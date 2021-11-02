Москва, 2 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал свою вину ни по одному пункту окончательного обвинения по делу о госизмене, сообщил 2 ноября его адвокат Дмитрий Талантов.

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«Иван вину не признает во всем объеме предъявленных претензий. Не могу высказаться более подробно, так как это может быть расценено следствием как разглашение данных расследования», — цитирует адвоката РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ завершили расследование уголовного дела о государственной измене бывшего советника руководителя корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.

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