Ярославль, , 21:24 — REGNUM В ярославской школе № 13 один класс отправлен на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус у одного из учеников. Об этом сообщили в правительстве региона.

Класс Yarregion.ru

«В образовательной организации оперативно установили круг людей, находившихся в контакте с заболевшим старшеклассником, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Меры, принятые в школе при организации учебного процесса — ступенчатое расписание, разные входы в школу, отдельные помещения для каждого класса — позволили свести до минимума количество контактов с остальными учителями и школьниками. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора 28 одноклассников заболевшего и один учитель переведены на дистанционное обучение на период не менее 14 дней».

Это первый случай коронавируса у школьников в новом учебном году в Ярославской области.

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