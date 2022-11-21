Пожар на цветочном складе в центре Москвы
Число жертв пожара на складе в центре Москвы возросло до семи человек
До семи человек возросло число жертв крупного пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщили журналистам в экстренных службах. Уточняется, что подтверждена гибель семи человек. До этого сообщалось о шести погибших. Возгорание двух обособленных кирпичных строений...
21 ноября 2022
В СКР назвали причину возникновения пожара на складе в центре Москвы
Ненадлежащее хранение товаров, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей стали причинами возникновения пожара на складе в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Как...
21 ноября 2022
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек
До шести человек возросло число погибших в результате крупного пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщили в экстренных службах. На настоящий момент подтверждена гибель шести человек. Возгорание произошло в 15:13 мск в двухэтажном кирпичном здании склада, расположенного...
21 ноября 2022
В центре Москвы ликвидирован крупный пожар на цветочном складе
Крупный пожар был ликвидирован в здании на Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. Площадь пожара составила около 2,5 тыс. квадратных метров. Локализация была объявлена в 18:20 мск, а в 22:03 мск спасатели ликвидировали открытое...
21 ноября 2022
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до пяти
Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в центре Москве возросло до пяти, сообщили 20 ноября в МЧС России. «Подтверждена гибель пяти человек», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось о двух погибших. Как сообщало ИА REGNUM, в 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение...
20 ноября 2022
Два человека погибли при пожаре на Комсомольской площади в Москве
При пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве погибли два человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. «Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади», — сообщил собеседник агентства. Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели локализовали пожар на Комсомольской...
20 ноября 2022
Информации о пострадавших при пожаре в Москве не поступало, заявили в МЧС
Информации о пострадавших в пожаре на складе в районе Комсомольской площади в Москве не поступало, сообщили 20 ноября в МЧС России. «Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве. Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели локализовали пожар на Комсомольской площади в центре Москвы...
20 ноября 2022
Спасатели локализовали пожар в центре Москвы
Пожар на Комсомольской площади в центре Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщили 20 ноября в пресс-службе МЧС России. «В 18:20 (мск) пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что на месте специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты...
20 ноября 2022
Площадь пожара в центре Москвы выросла до 2,5 тыс. квадратных метров
Площадь пожара в здании в районе Комсомольской площади в Москве увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров, сообщили 20 ноября в пресс-службе МЧС РФ. «Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что к тушению пожара привлечены более 100 человек, 35...
20 ноября 2022
Площадь пожара в центре Москвы достигла 1,9 тыс. квадратных метров
Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тыс. квадратных метров, сообщили 20 ноября в экстренных службах. «Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров», — сообщили в экстренных службах. Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сильный пожар бушует...
20 ноября 2022
Пожарные спасают людей из горящего здания в центре Москвы
Сотрудники противопожарных служб спасают людей из складского здания на Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что пожару присвоен второй номер сложности из пяти и сотрудники противопожарной службы спасают людей из горящего здания...
20 ноября 2022
В Москве около площади трёх вокзалов произошёл сильный пожар
Сильный пожар бушует в районе Каланчевской улицы недалеко от площади трёх вокзалов в Москве. Видеозаписи с пожаром 20 ноября размещают очевидцы произошедшего в соцсетях и телеграм-каналах. На выложенных в интернет кадрах запечатлён поднимающийся в небо густой чёрный дым над местом пожара, который...
20 ноября 2022