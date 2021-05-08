Иван Шилов ИА REGNUM Это наша Победа

Москва, 9 мая, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

О подписании капитуляции в Карлсхорсте советские граждане узнали по радио. 9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени диктор Юрий Левитан зачитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии.

«В ночь на 9 мая 1945 г. москвичи не спали… Люди выбегали из домов… радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. Появились знамёна. Народу становилось всё больше и больше, и все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, танцы под гармошку». военный корреспондент газеты «Правда» Александр Устинов