домашнее обучение в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из педагогов учебного заведения. Об этом сообщили в мэрии города. Об этом: В Великом Новгороде 600 школьников отправили домой из-за коронавируса

15:19 04.09.2020 В России в новом учебном году в вузах сокращать число присутствующих людей в аудиториях не будут, однако студенты обязаны использовать средства защиты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Читайте подробнее: В Минобрнауки РФ разъяснили правила ношения масок в вузах

15:44 04.09.2020 В Марий Эл режим повышенной готовности продлили до 27 сентября. Читайте также: В Марий Эл продлили режим повышенной готовности

15:54 04.09.2020 В Архангельской области за сутки выявлено 72 случая заболевания COVID-19, общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 11 153. Читайте также: В Архангельской области выявлено еще 72 новых случая COVID-19

15:55 04.09.2020 В Нагорном психоневрологическом интернате в Ижевске зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 получили 12 человек, включая сотрудника учреждения. Читайте подробнее: В ижевском психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса

15:56 04.09.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу ФАС Игоря Артемьева дать оценку повышению тарифов мобильными операторами, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября. Читайте подробнее: ФАС просят дать оценку повышению тарифов на интернет и связь

16:04 04.09.2020 До 15 октября в домах престарелых и детских интернатах, расположенных на территории Удмуртии, вводятся дополнительные ограничения. Читайте также: В интернатах для детей и престарелых в Удмуртии вводят ограничения

16:07 04.09.2020 За три летних месяца врачам архангельского перинатального центра пришлось принимать роды у девяти женщин с COVID-19. У новорожденных опасную инфекцию не нашли. Читайте подробнее: В Архангельске женщины с COVID-19 родили здоровых детей — минздрав

16:19 04.09.2020 Видео вакцинации российского министра обороны Сергея Шойгу от коронавирусной инфекции опубликовал 4 сентября RT. Об этом: «Спасибо!» Опубликовано видео вакцинации Шойгу от COVID-19

16:29 04.09.2020 Коронавирусом заразились несколько монахов Свенского Успенского монастыря Брянска. Обитель закрыта для посещений до 16 сентября. Читайте также: В Свенском Успенском монастыре Брянска монахи заразились коронавирусом

16:34 04.09.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 человек за последние сутки, сообщает 4 сентября федеральный штаб. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 195 положительных результатов тестов. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 32 носителя коронавируса

16:43 04.09.2020 Десять — двенадцать месяцев может понадобиться, чтобы вакцинировать большую часть населения России от коронавируса, сообщил 4 сентября журналистам Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи. Читайте также: Вакцинирование населения России от COVID-19 может занять год

16:50 04.09.2020 В Москве первые дозы вакцины от коронавируса получили три поликлиники, сообщила 4 сентября вице-мэр Анастасия Ракова. Вакцину получили городские поликлиники №2, 220 и 62. В медучреждениях будут проводить пострегистрационные клинические исследования препарата. «Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», — заявила Ракова. Подробности в материале: Три поликлиники в Москве получили вакцину от коронавируса

16:57 04.09.2020 Компьютерный томограф. minzdrav.gov.ru

17:02 04.09.2020 Данные российских и зарубежные учёных свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция практически не передаётся от детей к взрослым, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Глава Роспотребнадзора: дети практически не заражают коронавирусом взрослых

17:10 04.09.2020 Колебания в данных по выявленным случаям коронавируса не должны никого пугать, поскольку это свидетельствует о работе по выявлению и профилактике заболеваемости. Об этом в ходе общения с медицинскими работниками Ростовской области в Областной детской клинической больнице заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся — это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой, и будем это продолжать», — сказала Голикова. Читайте также: Голикова призвала не бояться роста числа выявленных случаев коронавируса

17:12 04.09.2020 Десятый класс лицея №554 Приморского района Санкт-Петербурга временно отправили на дистанционное обучение в связи с тем, что одна из учениц контактировала с лицом, заболевшим COVID-19. С 1 сентября обучение 1−11 классов в ГБОУ Лицей №554 началось в очном режиме, но уже на четвертый день один из классов распустили по домам. Подробности в материале: В Петербурге лицеистов перевели на «дистанционку» из-за коронавируса

17:33 04.09.2020 В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, введённый в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Теперь спецмеры действуют по 20 сентября. Читайте также: Челябинский губернатор снова продлил режим повышенной готовности

17:35 04.09.2020 В Саратовской области с 8 сентября возобновят работу кинотеатры. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)». Читайте подробнее: В Саратовской области открываются кинотеатры

17:43 04.09.2020 В Ярославле у сотрудников филармонии выявлен коронавирус У артистов Ярославской областной филармонии, выступающих в хоровой капелле «Ярославия», выявлен коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из артистов.

17:50 04.09.2020 Власти Ненецкого автономного округа решили разрешить проведение массовых мероприятиях за пределами муниципальных образований. Читайте также: В Ненецком АО разрешат проведение массовых мероприятий

18:05 04.09.2020 Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы об административном правонарушении в пансионате «Синяя птица» на ул. Маршала Тухачевского, где проживают пожилые люди. В конце июля — начале августа в этом доме престарелых половина обитателей заболела COVID-19. Подробности в материале: В Петербурге оштрафовали дом престарелых, где заболела половина обитателей

18:12 04.09.2020 Правительство Санкт-Петербурга не планирует вводить очередные жесткие меры для предпринимателей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с пандемией. Закрывать бизнес через две недели, когда ожидается вторая волна коронавируса, не будут. Подробности в материале: Смольный отрицает новый карантин из-за ухудшения эпидситуации

18:16 04.09.2020 В Мурманской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили до 20 сентября. Подробности в материале: Мурманские пенсионеры продолжат жить на самоизоляции до 20 сентября

18:43 04.09.2020 Военные медики ЮВО в полевом госпитале Буйнакска (Дагестан). mil.ru

19:46 04.09.2020 Влажные салфетки и маски для лица планируется выпускать на заводе по производству парфюмерно-косметической продукции ООО «Натюрель». Церемония закладки первого камня на строительстве завода состоялась 4 сентября на территории Боровской площадки особой экономической зоны «Калуга». Об этом: На заводе под Калугой будут производить антикоронавирусную продукцию

20:09 04.09.2020 В июле коронавирус был признан основной причиной смерти 4863 человек в России. Ещё более пяти тысяч умерших пациентов с COVID-19 отнесены статистикой в прочие категории. Сответствующие данные представил 4 сентября Росстат. Читайте также: Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 в июле

20:29 04.09.2020 В июле в России умерло почти на 30 тысяч человек, или на 20% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных данных Росстата. При этом за месяц в стране, по официальной информации, скончались десять тысяч пациентов с коронавирусом, COVID-19 признан основной причиной смерти менее чем половины из них. Об этом: Смертность в России выросла почти на 20% по сравнению с 2019 годом

21:59 04.09.2020 Число инфицированных коронавирусом в Вооружённых силах опустилось ниже 500 человек, более 11 тысяч военнослужащих излечились, говорится в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте также: Более 11 тысяч российских военнослужащих излечились от коронавируса

23:05 04.09.2020 В Москве за последние сутки скончались одиннадцать пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 4878, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте подробнее: В Москве за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

02:03 05.09.2020 Напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции сохраняется в 30 регионах РФ, несмотря на улучшение показателей по заболеваемости, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашков интервью телеканалу «Россия 1». Читайте подробнее: Мурашко сообщил о 30 регионах РФ с напряженной ситуацией с коронавирусом

07:22 05.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро 5 сентября, отмечен существенный рост численности пациентов с внебольничной пневмонией (3449 человек, плюс 29 за последние сутки) и ОРВИ (3609 человек, плюс 8 за последние сутки). Тяжелобольных — 118 (+ 2 пациента за последние сутки), тех, кто находится на аппарате ИВЛ — 40 (+7 пациентов за последние сутки). Не обошлось без пяти новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 361 человек. Читайте также: Алтайских пациентов с COVID-19 всё чаще подключают к ИВЛ

07:39 05.09.2020 Объём продаж антисептиков в российской рознице в августе 2020 года вырос в 1,5 раза по сравнению с июлем текущего года, передаёт RT со ссылкой полученные аналитические материалы. Подробности в материале: В России резко выросли розничные продажи антисептиков

08:24 05.09.2020 Министерство транспорта Бурятии практически в полном составе ушло на карантин из-за коронавируса. Читайте также: В Бурятии министерство транспорта ушло на карантин из-за COVID-19

09:48 05.09.2020 В Челябинской области за 4 сентября обнаружено ещё 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Всего в регионе с начала пандемии было выявлено 14 778 заразившихся. С COVID-19 лечение продолжают 2629 пациентов. Читайте подробнее: В Челябинской области обнаружили ещё 79 случаев COVID-19

