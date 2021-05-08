Юрий Левитан за микрофоном в радиостудии

Москва, 9 мая, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении дня 9 мая праздником Победы. Сообщение передавалось всю ночь, а затем и в течение дня 9 мая.

«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества — праздником Победы. 9 мая считать нерабочим днем».