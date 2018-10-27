Питтсбург, США, 27 октября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Об этом 27 октября сообщил телеканал CBS Pittsburgh.

Tolols.org Синагога. Питтсбург

Сообщается, что вооружённый автоматическим огнестрельным оружием неизвестный ворвался в синагогу «Древо жизни» во время службы и открыл стрельбу по прихожанам. Свидетели заявляют, что при стрельбе мужчина выкрикивал экстремистские лозунги.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, получив несколько звонков от забаррикадировавшихся в синагоге людей и также попали под обстрел. Двое полицейских получили ранения.

Преступник, напавший на синагогу, в течение длительного времени отстреливался от сотрудников полиции, забаррикадировавшись на третьем этаже синагоги. Полицейским удалось ранить злоумышленника, в настоящий момент он задержан, ведётся расследование причин и обстоятельств произошедшего.

На месте инцидента работают экстренные службы. Полиция не исключает, что у преступника могли быть сообщники, поэтому гражданам рекомендовано объезжать данный район стороной, а проживающим здесь не выходить из дома в целях безопасности.

Точное число пострадавших при стрельбе не называется.

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Напомним, что ранее сообщалось о перестрелке в одном из супермаркетов американского города Джефферсон штат Кентукки. В результате стрельбы, открытой двумя мужчинами, ранения получили по меньшей мере два человека.