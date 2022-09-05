Москва, 5 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказались комментировать предстоящий приговор журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, передают 5 сентября РИА Новости.

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По его словам, «Кремль не имеет права комментировать ход следствия по делу Сафронова».

«Мы не имеем права комментировать ход следствия и решение суда по делу Сафронова, из которого надо будет исходить», — уточнил Песков.

ИА REGNUM сообщало, обвинение попросило суд приговорить Ивана Сафронова, обвиняемого о госизмене, к 24 годам колонии строгого режима.

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