Москва, 20 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб спасают людей из складского здания на Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар

Отмечается, что пожару присвоен второй номер сложности из пяти и сотрудники противопожарной службы спасают людей из горящего здания.

Также указывается, что горят перекрытия между первым и вторым этажами складского здания, и добавляется, что в данный момент уточняется информация о пострадавших в результате возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сильный пожар бушует в районе Каланчевской улицы недалеко от площади трёх вокзалов в Москве.