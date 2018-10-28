Питтсбург, США, 28 октября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Прокуратура штата Пенсильвания (США) предъявила обвинение по 29 пунктам мужчине, открывшему стрельбу в синагоге в городе Питтсубрг. Об этом сообщает CNN.

Tolols.org Синагога. Питтсбург

Обвинение включает 11 пунктов использования огнестрельного оружия для совершения убийства. Также предъявлены обвинения в препятствовании осуществлению религиозных верований и в причинении повреждений сотрудникам общественной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло утром 27 октября. 46-летний местный житель вошел в синагогу со штурмовой винтовкой и открыл стрельбу по людям, находящимся в здании. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 6 человек были доставлены в больницу с ранениями.

Президент США Дональд Трамп назвал это нападение «злой антисемитской атакой», направленной против всего человечества.