10:03 05.09.2020 В Челябинской области за 4 сентября скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Именно от COVID-19 умерших нет. Все четверо, среди которых женщзины 67 и 69 лет и мужчины 71 и 82 лет, скончались по другим причинам. Читайте также: В Челябинской области умерли уже 390 заразившихся коронавирусом

10:54 05.09.2020 В Российской Федерации за сутки от последствий коронавируса скончались 110 человек. Читайте также: За сутки в России от COVID-19 скончались 110 человек

10:55 05.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 5 сентября, референс-центр подтвердил 92 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с начала пандемии на территории области провели 497 990 исследований тестов на SARS-CoV-2, в том числе 3755 — за последние сутки. Подробности в материале: В Оренбуржье за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом

11:00 05.09.2020 За сутки в Российской Федерации выявлено 5205 новых случаев COVID-19. Читайте также: В России за сутки выявлено 5205 случаев COVID-19

11:06 05.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 сентября, выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. В больнице лечение получают 43 человека, на дому под меднаблюдением находятся 15 человек, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте также: В Прикамье выявили ещё 58 случаев заражения коронавирусом

11:16 05.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 сентября, зафиксировано три летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. С начала пандемии в регионе скончались 152 пациента с COVID-19: 220 — от коронавирусной инфекции, 132 — от сопутствующих заболеваний. Читайте также: В Прикамье от коронавирусной инфекции скончались трое пациентов

11:40 05.09.2020 За сутки в Российской Федерации от COVID-19 смогли излечиться 5379 человек. Об этом: В России за сутки от COVID-19 выздоровели 5379 человек

11:53 05.09.2020 31 человек, инфицированный коронавирусом, выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республики выявили 7949 фактов заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом

11:54 05.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 144 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 5 сентября. Об этом: В Ростовской области выявили 144 носителя коронавируса

12:10 05.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 5 сентября. Читайте также: В Ростовской области за сутки скончались четыре пациента с COVID-19

12:14 05.09.2020 В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга начал работу пункт тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает свердловский оперштаб. Открыл его областной Центр гигиены и эпидемиологии. Сдать анализы можно на первом этаже в терминале «B» без выходных с 9:00 до 16:30 по местному времени. Читайте также: В аэропорту Екатеринбурга открылся пункт тестирования на COVID-19

12:19 05.09.2020 105 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе зафиксировано 8993 факта заражения этой инфекцией. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 105 случаев заражения коронавирусом

13:44 05.09.2020 За прошедшие сутки 33 случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выписаны 22 пациента. Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 33 случая заражения коронавирусом

13:46 05.09.2020 104 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за истекшие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области подтвердили 104 случая заражения коронавирусом

13:49 05.09.2020 За минувшие сутки 30 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области, сообщили 5 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 171 пациент, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 30 случаев заражения коронавирусом

13:50 05.09.2020 За последние сутки 42 носителя коронавируса выявлено в Ивановской области. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Ивановской области выявлены 42 носителя коронавируса

13:51 05.09.2020 За последние сутки 50 положительных тестов на коронавирус подтверждено у жителей Орловской области. 35 человек выписаны с выздоровлением, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Орловской области подтвердили 50 случаев заражения коронавирусом

14:08 05.09.2020 В Свердловской области за 4 сентября подтверждено ещё 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. В Екатеринбурге выявлено 54 заразившихся. Также они обнаружены в Алапаевске, Асбесте, Верхней Салде, Новоуральске, Верхней Пышме, Первоуральске, Каменске-Уральском, Кушве, Ирбите, Серове и ряде других территорий. Читайте также: На Среднем Урале подтвердили ещё 119 случаев COVID-19

14:13 05.09.2020 В Свердловской области за 4 сентября от COVID-19 умерли ещё пять человек. Об этом сообщает оперштаб. Все они ранее были заражены коронавирусом. С начала пандемии в регионе именно от ковида скончались уже 475 пациентов. Читайте подробнее: На Среднем Урале уже 475 человек умерли от COVID-19

15:30 05.09.2020 Ещё 30 носителей коронавируса выявлено в Тульской области за последние сутки. Скончались два человека, сообщили 5 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Тульской области выявили ещё 30 носителей коронавируса

15:35 05.09.2020 В Курской области 5 сентября зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7269 положительных тестов. Подробности в материале: В Курской области выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

15:38 05.09.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в России пока нет второй волны пандемии коронавируса, а есть продолжение первой волны в регионах. Об этом: Собянин: второй волны пандемии COVID-19 в России пока нет

15:39 05.09.2020 В Липецкой области 5 сентября подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался. Об этом: В Липецкой области подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом

15:43 05.09.2020 В Астраханской области 5 сентября подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5935 положительных тестов. 79 человек скончались. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом

15:46 05.09.2020 Во Владимирской области 5 сентября подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6464 носителя вируса. Скончались 197 человек. Подробности в материале: Во Владимирской области выявлены 27 новых носителей коронавируса

15:53 05.09.2020 В Воронежской области 5 сентября подтверждено 105 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 14 тыс. 645 носителей вируса. Скончались 123 человека. Подробности в материале: В Воронежской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом

15:56 05.09.2020 В Смоленской области 5 сентября выявлено 17 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 6239 носителей вируса. Скончался 131 пациент. Об этом: В Смоленской области за сутки выявили 17 новых носителей коронавируса

15:59 05.09.2020 В Тамбовской области 5 сентября выявлено 26 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 6879 носителей вируса. Об этом: В Тамбовской области выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом

16:03 05.09.2020 В Тверской области 5 сентября выявлено 24 новых положительных теста на коронавирус. Всего в регионе подтверждено 5524 положительных теста. Читайте подробнее: В Тверской области выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

16:40 05.09.2020 За минувшую пятницу, 4 сентября, в Санкт-Петербурге выявили 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем было в четверг. Начиная с 1 сентября, суточная заражаемость COVID-19 в Северной столице возросла на 10 случаев в сутки. Вновь выросла и летальность заболевания. Читайте подробнее: В Петербурге летальность от коронавирусной инфекции достигла 6,7%

18:07 05.09.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 29 человек, сообщает 5 сентября федеральный штаб. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 222 положительных результатов тестов, 1 тыс. 110 человек находятся на лечении, 7 тыс. 43 человека выздоровели, 69 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (244), в Обнинске (133) и в Людиновском районе (116). Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 29 носителей коронавируса

18:57 05.09.2020 В Ямало-Ненецком АО ещё 46 граждан оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Общее число заразившихся достигло 13 640. За сутки 12 пациентов были выписаны по выздоровлению, а с начала пандемии — 13 054. Читайте подробнее: На Ямале выявили ещё 46 носителей коронавируса

19:03 05.09.2020 В Тюменской области за 4 сентября коронавирусом заразился ещё 51 человек. Об этом сообщает оперштаб. Среди них трое детей. С начала пандемии эту инфекцию нашли у 8012 человек. Читайте также: В Тюменской области ещё 51 человек заразился коронавирусом

19:15 05.09.2020 В ХМАО-Югре за 4 сентября подтвердили ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Они обнаружены в 16 муниципалитетах региона. Больше всего — в Сургуте (22), Ханты-Мансийске (11) и Нижневартовске (10). Читайте подробнее: В Югре подтверждено ещё 76 случаев COVID-19

19:20 05.09.2020 В Курганской области за 5 сентября зафиксировано ещё 25 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Из них 17 обнаружено в Кургане. Также они выявлены в семи других муниципалитетах. Об этом: В Зауралье подтвердили ещё 25 случаев COVID-19

22:17 05.09.2020 В столице Российской Федерации уже в конце 2020 года планируется серьезная массовая вакцинация от SARS-CoV-2. Об этом 5 сентября сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью Первому каналу. Читайте подробнее: Собянин анонсировал массовую вакцинацию от SARS-CoV-2 в Москве

23:32 05.09.2020 Более 10 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Читайте подробнее: В Москве за сутки от COVID-19 умерли 13 пациентов

08:26 06.09.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация против коронавируса в столице может начаться в конце декабря 2020 года или уже в январе 2021 года. Об этом: Собянин назвал сроки массовой вакцинации населения Москвы

10:57 06.09.2020 В Российской Федерации с начала пандемии провели уже 38,4 миллиона тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Читайте также: Роспотребнадзор: в России проведено уже 38,4 млн тестов на коронавирус

11:45 06.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 155 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 сентября. Подробности в материале: В Ростовской области положительный тест на коронавирус сдали 155 человек

11:48 06.09.2020 За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом 6 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 195 новых случаях в Петербурге. Подробности в материале: В Петербурге выявили 192 новых носителя коронавируса

