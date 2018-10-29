Питтсбург, США, 29 октября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Для жителя штата Пенсильвания Роберта Бауэрса, устроившего стрельбу в синагоге города Питтсбург, прокуратура штата добивается высшей меры наказания. Об этом сообщает Associated Press.

Казнь

Отмечается, что министру юстиции США Джеффу Сешнсу направлен соответствующий запрос. Ранее стало известно, что из 29-ти предъявленных Бауэрсу пунктов обвинений по 22-м 46-летнему мужчине может грозить смертная казнь.

Читайте также: Трамп назвал атаку в Питтсбурге «нападением на человечество»

Как сообщало ИА REGNUM, суд над злоумышленником, убившим в синагоге Питтсбурга 11 человек и ранившим еще шестерых, состоится 29 октября. Отметим, мужчина, в ходе и после нападения выкрикивавший антисемитские лозунги, в итоге сдался стражам порядка и в настоящее время госпитализирован.

Читайте также: Мужчине, напавшему на синагогу в Питтсбурге, предъявили обвинение