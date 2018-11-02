Стрельба в синагоге в Питтсбурге
Питтсбургский стрелок не признает себя виновным в массовом убийстве
Обвиняемый в убийстве 11 человек в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) Роберт Бауэрс не признает себя виновным, сообщает Associated Press. Напомним, массовое убийство в синагоге Питтсбурга произошло утром 27 октября 2018 г. Огонь по прихожанам Бауэрс открыл из автомата, застрелив 11 человек...
2 ноября 2018
Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены дополнительные обвинения
Прокуратура американского штата Пенсильвания предъявила обвинения устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга Роберту Бауэрсу в общей сложности по 44 пунктам, передаёт агентство Reuters. Ранее сообщалось о предъявлении мужчине обвинений по 29 пунктам. Бауэрс обвиняется, в частности, в применении...
31 октября 2018
Трамп в Питтсбурге посетил синагогу, где были убиты 11 человек
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с супругой Меланией посетили синагогу в Питтсбурге, где несколько дней назад были убиты 11 прихожан, передает телеканал USA Today. Отмечается, что американский лидер в память о каждой жертве стрельбы зажег в синагоге 11 свечей, также глава Белого дома...
31 октября 2018
Созданные мусульманами группы собрали $140 тыс. для семей убитых в синагоге
Две созданные американскими мусульманами группы собрали в интернете средства для семей жертв смертельной стрельбы в питтсбургской синагоге; всего за двое суток было собрано более $140 000 долларов, сообщает CBS. Деньги пожертвовали порядка 3600 человек, часть средств уже направляется семьям жертв...
30 октября 2018
Дональд Трамп посетит место стрельбы в синагоге в Питтсбурге
Президент США Дональд Трамп намерен 30 октября посетить город Питтсбург, где произошла стрельба в синагоге. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. «Президент вместе с первой леди отправятся в Пенсильванию, чтобы выразить поддержку американскому народу и...
29 октября 2018
Одной молитвой не помочь, нужны реформы — сенатор об убийстве в синагоге
Люди, ответственные за принятие государственных решений, не могут позволить себе только скорбь — они должны действовать, заявил сенатор Дик Дурбин в «твиттере» 29 октября, обсуждая массовое убийство в синагоге Питтсбурга. «Я оплакиваю еврейскую общину в Питтсбурге, но те из нас, кто служит в...
29 октября 2018
Мусульмане США начали кампанию в помощь жертвам стрельбы в синагоге
Мусульмане, проживающие в США начали кампанию по оказанию помощи жертвам погибшим и раненым в стрельбе в синагоге города Питтсбург, сообщает 29 октября Anadolu. В настоящий момент уже собрано $111 тыс. Кампания была запущена через интернет под заголовком «Мусульмане объединяются для синагоги...
29 октября 2018
Глава МИД Ирана осудил массовое убийство в синагоге Питтсбурга
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург. Послание он опубликовал на своей странице в Twitter 29 октября. «Экстремизм и терроризм не знают ни расы, ни религии и должны быть осуждены в...
29 октября 2018
О войне в странах и между странами: Радио REGNUM
Российские саперы разминировали 19 тысяч зданий и сооружений в Сирии; Депутат Рады призвала взрывать военные склады в России; «Нападением на человечество» назвал атаку в Питтсбурге президент США; Как Россия преподала урок Великобритании в ВТО; В Белогорске 700 млн рублей ушли на «картонные» дома...
29 октября 2018
Прокуроры потребовали смертной казни для питтсбургского стрелка
Для жителя штата Пенсильвания Роберта Бауэрса, устроившего стрельбу в синагоге города Питтсбург, прокуратура штата добивается высшей меры наказания. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что министру юстиции США Джеффу Сешнсу направлен соответствующий запрос. Ранее стало известно, что из...
29 октября 2018
Во Франции будет усилена охрана синагог
Усилить охрану синагог распорядился министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Об этом он сообщил накануне, 27 октября в своём Twitter. Кастанер заявил, что он отдал распоряжение префектам Франции об усилении бдительности возле синагог и на мероприятиях, намеченных там на эти выходные. Кроме...
28 октября 2018
Над правительственными зданиями США приспустят флаги
Флаги над всеми правительственными зданиями США будут приспущены до 1 ноября в связи с атакой на синагогу в Питтсбурге, сообщает пресс-служба Белого дома. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому все флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями США будут...
28 октября 2018
Питтсбург. Безопасные убежища в США перестают быть безопасными?
Нападение на синагогу в Питтсубрге, унесшее жизни одиннадцати человек, потрясло Америку. Помимо Дональда Трампа, который назвал произошедшее атакой на все человечество и выступил за ужесточение закона о смертной казни, высказались и сенаторы от Пенсильвании — штата, где произошла трагедия. «Сегодня...
28 октября 2018
Мужчине, напавшему на синагогу в Питтсбурге, предъявили обвинение
Прокуратура штата Пенсильвания (США) предъявила обвинение по 29 пунктам мужчине, открывшему стрельбу в синагоге в городе Питтсубрг. Об этом сообщает CNN. Обвинение включает 11 пунктов использования огнестрельного оружия для совершения убийства. Также предъявлены обвинения в препятствовании...
28 октября 2018
Трамп назвал атаку в Питтсбурге «нападением на человечество»
Атакой на всё человечество назвал президент США Дональд Трамп нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания), жертвами которого стали 11 человек. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс. Трамп заявил, что правоохранители в условиях ЧП действовали...
28 октября 2018
В Питтсбурге жертвами стрелка стали 11 человек
Одиннадцать человек погибли в результате нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщил глава управления общественной безопасности города Венделл Хиссрич, передает BBC News. Хиссрич уточнил, что детей среди погибших нет. Еще шесть человек получили ранения...
28 октября 2018
Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло — СМИ
Жертвами стрельбы в синагоге в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) стали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает на странице в соцсети Twitter агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники. «По меньшей мере 10 человек погибли при стрельбе в синагоге Питтсбурга», — передает...
27 октября 2018
Трамп выступил за ужесточение закона о смертной казни
Закон о смертной казни необходимости ужесточить в США. Об этом, как передает ABC, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя стрельбу в синагоге в Питтсбурге. «Любой, кто совершит подобное по отношению к невинным людям, находящимся в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену», — заявил...
27 октября 2018
Не менее восьми прихожан синагоги были убиты в Питтсбурге
По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Об этом 27 октября сообщил телеканал CBS Pittsburgh. Сообщается, что вооружённый автоматическим огнестрельным оружием неизвестный ворвался в синагогу «Древо жизни» во время службы и...
27 октября 2018
Трамп о стрельбе в Питтсбурге: «Похоже, несколько человек погибли»
Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter прокомментировал ЧП в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где неизвестный открыл огонь по посетителям синагоги. «Слежу за событиями в Питтсбурге… — написал глава Белого дома. — Правоохранительные органы на месте… Похоже, несколько человек...
27 октября 2018