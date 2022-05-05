Великую Отечественную войну Оренбургская область встретила под названием Чкаловская (в конце 1938 года регион переименовали в Чкаловскую область, а Оренбург — в Чкалов). Город в годы войны оказался в глубоком тылу. В Чкалов, население которого до войны составляло чуть более 170 тысяч человек, хлынул поток эвакуированных. На 20 сентября 1941 года в Чкалове разместилось свыше 20 тысяч эвакуированных, а к маю 1942 года их число достигло 75 тысяч.

Чкалов. Бойцы-лыжники Всевобуча на параде. Оренбург. Оренбургская область. 1942

Работа в тылу

В самый начальный период войны в областной центр прибыли десятки промышленных предприятий. В 1941–1945 годах регион принял около 90 различных предприятий (из них 30 — союзного значения), среди которых такие заводы, как Тульский оружейный, «Автозапчасть» из Одессы, Ленинградский авиационный завод № 47. На основе четырех фабрик, прибывших из Москвы и других городов, был создан шелкоткацкий комбинат, ставший базой для производства парашютов.

Эвакуированные заводы размещались не только в Чкалове (Оренбурге). Местом дислокации эвакуированных предприятий стали, например, Орск, Бузулук, Медногорск, Саракташ, Соль-Илецк. Местные предприятия области в сжатый срок перестроились на выпуск продукции для фронта. Благодаря быстрой перестройке промышленности и налаживанию производства на эвакуированных предприятиях, объем валовой продукции промышленности в 1941 году по сравнению с 1940 годом увеличился на 47,6%. За годы войны труженики тыловой области произвели 1150 самолетов, три бронепоезда, 17,5 тыс. пулеметов, 507,7 тыс. винтовок, 741 млн патронов, миллионы снарядов, гранат, мин, 330 тыс. шинелей, 311 тыс. пар валенок, 23,5 тыс. кавалерийских сёдел и много другой необходимой продукции.

Дом по ул. Набережная, 2 в наводнение. Оренбург. Оренбургская область. 1942

Строительство Орского мясокомбината. Оренбург. Оренбургская область. 1944

Одной из важнейших проблем развития промышленности в годы войны явилось обеспечение рабочей силой. Ушедших на фронт квалифицированных рабочих заменяли женщины, подростки, пожилые люди из числа местного и эвакуированного населения. Профессиональное обучение новых рабочих кадров осуществлялось в стационарных учебных заведениях и без отрыва от производства. В 1945 году общая численность рабочих и служащих, занятых во всех отраслях народного хозяйства, составила 251 тыс. человек.

Широкий размах в годы войны получило соревнование фронтовых бригад. Правительство высоко оценило трудовые подвиги оренбуржцев. В 1944 году коллектив Орского мясокомбината был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а Орского механического завода — орденом Ленина. За годы войны переходящее Красное Знамя Центрального Комитета партии, Государственного Комитета Обороны и ВЦСПС коллектив Южно-Уральского никелевого комбината завоевывал 17 раз, а Оренбургского завода «Автозапчасть» — 14 раз. Коллективам Орского мясокомбината, Южно-Уральского никелькомбината и треста «Бугурусланнефть» эти знамена были переданы на вечное хранение. К концу 1944 году орденами и медалями СССР были награждены 837 трудящихся области, более 30 тыс. человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Трудно переоценить и подвиг сельских тружеников той поры. В тяжелейших условиях военного лихолетья Оренбуржье сдало государству 124 млн пудов зерна, 6,2 млн пудов мяса и иной сельскохозяйственной продукции. За всем этим — героический, самоотверженный труд стариков, женщин и подростков, заменивших ушедших на фронт мужчин.

Наводнение ул. Советская. Орск. Оренбургская область. 1942

Кинотеатр Урал. Оренбург. Оренбургская область. 1942-1943

Эвакогоспитали

В годы войны в числе эвакуированных в Чкаловскую область оказались и 75 госпиталей. С первых месяцев войны в Оренбург шли эшелоны с ранеными. Госпитали развернули как подвижные полевые, так и стационарные. Под больницы были отданы лучшие здания — здания школ.

