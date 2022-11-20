Москва, 20 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Пожар на Комсомольской площади в центре Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщили 20 ноября в пресс-службе МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Подразделения МЧС

«В 18:20 (мск) пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.