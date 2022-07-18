Убийство журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
В ОАЭ осудили адвоката убитого журналиста Хашогги
В ОАЭ к трем годам тюрьмы приговорили американского адвоката Асима Гафура, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщило агентство новостей WAM. «Гражданин США был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в отмывании финансовых средств и уклонении от...
18 июля 2022
Байдена призвали ответить, как расследуется убийство журналистки Абу Акле
В ответ на напоминание президента США Джозефа Байдена о том, что случилось саудовским журналистом Джамалем Хашогги, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обратил внимание главы Белого дома на смерть палестинской журналистки Абу Акле и поинтересовался у того, как идет расследование...
17 июля 2022
Reuters: саудовский принц припомнил Байдену ошибки США
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман ответил Джо Байдену, который обвинил его в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом 16 июля сообщает агентство Reuters. В ответ на обвинения наследный принц подчеркнул, что «Эр-Рияд принял все меры» для недопущения таких...
16 июля 2022
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашогги
Президент США Джо Байден считает, что за убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое было совершено в 2018 году, несёт ответственность наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Он заявил об этом 15 июля на пресс-конференции в Джидде по итогам встречи с руководством...
16 июля 2022
Байден: за убийство Хашогги несет ответственность принц Мухаммед ибн Салман
Президент США Джозеф Байден по итогам своего визита в Саудовскую Аравию заявил, что он по-прежнему считает наследного принца саудитов Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги, совершенное в 2018 году. Об этом Байден заявил на итоговой пресс-конференции...
15 июля 2022
В ближневосточном турне Байден не будет избегать темы убийства Хашогги
Несмотря на важность отношений США с Саудовской Аравией, президент США Джо Байден не будет уклоняться от темы убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом 16 июня сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер уточнила, что на намеченном на 13–16 июля ближневосточном...
16 июня 2022
Задержание в Париже «убийцы» Хашогги оказалось ошибкой
Однофамильцем подозреваемого в убийстве Джамаля Хашогги (октябрь 2018 года) оказался задержанный накануне, 7 декабря в Париже Халед Ид аль-Утейби, пишет 8 декабря Le Figaro. Аль-Утейби к настоящему моменту отпустили. Французские силовики задержали не того человека. По словам прокурора парижской...
8 декабря 2021
Саудовская Аравия потребовала отпустить подозреваемого в убийстве Хашогги
Посольство Саудовской Аравии в Париже потребовало освободить гражданина страны, подозреваемого в причастности к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашогги, убитого на территории саудовской дипмиссии в Турции. Об этом сообщает пресс-служба посольства. «Посольство королевства требует немедленно...
8 декабря 2021
Силовики Франции задержали подозреваемого в убийстве Хашогги
Халед Ид аль-Утейби, который является одним из подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году, задержан в Париже, передаёт 7 декабря RTL. Аль-Утейби задержали в международном аэропорту Шарль де Голль. Отмечается, что этот человек ранее служил в Королевской гвардии...
7 декабря 2021
Названа дата слушаний по делу об убийстве Хашогги
Следующие слушания по делу об убийстве в октябре 2018 г. в Стамбуле (Турция) журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги пройдут 24 февраля, сообщает 23 ноября İhlas. Эта дата названа 11-м Судом Стамбула по особо тяжким преступлениям по итогам сегодняшнего заседания. Слушания проводились заочно...
23 ноября 2021
Убивавшие журналиста Хашогги саудовцы прошли боевую подготовку в США
Участвовавшие в убийстве журналиста Джамаля Хашогги четверо сотрудников спецслужб Саудовской Аравии ранее прошли курс боевой подготовки на территории США. Об этом со ссылкой на источники 22 июня сообщает газета The New York Times. По её данным, саудовские силовики получили возможность обучения в...
23 июня 2021
Блинкен: Эр-Рияд останется партнёром США, несмотря на убийство Хашогги
Непростая ситуация, сложившаяся после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, не исключила Саудовскую Аравию из числа американских партнёров. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 27 апреля в эфире телеканала CNN. Он пояснил, что США продолжат работать с Эр-Риядом, в том числе...
28 апреля 2021
Блинкен ушёл от ответа на вопрос, считает ли он саудовского принца убийцей
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время интервью CNN ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. «Каждый день по всему миру мы имеем дела с лидерами стран, которые совершают действия, представляющиеся нам...
28 марта 2021
США невыгодно рвать отношения с Эр-Риядом из-за Хашогги — Strategist
США не могут просто так взять и разорвать отношения с Саудовской Аравией. Такой шаг был контрпродуктивным по части продвижения интересов США, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 28 февраля в The Strategist. В феврале США подготовили доклад об...
1 марта 2021
Невеста Хашогги призвала наказать саудовского принца после доклада США
Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз призвала наказать кронпринца королевства Мухаммеда бен Салмана, который, по данным США, причастен к происшествию. Об этом говорится в заявлении Дженгиз в Twitter. «У кронпринца не осталось никакой легитимности. Пришло время это...
1 марта 2021
Псаки: США накажут Саудовскую Аравию в связи с убийством Хашогги
Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена планирует привлечь к ответственности власти Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги, заявила 28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Администрация Байдена ясно давала понять, что намерена привлечь к...
28 февраля 2021
Доклад США указал на роль саудовского кронпринца в убийстве Хашогги
Доклад разведслужб США по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году указывает на то, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман лично одобрил ликвидацию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ. «Мы предполагаем, что кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед...
27 февраля 2021
Под санкции США из-за убийства Хашогги подпали 76 саудовцев
В отношении 76 поданных Саудовской Аравии введены санкции США по делу об убийстве 2 октября 2018 г. журналиста Джамаля Хашогги, сообщил 26 февраля журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен. Читайте также Новый доклад разведки США назовет вероятного виновного в убийстве Хашогги Как ранее...
26 февраля 2021
Новый доклад разведки США назовет вероятного виновного в убийстве Хашогги
Основная вина за убийство журналиста Джамаля Хашогги в новом докладе американской разведки будет возложена на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, об этом 25 февраля сообщает Reuters. По информации источников агентства, в подготовленном ЦРУ докладе будет изложена версия о том...
25 февраля 2021
Байден заявил об изучении обстоятельств убийства Хашогги
Президент США Джо Байден подтвердил, что изучал доклад спецслужб по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме. «Да, я с ним ознакомился», — заявил он. Также Байден заявил, что намерен обсудить этот вопрос с королем Саудовской Аравии...
25 февраля 2021