В Чкалов был эвакуирован Харьковский медицинский институт. Он стал базой не только для подготовки медицинских кадров, но и внедрения в лечебную, хирургическую практику всего нового, передового, что было в то время в медицинской науке.

За четыре года в госпитали Чкалова поступило 28 095 раненых и больных, из них только так называемых носилочных 17 тысяч. Оренбургский военный госпиталь с началом войны был доразвёрнут до 1200 коек. В отдельные месяцы количество раненых и больных доходило до 1400 человек. За четыре года войны через сортировочный блок госпиталя прошло более 26 тыс. раненых и больных, выписано из госпиталя 20 тыс. воинов, более 80% вернулись в строй. Медицинские работники Оренбургского госпиталя собрали и сдали в фонд обороны свыше 200 тыс. рублей. За это коллектив был удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

Широчайший, поистине патриотический размах приобрело донорское движение. Отдавали фронту всё, в том числе и часть своей крови. В годы войны знака «Почётный донор СССР» удостоено более 4 тыс. человек.

Факультет повышения квалификации медицинских работников и Александровский обелиск. Оренбург. Оренбургская область. 1945

Чехословацкие солдаты (женский батальон). Бузулук. Оренбургская область. 1942

«Культурный вклад» в Победу

В Чкаловскую область были эвакуированы не только промышленные предприятия, госпитали, но и учреждения культуры и искусства. В перенаселённом, битком набитом городе нашлось место и для Государственного академического Малого театра оперы и балета, прибывшего в Чкалов 5 сентября 1941 года из Ленинграда. Известные всей стране артисты, композиторы, поэты вместе с жителями области внесли свой вклад в Великую Победу советского народа над врагом. Массовая работа развернулась на мобилизационных пунктах, в госпиталях, на предприятиях.

За период с 28 июля 1941 года по 18 августа 1944 года работниками искусства Оренбуржья организовано 8 тыс. шефских концертов в частях Южно-Уральского военного округа и госпиталях, 1248 концертов в частях действующей армии. Театром проведено много спектаклей в Фонд обороны страны, на восстановление Ленинграда.

Оренбуржцы на фронте

Фронт требовал пополнения подразделений армии солдатами. Но особенно остро стоял вопрос с командирскими кадрами. В Чкалове до войны было несколько военных училищ. К действующим добавились новые, например, танковое и пулемётное. Занятия в училищах шли по 10−12 часов в сутки. Через 6−9 месяцев — выпуск, на фронт. Город оделся в шинели. Полигонами служили Зауральная роща, Ситцовка, Карачи, Меновой двор. Остатки окопов в Зауральной роще сохранились до наших дней.

Военное построение на площади у Дома Советов

За годы войны из жителей городов и сел Чкаловской области сформировали и отправили на фронт 15 дивизий, 10 стрелковых бригад, две бронедивизии, четыре авиационных полка и другие воинские части и подразделения.

В битве за Сталинград храбро сражались корпуса и дивизии под командованием уроженцев Оренбуржья дважды Героя Советского Союза генерал-майора Александра Родимцева и Героя Советского Союза Виктора Обухова.

Золотыми буквами в историю Сопротивления вписаны имена представителей нашей области Федора Полетаева, Василия Войченко, Якова Гордиенко, Семена Сапожникова.

История помнит отважную дочь Оренбуржья Римму Шершневу, предвосхитившую подвиг Александра Матросова, которая уходила на фронт из Новосергиевского района Чкаловской области.

Военные учения в Зауральной роще

Отважно руководил партизанским соединением на территории Белоруссии Герой Советского Союза, уроженец Октябрьского района Оренбуржья Григорий Линьков. Всему миру известно имя автора «Моабитской тетради», татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля — уроженца Шарлыкского района Оренбургской области.

Всего за годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены 235 оренбуржцев, 43 стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 55 тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Не вернулись с полей сражений более 185 тысяч человек. Их подвиги увековечены в названиях улиц, обелисках и памятниках, мемориальных плитах, установленных в городах и районах области.