12:10 06.09.2020 За прошедшие сутки положительные тесты на коронавирус подтверждены ещё у 41 жителя Белгородской области. Выписано после лечения 13 человек, сообщили 6 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области выявили 41 носителя коронавируса

12:11 06.09.2020 35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области за истекшие сутки. Лаборатории проверили 1472 теста, сообщили 6 сентября в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области за сутки выявили 35 носителей коронавируса

12:11 06.09.2020 В Ленинградской области общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило семь тысяч. За последние сутки в регионе выявлено 35 новых носителей, сообщили 6 сентября в федеральном оперативном штабе. Суточный уровень выявления новых случаев в Ленобласти незначительно вырос с началом сентября. Читайте также: В Ленобласти количество случаев заражения коронавирусом превысило 7 тысяч

12:12 06.09.2020 Ещё 102 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области за прошедшие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили 6 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области выявлены 102 носителя коронавируса

12:13 06.09.2020 За последние сутки в Рязанской области подтверждено 33 положительных теста на коронавирус, сообщили 6 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 161 пациент. Читайте подробнее: В Рязанской области выявлены ещё 33 носителя коронавируса

12:13 06.09.2020 Пандемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала, насколько России необходимы собственные базы для тренировки спортсменов, которые позволяли бы вести непрерывную подготовку к состязаниям даже в условиях закрытых границ. Об этом 6 сентября заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин, находящийся в рабочей поездке в Адыгее. Подробности в материале: Пандемия показала, как РФ нужны свои базы для подготовки сборных — Матыцин

12:15 06.09.2020 За минувшие сутки 43 случая заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области. Данные предоставили 6 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Ивановской области подтвердили 43 случая заражения коронавирусом

12:17 06.09.2020 48 новых носителей коронавируса выявлено в Орловской области за истекшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 6 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Орловской области выявили 48 носителей коронавируса

12:18 06.09.2020 За последние сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 6 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Тульской области подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом

12:24 06.09.2020 В Курской области 6 сентября зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлен 7291 положительный тест. Читайте также: В Курской области выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом

12:31 06.09.2020 В Липецкой области 6 сентября подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5288 положительных тестов. Подробности в материале: В Липецкой области подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом

12:40 06.09.2020 Во Владимирской области 6 сентября подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6493 носителя вируса. Об этом: Во Владимирской области выявлены 29 новых носителей коронавируса

12:49 06.09.2020 В Астраханской области 6 сентября подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5978 положительных тестов. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом

12:52 06.09.2020 В Воронежской области 6 сентября подтверждено 107 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 14 тыс. 752 носителя вируса. Читайте также: В Воронежской области выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом

12:54 06.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки после коронавируса выздоровели 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 сентября. Подробности в материале: В Ростовской области после коронавируса выздоровели 15 тыс. человек

13:00 06.09.2020 Случаи заражения коронавирусом в школах в регионах России имеют место, однако они являются единичными. Об этом заявил 6 сентября первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». Читайте подробнее: Случаи коронавируса в школах России единичные — замминистра просвещения

13:04 06.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 сентября, выявили 59 случаев заражения коронавирусом. В больнице лечатся 40 человек, под меднаблюдением дома находятся 19 человек, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте подробнее: В Прикамье выявлено ещё 59 случаев заражения коронавирусом

13:05 06.09.2020 В Челябинской области за 5 сентября подтверждено ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 14 851 заразившегося. С COVID-19 на лечении находится 2561 пациент. Читайте подробнее: В Челябинской области подтверждено ещё 73 случая COVID-19

13:12 06.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 сентября, от коронавирусной инфекции скончался один пациент. Данные опубликованы в информационной сводке на портале permkrai.ru. С начала пандемии в регионе зафиксировано 353 летальных исхода пациента с коронавирусной инфекцией: 221 человек умер от COVID-19, а 132 — от сопутствующих заболеваний. Подробности в материале: В Прикамье зафиксирован ещё один летальный исход от COVID-19

13:19 06.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 6 сентября, выявлено 92 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, в регионе с конца марта провели 501 592 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 3602 — за последние сутки. Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 92 носителя коронавируса

13:25 06.09.2020 В Челябинской области за 5 сентября скончались ещё четыре гражданина с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Из них двое (женщина и мужчина) умерли от COVID-19. Им было соответственно 59 и 70 лет. Ещё две женщины (62 и 64 лет) ушли из жизни от других заболеваний. Об этом: В Челябинской области два пациента умерли от COVID-19

13:42 06.09.2020 В Свердловской области за 5 сентября подтверждено ещё 128 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. В Екатеринбурге обнаружено 74 заразившихся. Также такие случаи есть в Асбесте, Алапаевске, Белоярском, Берёзовском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Североуральске и ряде других территорий. Об этом: На Среднем Урале обнаружено ещё 128 случаев COVID-19

14:21 06.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 сентября выявили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 133 611 случаев. Читайте подробнее: В ПФО шестые сутки подряд выявляют более 900 заражений коронавирусом

14:29 06.09.2020 По состоянию на 6 сентября в Нижегородской области от последствий заражения коронавирусом скончались 494 человека. За минувшие сутки скончались двое жителей области с подтвержденным заражением коронавирусом. Об этом: Ещё двое нижегородцев скончались от COVID-19 за сутки

14:55 06.09.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 не поменяла повседневную жизнь совсем уж кардинально и постепенно все вернется на свои круги. Читайте также: Путин: пандемия не поменяла жизнь кардинально

15:13 06.09.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 человек за последние сутки. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 27 носителей коронавируса

15:14 06.09.2020 В Калужской области 6 сентября в больнице скончались ещё два пациента с COVID-19. По информации областного оперштаба, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер житель Козельского района 1937 года рождения и житель Жуковского района 1954 года рождения. Всего в регионе зарегистрирована 71 смерть пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом: В Калужской области скончались два пациента с COVID-19

15:26 06.09.2020 Нет никакого «приказа сверху» скрывать коронавирус, сообщил замглавы минздрава Удмуртии Никита Свирин. По его словам, в регионе действительно выросло количество больных с внебольничной пневмонией. И многие из них находятся на лечении в COVID-центрах. Медики всегда подозревают именно коронавирусную пневмонию. Причем даже при отрицательных результатах теста на коронавирус нельзя быть уверенным на 100%, что пациент не заражен коронавирусом. Читайте подробнее: В минздраве Удмуртии опровергли «приказ сверху скрывать коронавирус»

16:30 06.09.2020 В Челябинской области скончалась врач-психиатр из Миасса. Она была заражена коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Женщине шёл 42-й год. В 2001 она окончила государственную медицинскую академию. А с 2019 года возглавляла отдел по клинико-экспертной работе в больнице № 2 города Миасса. Читайте подробнее: Под Челябинском умерла заразившаяся коронавирусом врач-психиатр

17:04 06.09.2020 Опера Джузеппе Верди «Дон Карлос» станет открытием нового сезона в государственном академическом Большом театре в Москве. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба учреждения. Читайте также: Большой театр откроет новый сезон оперой «Дон Карлос»

18:43 06.09.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 78 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения на 6 сентября: Сургут — 22 положительных теста; Ханты-Мансийск — 12; Урай — 7. Всего с начала пандемии в Югре на 6 сентября зарегистрировано 20 045 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 19 021 человек, 174 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 6 сентября составляет 1,13. Об этом: В Югре за сутки коронавирус выявили у 78 человек

18:50 06.09.2020 Рок-фестиваль «Russian Woodstock Мир Любовь Музыка» пройдёт с 19 по 20 сентября 2020 года в Зеленом театре на территории ВДНХ в Москве. Об этом 6 сентября сообщает агентство InterMedia. Читайте также: В Москве пройдёт рок-фестиваль «Russian Woodstock»

20:28 06.09.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 14 выявлено в Кургане, остальные — в Шадринске, Кетовском, Шатровском, Сафакулевском, Куртамышском, Варгашинском и Белозерском районах. Всего с начала пандемии в Курганской области на 6 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Курганской области за сутки выявили ещё 24 заражения коронавирусом

23:14 06.09.2020 По данным министерства, всего в Албании было выявлено 10 255 случаев заражения коронавирусом. 6106 человек уже излечились от COVID-19. 316 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четыре пациента. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 153 носителя коронавируса

23:30 06.09.2020 В столице России за минувшие сутки скончались более 10 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Читайте также: В Москве за сутки от COVID-19 умерли 14 пациентов

04:47 07.09.2020 В Амурской области за последние сутки лабораторно коронавирус подтвердился ещё у 35 человек. Об этом: В Амурской области за сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом

