Москва, 27 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов переведён в одиночную камеру СИЗО «Лефортово». Об этом 27 июля заявил адвокат Даниил Никифоров.

A.Savin, Wikimedia Commons СИЗО «Лефортово»

«С пятницы (23 июля) Сафронов содержится в одиночной камере «Лефортово». Связано это с тем, что его сосед отправлен на этап, а нового соседа подобрать Ивану не могут», — сказал он ТАСС.

Адвокат добавил, что в настоящее время его подзащитного привили в изоляторе от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле 2020 года по делу о государственной измене.

По версии ФСБ, в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой. Ей он передавал информацию военно-технического характера о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем секретных сведений от Сафронова были Соединённые Штаты.

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