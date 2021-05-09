21:55 Юрий Левитан зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина
Москва, 9 мая, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
Диктор Совинформбюро Юрий Левитан в 21 час 55 минут по московскому времени зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной армии и военно-морскому флоту Иосифа Сталина.
«9 мая 1945 года мне выпало счастье прочесть акт о безоговорочной капитуляции Германии, а вечером меня вызвали в Кремль и вручили текст Приказа Верховного главнокомандующего о Победе над фашистской Германией. Прочесть его надлежало через 35 минут. Радиостудия, откуда велись такие передачи, находилась недалеко от Кремля, в здании ГУМа. Чтобы попасть туда, предстояло пересечь Красную площадь. Но перед нами — море людское. Взяли с боем метров пять, а дальше никак. «Товарищи, — кричу, — пропустите. Мы по делу!» А нам отвечают: «Какие там дела! Сейчас по радио Левитан приказ о победе будет читать, салют начнётся. Стойте, как все, слушайте и смотрите!» И тут нас осенило: в Кремле ведь тоже есть радиостудия, нужно читать оттуда! Бежим назад, объясняем ситуацию коменданту, и тот даёт команду охране не останавливать двух бегущих по кремлёвским коридорам людей. На часах 21 час 55 минут. «Внимание! Говорит Москва!» — вспоминал Юрий Левитан.
Оригинал 21:55 Юрий Левитан зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина создан