05:12 07.09.2020 На Сахалине в понедельник, 7 сентября, переведены на дистанционное обучение ещё два класса, так как у учащихся лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Читайте также: На Сахалине пять классов ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса

05:28 07.09.2020 Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) открыл продажу билетов на спектакли сентября и октября нового 76-го сезона. Об этом и ИА REGNUM сообщили в самом театре. Об этом: Новосибирский оперный театр возобновил продажу билетов после карантина

05:36 07.09.2020 В Бурятии на выходных зарегистрировано ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: В Бурятии ещё двое пациентов скончались от COVID-19

05:43 07.09.2020 На 7 сентября в Приморском крае зарегистрировано 10 137 носителей коронавируса, выздоровели 8433 (+52 за сутки) пациента, скончались — 107. Читайте подробнее: В Приморье коронавирус выявили у более чем 10 тысяч жителей

05:44 07.09.2020 В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 2325. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев, а в целом за выходные диагноз подтвердился у 73 человек. Читайте также: В Горном Алтае число случаев заражения коронавирусом превысило 2,3 тысячи

05:57 07.09.2020 В Бурятии эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться. За минувшие сутки здесь выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за весь период эпидемии диагноз подтвердился у 5632 человек. Читайте также: 50 носителей SARS-CoV-2 выявлено за сутки в Бурятии

05:58 07.09.2020 Едва начавшись, новый учебный год прерван в двух школах Забайкалья. Как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на руководителя комитета образования Читинского района Игоря Бянкина, причиной тому послужили вспышки коронавируса в общеобразовательных учреждениях, расположенных, в посёлке Новокручининский и селе Маккавеево Читинского района. Об этом: Две забайкальские школы ушли на карантин: SARS-CoV-2 выявлен у педагогов

06:07 07.09.2020 Вакцинация против вируса гриппа особенно важна в период эпидемии коронавируса. Об этом заявила главный вакцинолог Новосибирской области Татьяна Ивлева. «Возможно наложение одной инфекции на другую. И как эти заболевания совместно будут протекать, никто пока достоверно не знает, — пояснила Ивлева. — Учитывая, что обе инфекции существенно подавляют иммунную систему, то есть поствирусная иммуносупрессия присутствует и у того, и у другого вируса, опасность для здоровья людей, которые могут переболеть обеими инфекциями — и «ковидом», и гриппом — она достаточно высокая». Подробности в материале: Новосибирский вакцинолог советует привиться от гриппа из-за коронавируса

06:10 07.09.2020 Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не склонен доверять прогнозу о значительном сокращении численности населения к 2100 году. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM выводы авторов глобального научного исследования, он пояснил: «Я не склонен доверять подобным прогнозам. Кажется, что автор путем какой-то математической модели рассчитал депопуляцию России, руководствуясь лишь современными показателями демографических процессов. Как правило, в такие расчеты сама жизнь вносит большие поправки…» Об этом: Руководство к действию: о сокращении населения РФ к 2100 году

06:14 07.09.2020 Главный вакцинолог Новосибирской области Татьяна Ивлева настоятельно рекомендует привиться против гриппа тем, кто уже переболел COVID-19. Она подчеркнула, что перенесённая коронавирусная инфекция сама по себе не является противопоказанием. При этом срок медотвода после выздоровления зависит от тяжести болезни и осложнений. Читайте также: Вакцины от гриппа и COVID-19 лучше не совмещать — новосибирский вакцинолог

06:27 07.09.2020 По итогам 2019 г. Алтайский край ухудшил индекс рынка труда. Об этом свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг. В нём регион занимает 70-е место с индексом 48,3 (вместо индекса 45,9 в 2019 г.). Авторы исследования поясняют, что оно необходимо для понимания того, в каком состоянии российский рынок труда подошёл к текущему кризису, вызванному пандемией коронавируса. Подробности в материале: Алтайский край ухудшил индекс рынка труда

06:31 07.09.2020 Всего в Хакасии на сегодняшний день коронавирус выявлен у 3583 человек. Читайте также: В Хакасии выявлено 27 новых носителей коронавируса

06:35 07.09.2020 В Красноярском крае по состоянию на 6 сентября выявлено 17 520 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 107 — за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Читайте также: В Красноярском крае число умерших с COVID-19 превысило 500 человек

06:44 07.09.2020 По итогам 2019 г. Иркутская область улучшила индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 17-е место с индексом 66,6 (вместо индекса 62,4 в 2018 г.). Авторы исследования поясняют, что оно необходимо для понимания того, в каком состоянии российский рынок труда подошёл к текущему кризису, вызванному пандемией коронавируса. Читайте подробнее: Иркутская область улучшила индекс рынка труда

07:12 07.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу на 7 сентября. Республика Хакасия. Источник: r-19.ru

07:15 07.09.2020 Занятость коечного фонда Бурятии растёт с быстрым ростом новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, из 899 коек в медицинских учреждениях республики свободно лишь 340. Об этом: Занятость коечного фонда в Бурятии достигла 61,8%

07:30 07.09.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 7 сентября, за минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Кемерово лидирует по суточному приросту пациентов с COVID-19 в Кузбассе

07:30 07.09.2020 Глава турецкой провинции Анталья Эрсин Языджи рассказал, что после возобновления авиасообщения с РФ 10 августа на территорию региона прилетели более 336 тысяч туристов из России, у восьмерых из них был выявлен коронавирус.

07:31 07.09.2020 В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 7007. Подробности в материале: В Туве коронавирус выявлен у семи тысяч человек

07:44 07.09.2020 Случаи заражения коронавирусом в Бурятии выявляются в самых различных организациях, государственных или коммерческих. По словам главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, у многих жителей вирус выявляют после возвращения из отпусков. Читайте подробнее: Роспотребнадзор: жители Бурятии привозят коронавирус из отпусков

07:55 07.09.2020 В Новосибирской области на утро сегодня, 7 сентября, за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время были выписаны 48 человек. Таковы данные оперативного штаба региона. Подробности в материале: В Новосибирской области выписаны более 10,5 тысяч пациентов с коронавирусом

08:07 07.09.2020 Коронавирус. Свердловская область.

08:14 07.09.2020 Еще один пациент, зараженный новой коронавирусной инфекцией, скончался в Саратовской области. По информации на 7 сентября 80-й жертвой COVID-19 с начала пандемии стала 71-летняя женщина. Читайте также: В Саратовской области жертвами коронавируса стали 80 человек

08:22 07.09.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 7 сентября выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 3543 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

08:31 07.09.2020 30 человек, инфицированных коронавирусом, выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании республиканского правительства. По его словам, всего в Башкирии было выявлено 8011 фактов заражения коронавирусом. Читайте также: В Башкирии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 8 тыс

08:32 07.09.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 7 сентября с начала пандемии провели 298 681 исследование для подтверждения заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки лаборатории республики провели 3994 теста на коронавирус. Подробности в материале: В Удмуртии провели почти 299 тыс. исследований на коронавирус

08:47 07.09.2020 323 ученика переведены на дистанционную форму обучения из-за выявления у них коронавируса в Башкирии. Об этом сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, случаи заражения школьников были зафиксированы в Иглинском, Мелеузовском и Ишимбайском районах. Об этом: В Башкирии 323 школьника переведены на «дистанционку» из-за коронавируса

08:48 07.09.2020 За минувшие выходные дни в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались ещё трое жителей республики. С учетом новых данных число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 71 человека. Об этом: За выходные ещё трое жителей Удмуртии скончались от COVID-19

08:49 07.09.2020 В образовательные учреждения Тувы школьников будут допускать к очным занятиям только после проверки температуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, таковы санитарные требования, утверждённые главным санитарным врачом РФ. Читайте также: Школьников в Туве, отказавшихся от термометрии, не допустят к урокам

08:59 07.09.2020 Возвращаться к режиму самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса власти Ростовской области не планируют. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев. Об этом: Ростовский губернатор выступил против самоизоляции из-за коронавируса

09:02 07.09.2020 В Москве ещё 882 пациента вылечились от COVID-19, заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

09:06 07.09.2020 Девять тысяч человек привили от гриппа в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона. По его словам, в Башкирию на прошлой неделе поступила первая партия вакцины от гриппа в количестве 516 тысяч доз. Читайте подробнее: В Башкирии привиты от гриппа девять тысяч человек

09:09 07.09.2020 В Москве ещё 882 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом 7 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 882 пациента», — сказала она. Всего с начала распространения коронавируса в Москве выздоровели более 222 тыс. человек. Об этом: Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 882 человека

