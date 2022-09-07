Владивосток, 7 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Осуждённый по делу о госизмене журналист Иван Сафронов собирал материалы и передавал их западной разведке, суд посчитал это доказанным. Об этом сегодня 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

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«Что касается 22 лет, то журналист собирал материалы и передавал их одной из западных разведок. Контрразведка работала в течение нескольких лет и платила ему эту информацию — закрытую секретную информацию, деньги», — пояснил Путин.

Но президент отметил, что назначенный судом срок можно обжаловать. «Прокурор всегда может опротестовать, а адвокаты Сафронова могут подать соответствующие документы в вышестоящую судебную инстанцию», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, к 22 годам колонии строгого режима приговорён бывший советник Роскосмоса, бывший журналист газеты «Коммерсант» Иван Сафронов по делу о госизмене.

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