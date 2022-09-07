Дело журналиста Сафронова
Путин прокомментировал приговор журналисту Иван Сафронову
Осуждённый по делу о госизмене журналист Иван Сафронов собирал материалы и передавал их западной разведке, суд посчитал это доказанным. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. «Что касается 22 лет...
7 сентября 2022
Песков назвал приговор Сафронову по делу о госизмене очень суровым
», — сказал в эфире РБК ТВ официальный представитель Кремля. Песков добавил, что «это приговор суда, и он не имею права его никак комментировать». Также в сюжете: Защита Ивана Сафронова обжаловала приговор по делу о госизмене Как сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд 5 сентября приговорил...
6 сентября 2022
Защита Ивана Сафронова обжаловала приговор по делу о госизмене
Защита бывшего советника генерального директора «Роскосмоса» Ивана Сафронова обжаловала приговор по делу о госизмене, вынесенный ему Московским городским судом, сообщил 5 сентября адвокат Даниил Никифоров. «Приговор только что обжаловали», — приводит его слова агентство «Москва» Ранее Никифоров...
5 сентября 2022
Иван Сафронов получил длительный срок в колонии строгого режима
К 22 годам колонии строгого режима приговорён бывший советник Роскосмоса, бывший журналист газеты «Коммерсант» Иван Сафронов по делу о госизмене. Решение вынес 5 сентября Московский городской суд. Суд решил назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в колонии строгого...
5 сентября 2022
Песков отказался комментировать предстоящий приговор Сафронову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказались комментировать предстоящий приговор журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, передают 5 сентября РИА Новости. По его словам, «Кремль не имеет права комментировать ход следствия по делу Сафронова». «Мы не имеем права...
5 сентября 2022
Прокурор запросил для Ивана Сафронова за госизмену 24 года колонии
Сегодня. 30 августа, в ходе судебного заседания в Московском городском суде прокурор Борис Локтионов попросил суд приговорить советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого о госизмене, к 24 годам колонии строгого режима, передают РИА Новости. Отмечается, что судебный процесс по делу...
30 августа 2022
Арест бывшего журналиста Сафронова продлён судом
До 7 апреля 2022 г. продлён арест экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова по делу о государственной измене, сообщает 27 декабря РАПСИ. Решение принято Московским городским судом сегодня, 27 декабря. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сафронов был заключён под стражу 7 июля 2020 г. по обвинению в...
27 декабря 2021
Арест журналиста Ивана Сафронова продлён законно – суд
Законность продления ареста обвиняемого в государственной измене бывшего журналиста Ивана Сафронова подтвердил 16 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции, сообщает РАПСИ. Сегодня, 16 декабря, в суде рассматривалась апелляция, поданная защитой Сафронова на решение Мосгорсуда, который...
16 декабря 2021
Рогозина допросили в качестве свидетеля по делу его помощника Сафронова
Генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против его советника, журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом 15 декабря сообщил адвокат Иван Павлов (СМИ, признанное в РФ...
15 декабря 2021
Ещё один адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова покинул РФ
Адвокат обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Евгений Смирнов уехал из России в Грузию. Об этом юрист сообщил 24 ноября. По словам Смирнова, решение о переезде в другую страну он не принимал и в Грузии находится временно. Въезд в Россию ему не ограничивали. При этом не...
24 ноября 2021
Сафронов не признал вину ни по одному пункту окончательного обвинения
Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину ни по одному пункту окончательного обвинения по делу о госизмене, сообщил 2 ноября его адвокат Дмитрий Талантов. «Иван вину не признает во всем объеме предъявленных претензий. Не могу высказаться более подробно, так как это может быть...
2 ноября 2021
Защищавший Цуркан и Сафронова адвокат Павлов покинул Россию
Адвокат Иван Павлов, защищавший журналиста Ивана Сафронова и в ходе работы по этому делу обвиненный в разглашении данных следствия, покинул Россию. Об этом 7 сентября он написал в телеграм-канале. По его словам, запреты, которые были наложены на него в связи с уголовным делом, «постепенно сделали...
7 сентября 2021
Сафронова перевели в одиночную камеру «Лефортово»
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов переведён в одиночную камеру СИЗО «Лефортово». Об этом 27 июля заявил адвокат Даниил Никифоров. «С пятницы (23 июля) Сафронов содержится в одиночной камере «Лефортово». Связано это с тем, что его сосед отправлен на этап, а нового соседа...
27 июля 2021
Кремль не вмешивается в следствие по делу Сафронова — Песков
Администрация президента РФ не вмешивается в следственные действия. Об этом на вопрос о ходе дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене «Никогда не...
7 июля 2021
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене
Московский городской суд признал продление срока содержания под стражей советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» и журналиста Ивана Сафронова, сообщает 25 мая агентство «Москва». Жалобы адвокатов Сафронова оставлены без удовлетворения. Ранее Лефортовский суд столицы продлил срок...
25 мая 2021
Адвокат Павлов рассказал, какие документы у него изъяли в ходе обысков
В Москве следователи в ходе обысков изъяли у адвоката Ивана Павлова документы, представляющие адвокатскую тайну, и досье по делу экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом 30 апреля сообщил сам адвокат. «Только что прошел обыск у меня. Незаконно...
30 апреля 2021
Кремлю известно о задержании адвоката Ивана Павлова
Задержание защитника фигурантов дел о госизмене, адвоката Ивана Павлова попало в поле зрения Кремля, но без деталей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 30 апреля журналистам. Он отметил, что в Кремле о задержании Павлова узнали из сообщений в СМИ, однако не следят за этим...
30 апреля 2021
Суд в Москве продлил арест Сафронову
Лефортовский суд Москвы продлил арест экс-журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе суда. «Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича … продлена на два месяца, то есть до 7...
30 апреля 2021
Мосгорсуд отказался выпустить Сафронова из-под стражи
Советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, останется под стражей до 7 мая. Такое решение 18 марта вынес Московский городской суд. Читайте также: Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Ивана Сафронова 18 марта Мосгорсуд признал законным решение суда...
18 марта 2021
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Ивана Сафронова 18 марта
Апелляционная жалоба на решение Лефортовского суда Москвы о продлении меры пресечения в виде ареста советнику главы «Роскосмоса Ивану Сафронову будет рассмотрена в Московский городской суд на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Читайте также: Следствие просит...
12 марта 2021