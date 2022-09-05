Москва, 5 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. К 22 годам колонии строгого режима приговорён бывший советник Роскосмоса, бывший журналист газеты «Коммерсант» Иван Сафронов по делу о госизмене. Решение вынес 5 сентября Московский городской суд.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

Суд решил назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Подсудимый не признал своей вины.

Напомним, прокурор просил суд о 24 годах колонии для Сафронова. Суд признал бывшего советника Роскосмоса виновным в том, что он в период 2015–2019 гг. собирал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ с рядом стран, а затем предоставлял её иностранным разведкам.