09:11 07.09.2020 Многофункциональный центр Улан-Удэ на две недели переходит на обслуживание по предварительной записи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, решение принято региональным оперативным штабом после выявления очага коронавируса среди персонала центра. Читайте также: Очаг коронавируса выявлен в многофункциональном центре Улан-Удэ

09:13 07.09.2020 26 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 7 сентября. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявили 26 носителей коронавируса

09:14 07.09.2020 Пять летальных случаев у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие выходные. Скончались четыре женщины и мужчина, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба. Читайте также: В Волгоградской области скончались пять пациентов с коронавирусом

09:18 07.09.2020 В Саратовской области по состоянию на 7 сентября коронавирус подтвержден у 13 068 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 101 жителя региона. Выздоровели с начала пандемии 8386 человек, за сутки — 18 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 80 человек. Читайте также: Число носителей коронавируса в Саратовской области превысило 13 тысяч

09:23 07.09.2020 В Ингушетии скончалась от COVID-19 медсестра республиканской больницы. Её смерть подтвердили в министерстве здравоохранения региона. Об этом: В минздраве Ингушетии подтвердили смерть медсестры от COVID-19

09:25 07.09.2020 В Челябинской области за 6 сентября подтверждено ещё 69 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии на Южном Урале обнаружено уже 14 920 вирусоносителей. Больных COVID-19 насчитывается 2620 пациентов. Читайте также: В Челябинской области подтвердили ещё 69 случаев COVID-19

09:29 07.09.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 7 сентября достигло 12 тыс. 878, сообщил глава региона Владимир Владимиров. За прошедшие выходные в крае инфекцию выявили у 250 человек. Читайте также: На Ставрополье выявили 250 носителей коронавируса

09:38 07.09.2020 Директор института им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что уже к лету 2021 года Россия может получить хороший процент защищённых от коронавируса людей. По его словам, за этот срок можно вакцинировать большое число граждан.

09:39 07.09.2020 В Челябинской области скончались ещё три человека, ранее заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. От COVID-19 умерших нет. Двое мужчин 80 лет и 91 года и 63-летняя женщина ушли из жизни по другим причинам. Читайте также: Ещё три челябинца умерли после заражения коронавирусом

09:45 07.09.2020 203 переболевших COVID-19 медицинских работника Республиканской клинической больницы им. Куватова получили страховые выплаты из Фонда социального страхования РФ (ФСС). Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, еще 117 заявлений медиков находятся на рассмотрении врачебной комиссии этой больницы. Читайте подробнее: Более 200 сотрудников РКБ в Башкирии получили страховые выплаты из ФСС

09:48 07.09.2020 На Сахалине и Курилах стартовала прививочная кампания против гриппа. Жители Южно-Сахалинска могут привиться на площади Ленина. Власти решают вопрос об открытии мобильных пунктов вакцинации в крупных торговых центрах. Подробности в материале: В Южно-Сахалинске привиться от гриппа можно на площади Ленина

09:50 07.09.2020 Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев ушел на больничный. Исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Артем Балахнин, сообщает издание «Коммерсантъ». СМИ публикует версию своих источников о том, что Кокорев заразился коронавирусом. Вернувшись из Москвы, где находился в командировке, чиновник сдал тест, который оказался с положительным результатом. Об этом: Министр ЖКХ Прикамья ушёл на больничный

09:55 07.09.2020 За прошедшие выходные (5−6 сентября) количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае значительно сократилось (их сделали 1871 и 787 соответственно), хотя ещё месяц назад были дни, когда на коронавирус ежедневно тестировали более 4000 человек. И это несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе продолжает оставаться достаточно напряженной. По-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3514 пациентов, плюс 94 человека за выходные дни) и ОРВИ (3624 пациента, плюс 15 человек за выходные дни). Тяжелобольных — 124 (плюс восемь пациентов за выходные дни), на аппарате ИВЛ — 42 (плюс девять пациентов за выходные дни). Читайте подробнее: За выходные дни на Алтае скончались 10 пациентов с коронавирусом

10:04 07.09.2020 За прошедшую неделю в северных районах Якутии, где ранее не выявляли случаи заражения коронавирусом, было подтверждено несколько положительных тестов. Власти республики и медики взяли территории под контроль — рост вызван возвращающимися из отпусков местными жителями. Читайте подробнее: Жители Якутии завозят коронавирус в республику из отпусков

10:08 07.09.2020 47 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, данные 7 сентября опубликовал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: В Крыму выявили 47 новых носителей коронавируса

10:10 07.09.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чуть более 0,6% всего населения РФ переболели COVID-19.

10:11 07.09.2020 Около 25 тысяч жителей Москвы записались на тестирование новой вакцины от коронавируса, заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

10:16 07.09.2020 Оперативная информация по коронавирусу. Источник: vk.com covid_altai

10:16 07.09.2020 В Междуреченске у одного из учителей школы №12 выявили коронавирус. Образовательное учреждение на сутки закроют на дезинфекцию. Об этом сообщает редакция «Сибдепо» со ссылкой на администрацию города. Уточняется, что заразилась учительница начальных классов. Она госпитализирована в инфекционную больницу Новокузнецка. Подробности в материале: Учителя одной из кузбасских школ госпитализировали с COVID-19

10:16 07.09.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 7 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 395 человек, причём 67 добавились только за последние сутки. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 625 человек, из них 30 болеют тяжело. Выздоровели 15 262 человека, 279 — погибли. Подробности в материале: Среди носителей SARS-CoV-2 в Приангарье отмечен рост тяжелобольных

10:18 07.09.2020 За счет республиканского бюджета в школах Татарии установят 8930 бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. По поручению главы республики Рустама Минниханова на эти цели выделено порядка 77 млн 289 тыс. рублей. Читайте подробнее: В школах Татарии установят около 9 тыс. обеззараживателей воздуха

10:25 07.09.2020 В Москве подали 25 тыс. заявок на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Об этом 7 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. По её словам, 7 сентября начинаются медобследования добровольцев для выявления противопоказаний. Врачи собирают сведения о состоянии здоровья пациентов, перенесённых болезнях, аллергии. Читайте подробнее: В Москве обследуют участников тестирования вакцины от коронавируса

10:29 07.09.2020 В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 59 человек, шесть пациентов выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 7 сентября. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки подтвердили 59 случаев заражения коронавирусом

10:29 07.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вновь стала ухудшаться. Как сообщает сегодня, 7 сентября, официальный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4879, причём 40 из них добавились только за последние сутки. Общее количество выздоровевших пациентов составляет 4361 человек (12 за сутки). Общее число жертв составляет 60. Подробности в материале: В Забайкалье выявили ещё 40 носителей коронавируса

10:29 07.09.2020 Свыше 210 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Об этом: В РФ из-за коронавируса под наблюдением медиков остаются 210 тыс. человек

10:30 07.09.2020 В Холмском районе Сахалина Роспотребнадзор закрыл на двухнедельный карантин старшую группу в деском саду №4 «Маячок» после того, как у одной из воспитанниц лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Читайте подробнее: На Сахалине из-за коронавируса на карантин закрыли группу в детском саду

10:33 07.09.2020 Принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса в Москве захотели 25 тыс. человек, сообщила 7 сентября вице-мэр города Анастасия Ракова. По её словам, столько заявок от добровольцев уже подано. Врачи начали исследовать состояние здоровья пациентов. Читайте также: В Москве 25 тыс. добровольцев хотят протестировать вакцину от коронавируса

10:34 07.09.2020 За истекшие сутки на территории России было выявлено 5185 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России за сутки выявили 5185 новых случаев заражения коронавирусом

10:41 07.09.2020 109 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Воронежской области за минувшие сутки, сообщает ИА REGNUM 7 сентября со ссылкой на информацию федерального оперативного штаба. Читайте также: В Воронежской области выявили 109 новых носителей коронавируса

10:41 07.09.2020 За минувшие сутки в России выявили 5185 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщили в оперативном штабе. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Больше всего их в Москве — 690. Далее следуют Петербург — 196, Подмосковье — 166, Ростовская и Нижегородская области — по 151. Среди лидеров также Свердловская и Воронежская области, Ставрополье и Красноярский край. Читайте подробнее: В РФ за сутки выявили 5185 случаев заражения коронавирусом

10:42 07.09.2020 Справиться с пандемией коронавирусной инфекции Россия сможет к лету 2021 года. Такой прогноз сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Подробности в материале: Гинцбург назвал сроки и условия победы над COVID-19 в России

10:44 07.09.2020 В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено всего пять новых носителей SARS-CoV-2. Также в регионе от коронавируса смогли вылечиться еще 16 жителей. Читайте также: В Карелии за стуки выявили ещё пять носителей SARS-CoV-2

