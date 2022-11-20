Москва, 20 ноября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в центре Москве возросло до пяти, сообщили 20 ноября в МЧС России.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

«Подтверждена гибель пяти человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение.

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