Москва, 30 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Сегодня. 30 августа, в ходе судебного заседания в Московском городском суде прокурор Борис Локтионов попросил суд приговорить советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого о госизмене, к 24 годам колонии строгого режима, передают РИА Новости.

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Отмечается, что судебный процесс по делу Сафронова проходит в закрытом от слушателей и СМИ режиме из-за специфики дела, связанного с гостайной.

Бывший журналист и экс-советник главы «Роскосмоса» Сафонов обвиняется по двум эпизодам ст. 275 УК РФ. Но он не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое задержание незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Сафронов был заключён под стражу 7 июля 2020 года по обвинению в государственной измене. Срок ареста ему неоднократно продлевали.

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