10:45 07.09.2020 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции ушёл из жизни 51 человек. Об этом 7 сентября сообщили в московском оперативном штабе. «Зафиксирован 51 летальный исход», — говорится в информации. Читайте подробнее: В РФ от коронавирусной инфекции умер ещё 51 человек

10:46 07.09.2020 В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки обследовали на коронавирус 12 995 человек. Под медицинским наблюдением находится 281 человек Читайте подробнее: В Петербурге за сутки обследовали на коронавирус 12995 человек

10:53 07.09.2020 За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 196 новых случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Петербурге выявили 196 новых носителей коронавируса

10:54 07.09.2020 Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор», завершатся 30 сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 сентября в ходе XII Всероссийского интернет-конгресса по инфекционным болезням. Об этом: Попова: вакцину от коронавируса испытают к 30 сентября

10:56 07.09.2020 За минувшие сутки в Москве выявили ещё 690 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщили в оперативном штабе столицы. «Среднее число новых случаев за неделю сократилось на 4% за месяц», — говорится в информации. Подробности в материале: В Москве выявили ещё 690 носителей коронавируса

10:59 07.09.2020 В России COVID-19 переболели чуть более 0,6% населения, заявила 7 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Назван процент переболевших COVID-19 жителей России

11:02 07.09.2020 В Казани в октябре текущего года должны были состояться I Игры стран СНГ. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение об их переносе на 2021 год. Читайте также: Игры стран СНГ перенесли на 2021 год

11:03 07.09.2020 В Ленинградской области за последние сутки выявлено 36 новых носителей SARS-CoV-2 и ни одного выздоровевшего. Читайте подробнее: В Ленобласти за сутки выявили еще 36 заболевших COVID-19

11:04 07.09.2020 За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 51 пациент. Об этом 7 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В России за сутки от COVID-19 скончался 51 пациент

11:08 07.09.2020 По состоянию на 7 сентября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 17 626 человек. Читайте также: В Красноярском крае выявлено 106 новых носителей коронавируса

11:10 07.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 7 сентября, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. На лечении в больнице находятся 26 человек, дома под медицинским наблюдением — 30 человек, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте также: В Прикамье выявлено ещё 56 случаев заражения коронавирусом

11:18 07.09.2020 В Роспотребнадзоре заявили о планах поставить рекорд, привив от гриппа 60% населения страны.

11:19 07.09.2020 Повторный рост случаев заражения коронавирусом нового типа продолжается в Дагестане: 5 и 6 сентября в республике выявили 75 и 78 носителей инфекции соответственно. Последний показатель стал самым большим суточным приростом в республике с конца июня. Читайте подробнее: В Дагестане с начала пандемии выявили более 11,5 тыс. носителей COVID-19

11:19 07.09.2020 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 151 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 сентября. Подробности в материале: В Ростовской области за сутки выявили 151 носителя коронавируса

11:20 07.09.2020 Общее количество жителей столицы России вылечившихся от COVID-19 за прошедшие 24 часа выросло на 882 пациентов и превысило 222 тыс. Об этом 7 сентября рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом: Число вылечившихся от COVID-19 жителей Москвы превысило 222 тысячи

11:20 07.09.2020 В Мурманской области за выходные умерли два человека с COVID-19. Общее число жертв опасной инфекции в регионе выросло до 171. Об этом: 171 человек с COVID-19 скончался в Мурманской области

11:24 07.09.2020 По состоянию на 7 сентября заражены коронавирусом 6694 жителя Татарии, за сутки инфицированы еще 25 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5512 человек, скончались с момента начала наблюдения 62 больных. Подробности в материале: В Татарии подтвердились 25 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:24 07.09.2020 В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 38,7 млн. Об этом 7 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Подробности в материале: В России проведено свыше 38,7 млн тестов на коронавирус

11:24 07.09.2020 В Ростовской области стационары для пациентов с коронавирусом заполнены более чем наполовину. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 сентября. Читайте также: В Ростовской области загрузка коечного фонда превысила 50%

11:27 07.09.2020 В Пензенской области по информации на 7 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8742 человек. За сутки положительные тесты получили еще 97 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 8052 пензенца, за сутки — 9 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 112 человек. Читайте подробнее: Ещё у 97 жителей Пензенской области выявили коронавирусную инфекцию

11:27 07.09.2020 В Санкт-Петербурге каждая пятая торговая точка, работавшая до пандемии, не открылась. Только в августе торгово-сервисные предприятия малого и среднего бизнеса Петербурга недополучили 14% прошлогодней выручки. Сильнее всех пострадали туристические фирмы. Читайте подробнее: В Петербурге не открыли каждую пятую торговую точку, работавшую до пандемии

11:30 07.09.2020 В Астраханской области 7 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 6026 положительных тестов. Читайте также: В Астраханской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом

11:34 07.09.2020 В Астраханской области по состоянию на 7 сентября подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. 23 июля скончалась женщина 1954 года рождения. Подробности в материале: В Астраханской области скончались 80 пациентов с COVID-19

11:37 07.09.2020 В Курской области 7 сентября зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7315 положительных тестов. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом

11:37 07.09.2020 В нынешнем году в России планируется за счет федерального бюджета привить от гриппа 60% населения страны, что станет рекордным в истории числом. Об этом 7 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням. Об этом: В России в 2020 г. намерены привить от гриппа 60% населения — Попова

11:40 07.09.2020 Общее число умерших пациентов с SARS-CoV-2 в Красноярском крае выросло до 506. Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом

11:41 07.09.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 7 сентября, выявлен 91 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 10 479 носителей SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В Оренбуржье за сутки выявлен 91 случай заражения коронавирусом

11:41 07.09.2020 91 новый случая заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за прошедшие сутки, сообщили 7 сентября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Краснодарском крае за сутки выявили 91 носителя коронавируса

11:42 07.09.2020 В Свердловской области за 6 сентября подтверждено ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Диагноз COVID-19 поставлен 63 жителям Екатеинбурга. Также такие случаи обнаружены в Алапаевске, Берёзовском, Бисерти, ЗАТО Свободный, Первоуральске, Ивделе, Каменске-Уральском, Ирбите, Нижнем Тагиле, Серове и некоторых других муниципалитетах. Об этом: На Среднем Урале зафиксировано ещё 125 случаев заражения коронавирусом

11:43 07.09.2020 В Липецкой области 7 сентября подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5318 положительных тестов. Об этом: В Липецкой области подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом

11:43 07.09.2020 В Республике Калмыкия на две недели продлили режим ограничений, действующий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики. Об этом: В Калмыкии вновь продлили режим ограничений из-за коронавируса

11:46 07.09.2020 Информацию о том, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 миллионов человек, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин: «К сожалению, по-прежнему нет стандартизации методик, понятий и терминов, связанных с COVID-19. Тем более что нахождение вирусов в организме зависит от количества обследований. Больше обследований — больше и находок. Хотя в последнее время, пожалуй, отработана лишь давно известная технология оценки выявления смертности при эпидемиях, когда берется просто общее количество смертей за месяц и сравнивается это со средним количеством смертей за предыдущие три (пять) лет. Это наводит на мысль о реальном вкладе вируса в смертность…». Подробности в материале: Уже политика: о 27 миллионах людей, заразившихся коронавирусом

11:47 07.09.2020 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 7 сентября. Об этом: В Тверской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом

11:50 07.09.2020 В Ростовской области, по данным на утро 7 сентября, зарегистрировано 373 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Этот показатель вторые сутки остаётся неизменным, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: В Ростовской области вторые сутки нет смертей пациентов с COVID-19

11:51 07.09.2020 В Чувашии за сутки выявлено 30 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Читайте подробнее: За сутки в Чувашии выявлено 30 случаев заражения коронавирусом

11:51 07.09.2020 Семь новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Севастополе за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города-героя 7 сентября. Об этом: В Севастополе за сутки коронавирус выявили у семи человек

11:51 07.09.2020 Во Владимирской области 7 сентября подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрирован 6521 носитель вируса. Читайте также: Во Владимирской области выявлены 28 новых носителей коронавируса

11:54 07.09.2020 В Мурманской области за три дня прививку против гриппа сделали более четырех тысяч человек. Читайте также: Четыре тысячи жителей Мурманской области уже сделали прививку от гриппа

11:57 07.09.2020 В Республике Калмыкия открыли учреждения дополнительного образования. Соответствующий пункт содержится в документе за подписью главы республики Бату Хасикова. Читайте также: В Калмыкии открыли учреждения дополнительного образования

11:59 07.09.2020 Сотрудники сферы здравоохранения Северной Осетии, принимавшие участие в борьбе с COVID-19, удостоены государственных наград за свой труд. Восемь человек награждены медалями «Во Славу Осетии» посмертно, сообщили 7 сентября в пресс-службе главы и правительства региона. Об этом: Восемь медиков Северной Осетии посмертно удостоены наград за борьбу с COVID

