75 лет Победе в Великой Отечественной войне
Война: Волгоградская область 1941–1945 гг
Сталинградская область была образована из Сталинградского края 5 декабря 1936 года с административным центром в городе Сталинград (до 1925 года — Царицын). 16 декабря 1961-го переименована в Волгоградскую область с центром в Волгограде (до 1961 года — Сталинград). Сталинграду в числе первых городов...
6 мая 2022
Война: Новосибирская область 1941–1945 гг
Накануне Великой Отечественной войны площадь Новосибирской области составляла более 600 тыс. кв. километров. На этой территории проживало около 4 млн человек. Население самого города Новосибирска составляло около 400 тысяч человек, с января 1941 по август 1942 оно увеличилось до 578 тысяч. В...
6 мая 2022
Война: Прикамье 1941–1945 гг
Находясь в тылу в годы Великой Отечественной войны, Пермская область (в 1940–1957 годах носила название Молотовская область) стала одним из мест, где нашли приют беженцы и эвакуированные из оккупированных регионов. За счет эвакуированных граждан население Перми (Молотова) увеличилось более чем в...
6 мая 2022
Война: Тува 1941–1945 гг
Тувинская Народная Республика встретила начало Великой Отечественной войны в качестве независимого государства. Она же стала первым официальным союзником Советского Союза, объявив войну Германии 22 июня. В тот день в столице республики проходил 10-й съезд Великого Хурала. Депутаты на заседании...
6 мая 2022
Война: Свердловская область 1941 – 1945 гг
Свердловская область была учреждена в составе РСФСР в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны стала одним из «опорных» тыловых регионов, вклад которого в общую Победу трудно переоценить. В 1938 году из состава области была выделена Пермская область (в 1940–1957 гг. — Молотовская область), и...
5 мая 2022
Война: Оренбуржье 1941–1945 гг
Великую Отечественную войну Оренбургская область встретила под названием Чкаловская (в конце 1938 года регион переименовали в Чкаловскую область, а Оренбург — в Чкалов). Город в годы войны оказался в глубоком тылу. В Чкалов, население которого до войны составляло чуть более 170 тысяч человек...
5 мая 2022
21:55 Юрий Левитан зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция» Диктор Совинформбюро Юрий Левитан в 21 час 55 минут по московскому времени зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной армии и военно-морскому флоту Иосифа Сталина. «9 мая 1945 года мне...
9 мая 2021
21:00 Обращение Сталина к народу
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция» 9 мая 1945 года в 21:00 мск с обращением к советскому народу выступил Иосиф Сталин. Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия...
9 мая 2021
02:30 Юрий Левитан зачитал Указ об объявлении 9 мая праздником Победы
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция» В ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником Победы. Сообщение передавалось всю ночь, а затем и в течение дня 9 мая. «В...
9 мая 2021
02:10 Юрий Левитан зачитал Акт о безоговорочной капитуляции Германии
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция» О подписании капитуляции в Карлсхорсте советские граждане узнали по радио. 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени диктор Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской...
9 мая 2021
12 городов-героев и Брестская крепость
История Великой Отечественной войны — это не только история многочисленных ежедневных подвигов бойцов Красной армии, но и история непостижимого массового героизма, где безымянные герои плечом к плечу вставали на защиту родной земли. И священна не только память об этом братском героизме, но и места...
9 мая 2021
Победа: личные судьбы. Письма с фронта. Радио REGNUM
Специальный проект, подготовленный к 75-летию Великой Победы, «Письма с фронта» — фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. 75 писем — 75 судеб. Письмо старшего лейтенанта Евгения Червонного. Последнее письмо командира танкового батальона капитана Георгия...
9 мая 2021
Города-герои. Москва
Зимой 1942 г. — практически за полгода ведения войны — гитлеровские войска вплотную подошли к Москве. Москва являлась моральным, политическим, экономическим центром СССР. Здесь располагались ЦК Коммунистической партии, Государственный Комитет Обороны, Советское правительство и Ставка Верховного...
8 мая 2021
Война: Курская область 1941–1945 гг
Курская область сделала свой вклад в Победу советского народа над фашистской Германией. В 1980 году Курск наградили орденом Отечественной войны 1-й степени — за мужество, проявленное населением города во время Великой Отечественной войны. Также Курск наряду с Белгородом и Орлом вошёл в число первых...
8 мая 2021
Война: Псковщина 1941-1945 гг
Псков в планах Гитлера был ключом к «парадным дверям» Ленинграда — стратегически важного плацдарма с выходом к Балтике. Через него также предполагалось держать связь с Финляндией. Так что именно Псковский укрепленный район оказался на пути немецкой группы армий «Север», успешная оборона здесь...
8 мая 2021
Война: Адыгея 1941–1945 гг
Разгром войск нацистской Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне стал заслугой многонационального народа Советского Союза. Великую победу плечом к плечу добывали представители всех республик и областей страны, в том числе жители Адыгейской автономной области (ныне — Республика Адыгея)...
8 мая 2021
Города-герои. Керчь
Город Керчь подвергался массированным атакам немецко-фашистской авиации уже с октября 1941 г. После ожесточенных двухнедельных боев в середине ноября город был захвачен гитлеровцами, однако был полностью освобожден от захватчиков 30 декабря 1941 г. За полтора месяца первой оккупации жители Керчи...
8 мая 2021
Война: Мордовия 1941–1945 гг
Герои на все времена Накануне войны в Мордовской АССР проживало 1,187 млн человек. Только в первые два месяца боевых действий более 6 тыс. человек — уроженцев Мордовии — добровольно ушли на фронт. В годы Великой Отечественной войны в Красную армию были призваны 241 тыс. граждан, то есть каждый...
8 мая 2021
Война: Кабардино-Балкария — 1941-1945 гг
В годы Великой Отечественной войны жители Кабардино-Балкарии воевали на фронтах и в тылу, защищали свою землю от врага, пережили почти шесть месяцев оккупации, восстанавливали республику от захватчиков, которые нанесли огромный урон народному хозяйству. В первые дни войны добровольцы из...
8 мая 2021
Война: Пензенская область 1941-1945 гг
Пензенские заводы — фронту Согласно Статистическому справочнику СССР за 1928 год, население региона составляло 2,243 млн человек. В Пензу и область в 1941—1942 годах были эвакуированы 124,3 тыс. человек, в том числе 54,2 тыс. детей. Вместе с тем в область было эвакуировано около 50 промышленных...
8 мая 2021