Вашингтон, 27 октября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Закон о смертной казни необходимости ужесточить в США. Об этом, как передает ABC, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя стрельбу в синагоге в Питтсбурге.

James St. John Храмовая площадь. США

«Любой, кто совершит подобное по отношению к невинным людям, находящимся в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену», — заявил глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября в городе Питтсбург неизвестный устроил стрельбу в синагоге. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, еще несколько пострадали.

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