12:00 07.09.2020 В Ульяновской области лабораторно подтверждено 12 745 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 97. Об этом: В Ульяновской области выявили ещё 97 носителей коронавируса

12:01 07.09.2020 В Бурятии выявили коронавирус у ученицы улан-удэнской гимназии №29. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, девочка успела посетить учебное заведение. Читайте также: У посетившей занятия школьницы в Улан-Удэ выявлен коронавирус

12:03 07.09.2020 12 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Смоленской области, сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону. «Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 754 человек, из них 464 в режиме самоизоляции, 290 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 22 375 человек медицинское наблюдение снято», — уточнили в пресс-службе ведомства. Об этом: В Смоленской области COVID-19 унёс жизни 132 человек

12:05 07.09.2020 В настоящее время в России созданы и внедрены 172 тестовые системы для коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 7 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням. Читайте также: В РФ разработали 172 диагностические тест-системы на коронавирус — Попова

12:06 07.09.2020 В Селенгинском районе Бурятии вновь расконсервируют госпиталь для пациентов с COVID-19. По словам главного врача центральной районной больницы Баира Бальжинова, эпидемиологическая обстановке в районе ухудшается. Подробности в материале: Ситуация ухудшается: в Бурятии расконсервировали ковидный госпиталь

12:09 07.09.2020 На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». «Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но всё зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — сказал Глушко. Об этом: В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

12:12 07.09.2020 В то время, когда даже учёные воздерживаются от обнародования долгосрочных прогнозов относительно масштаба распространения коронавируса, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова в ходе онлайн-брифинга 7 сентября категорично заявила: масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция «останутся с нами пожизненно». Её слова цитируют ряд алтайских СМИ и телеграм-каналов, в частностиИА «Амител». Об этом: Алтайский Роспотребнадзор заявил о «пожизненном» масочном режиме

12:13 07.09.2020 27 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 7 сентября. Читайте также: В Тульской области за сутки скончались два пациента с COVID-19

12:18 07.09.2020 Руководителям районов Республики Алтай, а также Горно-Алтайска поручено взять под особый контроль ход прививочной кампании против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал сегодня глава региона Олег Хорохордин. По его словам, вопрос вакцинации населения стал особенно важным из-за сохраняющейся угрозы коронавируса. Подробности в материале: Главы районов Алтая проконтролируют ход вакцинации против гриппа

12:19 07.09.2020 200 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Тульской области за период с 1 по 7 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Подробности в материале: За неделю 200 жителей Тульской области подхватили коронавирус

12:31 07.09.2020 Группа вооружённых мужчин ограбила склад в подмосковном городе Одинцово, завладев 2 млн медицинских масок, электронными термометрами и вещами сотрудников склада. Подозреваемые в нападении задержаны, сообщает 7 сентября пресс-служба МВД России. Об этом: В Подмосковье совершён вооружённый налёт на склад с защитными масками

12:31 07.09.2020 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Орловской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Об этом: В Орловской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса

12:36 07.09.2020 102 человека, зараженных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 9196 фактов заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом

12:37 07.09.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 76 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего с начала пандемии в Югре на 7 сентября зарегистрирован 20 121 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 19 145 человек, 175 пациентов с COVID-19 скончались.

12:38 07.09.2020 В Оренбурге кинотеатру «Космос», объявившему об открытии и продаже билетов, пришлось приостановить свою деятельность. Управление Роспотребнадзора вынесло решение о закрытии учреждения. Руководство «Космоса» заявило о своем несогласии, но всё же было вынуждено закрыть кинотеатр. Подробности в материале: В Оренбурге несогласному кинотеатру пришлось закрыться

12:38 07.09.2020 Три очага с групповой заболеваемостью COVID-19 действуют на данный момент в Орловской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в пресс-службе облправительства по результатам заседания правительства региона. Подробности в материале: В Орловской области зафиксировано 712 семейных очагов COVID-19

12:39 07.09.2020 В Карачаево-Черкесии снова открылся для приема пациентов с COVID-19 госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера. Ранее он был переведен в резерв в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. После двухмесячного перерыва он уже принял на лечение 13 пациентов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии вновь открыли резервный госпиталь для лечения COVID-19

12:43 07.09.2020 В Кемеровской области коронавирус выявили в школах Киселевска и Анжеро-Судженска. По данным регионального Роспотребнадзора, в Киселевске заразился ученик 3-го класса школы № 25, а в образовательной школе № 38 Анжеро-Судженска COVID-19 подтвердился у учителя, пишет NGS42.ru Читайте подробнее: Ещё в двух кузбасских школах выявили коронавирус

12:44 07.09.2020 В Псковской области за сутки выявили еще 21 носителя SARS-CoV-2, при этом в регионе не зафиксировано ни одного нового летального исхода и выздоровевшего. Об этом: В Псковской области за сутки выявили еще 21 носителя SARS-CoV-2

12:47 07.09.2020 Никаких предпосылок для возвращения карантина, введения ограничительных мероприятий на территории Краснодарского края на данный момент нет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев 7 сентября. Читайте подробнее: Губернатор Кубани: предпосылок для возвращения карантина нет

12:48 07.09.2020 В Алтайском крае небывалыми темпами идёт вакцинация населения против гриппа. О том, что на прошлой неделе эту процедуру прошли более 163 тыс. человек, сообщил официальный телеграм-канал региона со ссылкой на слова министра здравоохранения Дмитрия Попова. «Все вакцины, созданные для применения осенью 2020 г на территории России, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне: вирус, подобный штамму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вирус, подобный штамму A/HongKong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный штаммуB/Washington/02/2019 (линия B/Victoria lineage). По сравнению со штаммами, которые были включены в состав гриппозных вакцин в эпидемическом сезоне 2019−2020 годов, все штаммы обновлены», — пояснили в Роспотребнадзоре Алтайского края. Об этом: Десятки тысяч жителей Алтайского края привились от гриппа

12:54 07.09.2020 В Кемеровской области показатель заражения коронавирусом в разы ниже, чем общероссийский. Об этом сообщает оперативный штаб региона. «По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по состоянию на 7 сентября Кузбасс сохраняет восьмое место в ТОП-10 российских регионов с самыми низкими показателями заболеваемости и остаётся самым благополучным регионом в Сибирскому федеральному округу по индексу заболевших на 100 тысяч жителей», — говорится в оперативном сообщении. Читайте подробнее: Оперштаб Кузбасса сравнил показатели по коронавирусу в регионах Сибири

12:57 07.09.2020 В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса забайкальские власти заявили о значительном снижении цены на защитные медицинские маски. Как сообщает сегодня, 7 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра экономического развития Александра Бардалеева, сейчас в сравнении с мартом 2020 года стоимость одного изделия индивидуальной защиты в среднем стала дешевле на 65%. По словам чиновника, уронить цену на этот очень востребованный после рекомендаций Роспотребнадзора товар удалось благодаря субсидии в два миллиона рублей, выделенной правительством Забайкальского края. Торговые сети и магазины Забайкалья, снизившие на 10 рублей стоимость каждой лицевой маски, получили компенсацию. Читайте подробнее: В Забайкалье заявили о значительном снижении цен на маски

13:09 07.09.2020 На Ямале за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них пять новых случаев выявили среди вахтовых рабочих из других регионов. С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 7 сентября 2020 года зарегистрировано 13 739 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 065 человек, 93 пациента с COVID-19 скончались. Читайте подробнее: На Ямале за сутки коронавирус подтверждён у 44 человек

13:23 07.09.2020 Забайкальские власти сегодня, 7 сентября, сообщили, что в связи с эпидемией коронавируса резервный фонд региона, сформированный в объеме 100 миллионов рублей, на сегодняшний день он израсходован полностью. Об этом: Коронавирус опустошил резервный фонд Забайкалья

13:27 07.09.2020 41 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 7 сентября. Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 41 носителя коронавируса

13:28 07.09.2020 По оперативной информации на 7 сентября в Пензенской области под наблюдением врачей остаются 3922 человека, с коронавирусного учета сняты 28 955 жителей. В лабораториях с начала пандемии провели более 265,8 тыс. исследований на коронавирус, обследовали свыше 252,7 тыс. человек. Читайте также: С коронавирусного учета сняли около 29 тыс. жителей Пензенской области

13:31 07.09.2020 В Московской области началась кампания по вакцинации населения против гриппа. Об этом 7 сентября сообщили в министерстве здравоохранения региона. Указано, что запланирована вакцинация 4,5 млн жителей области, в том числе 1 млн детей. «Для удобства жителей Подмосковья пройти вакцинацию можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые располагаются в общественных местах — вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций и МФЦ», — говорится в информации. Об этом: В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации от гриппа

