Москва, 20 ноября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тыс. квадратных метров, сообщили 20 ноября в экстренных службах.

12019 Пожар

«Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров», — сообщили в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сильный пожар бушует в районе Каланчевской улицы недалеко от Площади трёх вокзалов в Москве.

Читайте также: Пожарные спасают людей из горящего здания в центре Москвы