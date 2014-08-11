Нижегородская область, 11 августа, 2014, 16:29 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в присвоении денежных средств. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии следствия, в феврале 2011 года в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель, находясь в своем рабочем кабинете, получила от должника в качестве погашения задолженности наличные денежные средства в сумме 75,5 тыс. рублей, которые должна была в полном объеме сдать в расчетно-кассовый центр для дальнейшего их зачисления на депозитный счет отдела судебных приставов.

Указанные денежные средства на депозитный счет по настоящее время так и не поступили.

Летом 2014 года гражданин, имея документы, подтверждающие уплату задолженности, обнаружил, что все еще числится должником. В связи с чем и был выявлен факт противоправных действий бывшего судебного пристава.

В настоящее время следователи проводят комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.