13:33 07.09.2020 По состоянию на 7 сентября в Томской области выявлено 6039 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 45 новых случаев заражения. Читайте также: В Томской области коронавирус выявлен у 6039 человек

13:35 07.09.2020 Школа №10 Великого Новгорода, где у одного из учителей тест на COVID-19 оказался положительным, вернулась к очной форме обучения. После тестирования всех работников учебного заведения на коронавирусную инфекцию зараженных не обнаружено. Подробности в материале: Все учебные заведения Новгородской области вернулись к очному режиму

13:37 07.09.2020 Число мобильных пунктов для вакцинации населения от гриппа планируют увеличить в Краснодарском крае. «В этом году из-за коронавируса вакцинация против гриппа началась на месяц раньше обычного. Создадим все условия, чтобы каждый желающий смог сделать прививку — увеличим количество мобильных передвижных пунктов, выездных бригад», — уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев. Подробности в материале: В Краснодарском крае увеличат число мобильных пунктов вакцинации от гриппа

13:39 07.09.2020 По состоянию на 7 сентября в Омской области коронавирус выявлен у 9614 человек. Читайте также: В Омской области выявлено 54 новых носителя коронавируса

13:47 07.09.2020 Губернаторы регионов РФ эффективно использовали дополнительные полномочия, которые им были переданы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков оценил практику передачи главам регионов дополнительных полномочий

13:48 07.09.2020 Среди учащихся и сотрудников школ в Татарии за первую учебную неделю не выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В школах Татарии за неделю не выявили вспышек коронавируса

13:48 07.09.2020 За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщили 7 сентября в областном министерстве здравоохранения. Подробности в материале: В Омской области скончались 224 пациента с коронавирусом

13:50 07.09.2020 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал утренние скопления учеников на входах в школы из-за измерения температуры. Читайте подробнее: Краснодарский губернатор прокомментировал очереди на термометрию в школах

13:52 07.09.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 сентября зарегистрировано 8111 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7128 человек, 31 пациент с COVID-19 скончался. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявили 49 носителей коронавируса

13:52 07.09.2020 В Курской области за первую учебную неделю случаи заражения коронавирусом были подтверждены в трёх школах. Классы в них снова перевели на дистанционное обучение. Подробности в материале: Коронавирус пришёл в три школы Курской области

13:52 07.09.2020 Предварительно ущерб мировой экономике оценили $35 трлн. Уверен, что Россия отделается легким испугом, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте подробнее: Ущерб мировой экономике от пандемии: Россия отделается лёгким испугом

13:52 07.09.2020 За минувшие сутки 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выписано 39 пациентов, сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области подтвердили 32 случая заражения коронавирусом

13:55 07.09.2020 В Ростове-на-Дону за минувшею неделю составлено 26 протоколов за нарушение масочного режима в транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Об этом: В Ростове-на-Дону за неделю выявили 26 нарушителей масочного режима

13:56 07.09.2020 В Чечне число скончавшихся от COVID-19 достигло 40 человек. За минувшие умер еще один пациент, не сумевший справиться с осложнениями от этой опасной болезни, сообщили 7 сентября федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Чечне скончались 40 пациентов с COVID-19

14:04 07.09.2020 31 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Рязанской области за истекшие сутки, сообщили 7 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В больницах находятся 162 пациента, в том числе один ребёнок. Читайте также: В Рязанской области подтвердили 31 случай заражения коронавирусом

14:06 07.09.2020 В Северной Осетии число новых случаев заражения коронавирусом ежедневно увеличивается. Прирост за последние выходные составил 74 человека (+25 за минувшие сутки). Кривая на графике, опубликованном 7 сентября федеральным оперативным штабом, стремится вверх с 11 августа, когда число выявленных случае заражения составило всего пять. Подробности в материале: В Северной Осетии вновь фиксируется рост числа носителей коронавируса

14:07 07.09.2020 За минувшие сутки 97 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 97 случаев заражения коронавирусом

14:11 07.09.2020 Ещё 44 положительных теста на коронавирус подтверждены у жителей Белгородской области за последние сутки. Выписано после завершения лечения шесть пациентов, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области подтвердили 44 случая заражения коронавирусом

14:19 07.09.2020 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что сегодня «говорить о том, что сегодня всё успокоилось, рано».

14:29 07.09.2020 Вторая волна коронавируса не страшна сама по себе, появилась вакцина. Экономика страдает от карантина, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Читайте подробнее: Вторая волна коронавируса не страшна: экономика страдает от карантина

14:33 07.09.2020 Санкт-Петербургу нужен кредит из-за образовавшегося дефицита бюджета во время пандемии. Подробности в материале: Смольный возьмет кредит в 15 млрд рублей из-за дефицита бюджета

14:44 07.09.2020 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране. Об этом: Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России

14:46 07.09.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 19 выявлено в Кургане, один в Шадринске, остальные — в Кетовском, Щучанском, Куртамышском и Далматовском районах. Всего с начала пандемии в Курганской области на 7 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3172 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявили 27 заражений коронавирусом

14:47 07.09.2020 В Минздраве РФ заявили о том, что поставки первых партий вакцины от коронавируса в российские регионы начнутся с середины сентября.

14:59 07.09.2020 В Красноярске учеников третьего класса школы №34 перевели на дистанционное обучение. В одном из классов выявили ученика с коронавирусом. Об этом: Учеников красноярской школы отправили на «дистанционку» из-за коронавируса

15:08 07.09.2020 От последствий заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области скончались еще два пациента. Таким образом, на 7 сентября, количество погибших достигло 82 человек. Читайте также: Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Саратовской области

15:12 07.09.2020 В настоящее время соблюдают все меры предосторожности из-за коронавируса 72% жителей России, показал опрос ИХ «Ромир». Читайте подробнее: Соблюдают меры предосторожности из-за коронавируса 72% жителей России

15:28 07.09.2020 В Карачаево-Черкесии за минувшие трое суток выросло на 188 человек число носителей коронавируса. Общее число заразившихся составило 5523 человека, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе. Рост пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжается в республике с 11 августа, когда было выявлено всего пять новых случаев заражения. Читайте также: В Карачаево-Черкесии выявлено ещё 188 носителей коронавируса

15:34 07.09.2020 Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции начнёт поступать в регионы России уже на следующей неделе. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом: Мурашко назвал сроки поставок вакцины от COVID-19 в регионы РФ

15:41 07.09.2020 В Ингушетии так же, как и в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа, значительно выросло число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За минувшие выходные в республике COVID-пациентов стало больше на 112 человек, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Ингушетии скончался еще один пациент с коронавирусом

15:42 07.09.2020 Проверка статистики летальных исходов от коронавирусной инфекции выявила неточности в регистрации таких смертей среди пациентов стационаров. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи. В некоторых стационарах практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а в некоторых показатель был почти равен нулю. При этом смерти фиксировались от других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и заболеваний органов дыхания.

15:49 07.09.2020 Круизная туристическая компания MSC Cruises запускает специальную программу «Спасибо медработникам!». Для медиков по всему миру и членов их семей будут действовать скидки на путевки до 50%. Подробности в материале: Морские круизы для медиков стали почти в два раза дешевле

15:52 07.09.2020 В аэропорту «Кольцово» открыли пункт тестирования на COVID-19. Туристы, прилетевшие на Урал, могут сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту. [vk.com svo196]

16:12 07.09.2020 Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 7 сентября, достигло 3546, сообщил региональный минздрав. За прошедшие выходные (5 и 6 сентября) в республике выявили 46 носителей инфекции. Читайте подробнее: В Адыгее с начала пандемии выздоровели более 3 тыс. COVID-пациентов

16:18 07.09.2020 В Кабардино-Балкарии в последние недели отмечается рост числа носителей коронавируса. За прошедшие выходные число пациентов с COVID-19 выросло на 95 человек, достигнув 6724, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе. В связи с этим вновь открыли госпиталь особо опасных инфекций на базе «Межрайонной многопрофильной больницы» в селе Анзорей. Читайте также: В Кабардино-Балкарии вновь запускают COVID-ные госпитали

16:28 07.09.2020 Навести порядок с графиками прихода детей в школы, чтобы решить вопрос утренних очередей потребовал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 7 сентября на аппаратном совещании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города. «Что за толпы стоят по утрам и вечерам у школ? Посмотрите еще раз графики. Надо приходить с разницей в полчаса, чтобы не было очередей», — дал поручение Развожаев директору департамента образования города Елене Богомоловой. Читайте также: «Толпы стоят»: глава Севастополя потребовал навести порядок в школах