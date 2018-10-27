Питтсбург, США, 27 октября, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Жертвами стрельбы в синагоге в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) стали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает на странице в соцсети Twitter агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники.

kevindvt Ханукия

«По меньшей мере 10 человек погибли при стрельбе в синагоге Питтсбурга», — передает вещатель.

Ранее ряд СМИ сообщал о восьми погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестный устроил стрельбу в синагоге в городе Питтсбург 27 октября 2018 г. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого.

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