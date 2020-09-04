Омск, , 14:35 — REGNUM В Омской области по состоянию на 4 сентября коронавирус выявлен у 9458 человек, в том числе за прошедшие сутки зарегистрировано 46 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Выздоровели 95 человек. Общее число выздоровевших — 7428.

За весь период в Омской области скончались 211 пациентов с коронавирусом, в том числе четверо — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября в регионе коронавирус был выявлен у 9412 человек.

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