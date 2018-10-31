Питтсбург, США, 31 октября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с супругой Меланией посетили синагогу в Питтсбурге, где несколько дней назад были убиты 11 прихожан, передает телеканал USA Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что американский лидер в память о каждой жертве стрельбы зажег в синагоге 11 свечей, также глава Белого дома возложил камни на импровизированные мемориальные звезды снаружи здания синагоги. После этого Трамп навестил в больнице четверых раненых в ходе перестрелки стражей порядка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что для жителя штата Пенсильвания Роберта Бауэрса, устроившего стрельбу в синагоге города Питтсбург, прокуратура штата добивается высшей меры наказания.

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