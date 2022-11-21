Москва, 21 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. До семи человек возросло число жертв крупного пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщили журналистам в экстренных службах.

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Уточняется, что подтверждена гибель семи человек. До этого сообщалось о шести погибших.

Возгорание двух обособленных кирпичных строений, расположенных на Комсомольской площади в центре Москвы, произошло днём 20 ноября. Площадь горения составила на пике около 2,5 тыс. кв. метров. О ликвидации пожара было объявлено в 23:55 мск.

На месте пожара были обнаружены тела погибших, их личности устанавливаются. Причину и обстоятельства возникновения пожара, ставшего причиной гибели семи человек, устанавливают следователи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Следственном комитете РФ назвали предварительную причину пожара на цветочном складе в центре Москвы.