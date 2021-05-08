Зимой 1942 г. — практически за полгода ведения войны — гитлеровские войска вплотную подошли к Москве. Москва являлась моральным, политическим, экономическим центром СССР. Здесь располагались ЦК Коммунистической партии, Государственный Комитет Обороны, Советское правительство и Ставка Верховного главнокомандующего.

МАММ / МДФ Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Моральным ударом по фашистским захватчикам стал парад в ноябре 1941 г. — прямо с Красной площади войска Красной армии отправлялись на фронт, который уже был недалеко.

В ходе битвы за Москву в оборонительный период войска Красной армии потеряли более полумиллиона солдат армии, не считая гражданского населения, войск НКВД и партизан.

5−6 декабря 1941 г. в результате тяжелой битвы войскам Красной армии удалось остановить наступление фашистских войск и перейти в контрнаступление. Это свидетельствовало о полном крахе плана «Барбаросса» и о провале стратегии блицкрига.

Звание города-героя присвоено Москве 8 мая 1965 г.

МАММ / МДФ Разгром немцев под Москвой. Разбитая немецкая техника на окраине Калуги

МАММ / МДФ Советские зенитчики