Москва, 20 ноября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Информации о пострадавших в пожаре на складе в районе Комсомольской площади в Москве не поступало, сообщили 20 ноября в МЧС России.

32. mchs. gov. ru Пожар

«Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели локализовали пожар на Комсомольской площади в центре Москвы на площади 2,5 тыс. кв. м.

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